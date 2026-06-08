ETV Bharat / bharat

ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ଦ୍ବିତୀୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ; ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କହିଲେ 'ତାଙ୍କ ଯଶ ଖ୍ୟାତି ସର୍ବଦା ଅମର'

ଆଜି ରାମୋଜୀ ରାଓ ଗାରୁଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଣ୍ୟତିଥି ଅବସରରେ ଭକ୍ତିପୂତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ।

RAMOJI RAO DEATH ANNIVERSARY
ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓ ଗାରୁଙ୍କ ଦ୍ବିତୀୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ, ଭକ୍ତିପୂତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ସଦସ୍ୟ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 8, 2026 at 1:16 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି (ହାଇଦ୍ରାବାଦ): ସ୍ମତିରେ ସ୍ବର୍ଗତ ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓ ଗାରୁ । ଆଜି (ସୋମବାର) ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପାନୀଜ୍‌ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ଦ୍ବିତୀୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ । ଏହି ଅବସରରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ୨୦୨୪ ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓ ଗାରୁଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ।

ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓ ଗାରୁଙ୍କ ଦ୍ବିତୀୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ, ଭକ୍ତିପୂତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ସଦସ୍ୟ (ETV Bharat)

ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓ ଗାରୁଙ୍କୁ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ତେଲୁଗୁ ଜାତିର ଜଣେ ଗର୍ବିତ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ, ଗଣମାଧ୍ୟମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ଯୁଗସ୍ରଷ୍ଟା ଏବଂ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ଯୋଦ୍ଧା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓ ଗାରୁ । ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଣ୍ୟତିଥିରେ ହୃଦୟରୁ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି । ଏକ ସାଧାରଣ ପରିବାରରୁ, ସେ ଅସାଧାରଣ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଉଠିଥିଲେ, ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଜନ ଜାଗରଣର ଏକ ମଞ୍ଚରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ସେବା ଚିରସ୍ମରଣୀୟ । ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଶୃଙ୍ଖଳା, ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଏବଂ ସାହସିକତା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସ୍ୱରୂପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ।"

ସେ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ସାମ୍ବାଦିକତା କେବଳ ବ୍ୟବସାୟ ନୁହେଁ ବରଂ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ । ଏହି ଆଦର୍ଶ ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ଗାରୁ ଚିନ୍ତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଇଥିଲେ । ତେଲୁଗୁ ଲୋକମାନେ ଗର୍ବ କରୁଥିବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପ୍ରଦାନ କରି ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ, ତାହା ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ । ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓ ଗାରୁଙ୍କ ଗୌରବ ଅମର । ଏହି ତିରୋଧାନ ଦିବସରେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ।"

RAMOJI RAO DEATH ANNIVERSARY
ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓ ଗାରୁଙ୍କ ଦ୍ବିତୀୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ, ଭକ୍ତିପୂତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ସଦସ୍ୟ (ETV Bharat)

ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓ ଗାରୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ...

ଏକ ସାଧାରଣ ଚାଷୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଅସାଧାରଣ ସଫଳତାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ ରାମୋଜୀ ରାଓ । ତାଙ୍କର ପୁରା ନାମ ଚେରିକୁରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓ । ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି (ବ୍ରିଟିଶ-ଇଣ୍ଡିଆ)ରେ କ୍ରିଷ୍ଣା ଜିଲ୍ଲାର ପେଡାପାରୁପୁଡି ଗ୍ରାମ ୧୯୩୬ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ୧୬ ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓ ଗାରୁ ୨୦୨୪ ମସିହା ଜୁନ ୮ ତାରିଖରେ ଦୁନିଆରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ । ୮୭ ବର୍ଷର ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ କେବଳ ସଫଳତା ନୁହେଁ ବରଂ ସଫଳତାର ଅନେକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ । ନିଜର କଠିନ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଓ ସଫଳତାକୁ ନେଇ ଏକ ଦୀର୍ଘ ପଦାଙ୍କ ଛାଡି ଯାଇଥିବା ରାମୋଜୀ ଗାରୁ ଆଗାମୀ ପିଢି ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହୋଇ ରହିବେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...'ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଶୋଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା'; ସ୍ବର୍ଗତ ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୂଣ୍ୟତିଥିରେ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି

TAGGED:

RAMOJI RAO
RAMOJI FILM CITY
ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ
CHANDRABABU NAIDU TRIBUTE
RAMOJI RAO DEATH ANNIVERSARY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.