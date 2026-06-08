ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ଦ୍ବିତୀୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ; ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କହିଲେ 'ତାଙ୍କ ଯଶ ଖ୍ୟାତି ସର୍ବଦା ଅମର'
ଆଜି ରାମୋଜୀ ରାଓ ଗାରୁଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଣ୍ୟତିଥି ଅବସରରେ ଭକ୍ତିପୂତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ।
Published : June 8, 2026 at 1:16 PM IST
ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି (ହାଇଦ୍ରାବାଦ): ସ୍ମତିରେ ସ୍ବର୍ଗତ ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓ ଗାରୁ । ଆଜି (ସୋମବାର) ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପାନୀଜ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ଦ୍ବିତୀୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ । ଏହି ଅବସରରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ୨୦୨୪ ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓ ଗାରୁଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ।
ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓ ଗାରୁଙ୍କୁ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ତେଲୁଗୁ ଜାତିର ଜଣେ ଗର୍ବିତ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ, ଗଣମାଧ୍ୟମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ଯୁଗସ୍ରଷ୍ଟା ଏବଂ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ଯୋଦ୍ଧା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓ ଗାରୁ । ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଣ୍ୟତିଥିରେ ହୃଦୟରୁ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି । ଏକ ସାଧାରଣ ପରିବାରରୁ, ସେ ଅସାଧାରଣ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଉଠିଥିଲେ, ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଜନ ଜାଗରଣର ଏକ ମଞ୍ଚରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ସେବା ଚିରସ୍ମରଣୀୟ । ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଶୃଙ୍ଖଳା, ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଏବଂ ସାହସିକତା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସ୍ୱରୂପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ।"
తెలుగు జాతి గర్వించదగ్గ మహనీయుడు, మీడియా రంగంలో ఓ యుగకర్త, అక్షర యోధుడు శ్రీ రామోజీరావు గారి 2వ వర్ధంతి సందర్భంగా ఆయనకు ఘన నివాళులు. సామాన్య కుటుంబం నుంచి అసామాన్య శిఖరాలను అధిరోహించి, మీడియాను ప్రజా చైతన్యానికి వేదికగా మలిచిన ఆయన సేవలు చిరస్మరణీయం. విలువలు, క్రమశిక్షణ, నిబద్ధత,… pic.twitter.com/1zy4Ygv7bw— N Chandrababu Naidu (@ncbn) June 8, 2026
ସେ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ସାମ୍ବାଦିକତା କେବଳ ବ୍ୟବସାୟ ନୁହେଁ ବରଂ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ । ଏହି ଆଦର୍ଶ ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ଗାରୁ ଚିନ୍ତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଇଥିଲେ । ତେଲୁଗୁ ଲୋକମାନେ ଗର୍ବ କରୁଥିବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପ୍ରଦାନ କରି ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ, ତାହା ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ । ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓ ଗାରୁଙ୍କ ଗୌରବ ଅମର । ଏହି ତିରୋଧାନ ଦିବସରେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ।"
ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓ ଗାରୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ...
ଏକ ସାଧାରଣ ଚାଷୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଅସାଧାରଣ ସଫଳତାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ ରାମୋଜୀ ରାଓ । ତାଙ୍କର ପୁରା ନାମ ଚେରିକୁରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓ । ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି (ବ୍ରିଟିଶ-ଇଣ୍ଡିଆ)ରେ କ୍ରିଷ୍ଣା ଜିଲ୍ଲାର ପେଡାପାରୁପୁଡି ଗ୍ରାମ ୧୯୩୬ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ୧୬ ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓ ଗାରୁ ୨୦୨୪ ମସିହା ଜୁନ ୮ ତାରିଖରେ ଦୁନିଆରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ । ୮୭ ବର୍ଷର ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ କେବଳ ସଫଳତା ନୁହେଁ ବରଂ ସଫଳତାର ଅନେକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ । ନିଜର କଠିନ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଓ ସଫଳତାକୁ ନେଇ ଏକ ଦୀର୍ଘ ପଦାଙ୍କ ଛାଡି ଯାଇଥିବା ରାମୋଜୀ ଗାରୁ ଆଗାମୀ ପିଢି ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହୋଇ ରହିବେ ।