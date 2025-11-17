ETV Bharat / bharat

ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍‌; ସମାଜର ପ୍ରକୃତ ହିରୋମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରେ: ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ ସିଏମଡି

'ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍‌ 2025' । ଦେଶର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ ସିଏମଡି ।

Ramoji Group Chairman and Managing Director Ch Kiron
ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ C&MD ସିଏଚ୍. କିରଣ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 17, 2025 at 8:34 AM IST

Ramoji Excellence Awardsହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷୀତ 'ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍‌ 2025' । ଦେଶର 7 ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଏହି ଆୱାର୍ଡରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡିରେକ୍ଟର ସିଏଚ. କିରଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସମାଜର ପ୍ରକୃତ ହିରୋ ଏବଂ ସାହସ, କରୁଣା ଏବଂ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ସହିତ ନୀରବରେ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍‌ରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି ।

ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍‌:

ହାଇଦ୍ରାବାଦର ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ 'ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍‌' ଉଦଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ C&MD ସିଏଚ୍. କିରଣ କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ପ୍ରିୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓ ଗାରୁ ଜଣେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅସାଧାରଣ ସଂକଳ୍ପର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ । ଶ୍ରୀ ରାମୋଜି ରାଓ ଜଣେ ଏଭଳି ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ ଥିଲେ, ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଲେ ଅସାଧାରଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବେ ।"

ସିଏମଡି କହିଛନ୍ତି, "ସେ ଆମକୁ ଦେଖାଇଥିଲେ ଯେ, ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ଏଥିକ୍‌ସ୍‌ (ethics) ଏକା ସହ ରହିପାରିବ । ଏହାସହ ବିଜନେସର ସର୍ବଦା ଏକ ଉଚ୍ଚତମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଲୋକ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ସେବା କରିବା ଉଚିତ । ସେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଥିଲେ ଯେ, ବିନା ଏଥିକ୍‌ସ୍‌ରେ ଉଦ୍ୟୋଗ କିଛି ନୁହେଁ ଏବଂ ବିନା ସେବାରେ ସଫଳତା ଅଗଭୀର । ସେହି ବିଶ୍ୱାସ କେବଳ ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଥିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉଦାହରଣରୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପିଢ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଗ୍‌ଦର୍ଶନ ଦେଇଛି ।"

ସିଏଚ୍. କିରଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତମାନଙ୍କୁ 900ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ନିର୍ଭୁଲତା ସହିତ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି ।

ଆୱାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜର ପ୍ରକୃତ ନାୟକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ:

ସିଏମଡି କହିଛନ୍ତି, "ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍‌ ହେଉଛି, ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ କାଳଜୟୀ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ​​ପ୍ରତି ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପର ବିନମ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି । ଯେଉଁମାନେ ସାହସ, କରୁଣା (compassion) ଏବଂ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ସହିତ ନୀରବରେ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ଏହି ପୁରସ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମେ ସମାଜର ସେହି ପ୍ରକୃତ ନାୟକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛୁ ।"

ସିଏମଡି କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 900ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି । ଆମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଛାଡ଼ିଯାଇଥିବା ସମାନ ନୀତି- ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, କରୁଣା ସହିତ ସାହସ ଏବଂ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା ସହିତ ସେବାକୁ ଆଜି ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ ।

ସିଏମଡି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସାତ ଜଣ ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚାରି ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା । ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଲଢେଇ କରିଥିବା ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖୁସି କରିଥାଆନ୍ତି ।

ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ପ୍ରତୀକ ରାମୋଜୀ ରାଓ:

ସିଏମଡି ସିଏଚ୍. କିରଣ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣି ଖୁସି ଯେ, ଏହି ବର୍ଷ ସାତ ଜଣ ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚାରି ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା । ଏହା ଏପରି କିଛି ଯାହା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ (ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓ)ଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଖୁସି କରିଥାନ୍ତେ । ତାଙ୍କ ସାରା ଜୀବନ, ସେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥିଲେ । ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ରଖିଥିଲେ । ଏହା ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପର ଏକ ଫିଲୋସୋଫି ହୋଇଛି ଯେ, ମହିଳାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସମାଜ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ । ଆଜିର ଆୱାର୍ଡ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରୁଛି ।"

ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆୱାର୍ଡ ପାଇଥିବା ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦୃଢ଼, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଏବଂ ଆଶାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏକ ପରିବାର ଏବଂ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାବରେ, ରୋମାଜୀ ଗ୍ରୁପ ଏହାକୁ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ " ସଦ୍‌ଗୁଣତାକୁ ଚିହ୍ନିବା, ବୃତ୍ତିଗତ ଉତ୍କର୍ଷତା ଏବଂ ମାନବତାର ସେବାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା" ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବ ।

ପ୍ରତିବର୍ଷା ଦିଆଯିବ ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍‌:

ସିଏମଜି କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ (ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓ) ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶକୁ ସର୍ବାଧିକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ନମ୍ରତା ଏବଂ ଆଶାକୁ ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ ଏକ ନିରନ୍ତର ମିଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ପୁରସ୍କାରକୁ ବିସ୍ତାର କରି ଦେଶ ସାରା ଅଧିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାରକରିବା ସହ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ ।"

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

