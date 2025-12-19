ANR କଲେଜରେ ହେବ 'ରାମୋଜୀ ରାଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର', 50 ଲକ୍ଷ ଘୋଷଣା କଲେ ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ CMD
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ANR କଲେଜରେ ରାମୋଜୀ ରାଓ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ୍ ସିଏମଡି ସିଏଚ. କିରଣ ।
Published : December 19, 2025 at 8:33 AM IST
ANR College Diamond Jubilee ଗୁଡିଭାଡା (ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ): ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କୃଷ୍ଣା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିଭାଡା ସ୍ଥିତ ଆକ୍କିନେନି ନାଗେଶ୍ୱର ରାଓ କଲେଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ 'ରାମୋଜୀ ରାଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର' (Ramoji Rao Skill Development Centre) । ଗୁରୁବାର ଦିନ କଲେଜର ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ (Diamond Jubilee) ପାଳନ ଅବସରରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡିରେକ୍ଟର ସିଏଚ. କିରଣ । କଲେଜରେ ରାମୋଜୀ ରାଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡୋନେସନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପର C&MD ।
'ରାମୋଜୀ ରାଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର':
ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପର C&MD ସିଏଚ୍. କିରଣ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି, ଆକ୍କିନେନି ନାଗେଶ୍ୱର ରାଓ କଲେଜର 'ଡାଇମଣ୍ଡ ଜୁବୁଲୀ ସ୍ମାରକୀ'ର ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ । ଏହାସହ ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ଯେଉଁ କଲେଜରେ ପାଠପଢ଼ୁଥିଲେ ସେହି କଲେଜ ସହିତ ପୁନଃ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରି ନିଜର ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ କଲେଜରେ 'ରାମୋଜୀ ରାଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର' ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । C&MD ସିଏଚ୍. କିରଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାମୋଜୀ ରାଓ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ ବିଶ୍ୱର ଚାହିଦା ହିସାବରେ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ ।
ଇନାଡୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ:
ପୂର୍ବତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏମ. ଭେଙ୍କେୟା ନାଇଡୁ ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମାପନ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପର ସିଏମଡିଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ବ ଇନାଡୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ (Eenadu management) ଦ୍ବାରା କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ଏହାସହ ଆକ୍କିନେନି ନାଗେଶ୍ୱର ରାଓଙ୍କ ଫଟୋ ଥିବା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାକ ଟିକେଟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ବିକଶିତ ହେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ । ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ବିକାଶ ପାଇଁ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ଆକ୍କିନେନି ପରିବାରକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍କର୍ଷତା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଲ ମଡେଲ ସାଜିବାକୁ ଆହ୍ବାନ କରିଥିଲେ ।
ପୂର୍ବତନ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଭିଜିୱାନ୍ସ କମିଶନର କେ.ଭି. ଚୌଧୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୁରୁଣା ପାଠ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ବଦଳାଯିବା ଉଚିତ ଯାହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ବଟ୍ଟୁ ଦେବାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ । ସେ ANR କଲେଜରେ ତାଙ୍କ କଲେଜ ଦିନଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ତାଙ୍କୁ ବିଚାରପତି ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଥିଲେ । କଲେଜର ହୀରା ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଅବଦୁଲ ନାଜିର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅଭିନନ୍ଦନ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ