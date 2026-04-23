ETV Bharat / bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ ପଲିଟେକନିକ୍ କଲେଜରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାବ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲା ରାମୋଜୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ

ରାମୋଜୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ଅବଦୁଲ୍ଲାପୁରମେଟ୍ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମାରକୀ ସରକାରୀ ପଲିଟେକନିକ୍ କଲେଜରେ 1.33 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାବ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା । ଏହାସହ 140ଟି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 23, 2026 at 5:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

RAMOJI FOUNDATION , ଅବଦୁଲ୍ଲାପୁରମେଟ୍ (ହାଇଦ୍ରାବାଦ): ରାମୋଜୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସହାୟତାରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାବ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି । ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଅବଦୁଲ୍ଲାପୁରମେଟ୍ ସ୍ଥିତ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମାରକୀ ସରକାରୀ ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ କଲେଜରେ ରାମୋଜୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ 1.33 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାବ୍ ସହ 140ଟି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଲ୍ୟାବ୍‌ର ଉଦଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ରାମୋଜୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଦ୍ବାରା କରାଯାଉଥିବା ଜନ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଇବ୍ରାହିମପାଟନମ୍ ବିଧାୟକ ମାଲାରେଡ୍ଡି ରଙ୍ଗା ରେଡ୍ଡି

ରାମୋଜୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସହାୟତାରେ ଆଜି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଅବଦୁଲ୍ଲାପୁରମେଟ୍ ସ୍ଥିତ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମାରକୀ ସରକାରୀ ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ କଲେଜରେ 1.33 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କମ୍ପୁଟର ଲ୍ୟାବ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେପରି ଉନ୍ନତମାନର ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ ସେନେଇ ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ଇବ୍ରାହିମପାଟନମ୍ ବିଧାୟକ ମାଲାରେଡ୍ଡି ରଙ୍ଗା ରେଡ୍ଡି ଉଦଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ ରାମୋଜୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଦ୍ବାର କରାଯାଉଥିବା ଜନ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ।

ପ୍ରଥମେ ସେ ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଗ୍ରାମ ଏବଂ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବାରୁ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ସେ ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପର ସିଏମଡି ଚେରୁକୁରି କିରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଧାୟକ ରେଡ୍ଡି, ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଏକ ଅଡିଟୋରିୟମ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିର ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ବିଭାଗର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ କେ. ରବୀନ୍ଦ୍ର ରାଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ରାମୋଜୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟରଗୁଡ଼ିକର ସଦୁପଯୋଗ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ସେପଟେ ରାମୋଜୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଏଭଳି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବି. ନାଗାମୁନି ନାୟକ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ କହିଥିଲେ," ରାମୋଜୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସହାୟତା 1.33 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 140ଟି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଅଟେ ।"

କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବି. ନାଗାମୁନି ନାୟକ, ବିଧାୟକ, ରାମୋଜୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସିଏମଡି ଚେରୁକୁରି କିରଣ, ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିର MD ଚେରୁକୁରି ବିଜୟେଶ୍ୱରୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ବିଜୟଗୌଡ଼, ପଞ୍ଚାୟତ ଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ଏମପିଡିଓ ଶ୍ରୀବାଣୀ, ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଅଶୋକ ରେଡ୍ଡି, ପ୍ରଭାରୀ ଏମପିଓ ତୁଲାଜା ପ୍ରସାଦ, ନାଏବ ସରପଞ୍ଚ ସୁଷମା ଗୌଡ଼ ଏବଂ ଚେରୁକୁରି ଭାସ୍କରାଚାରୀ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ମିଡିଆ ଟାଇକୁନ ସ୍ବର୍ଗତ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହେଲେ ଗାୟିକା ପି. ସୁଶୀଳା: କହିଲେ ତାଙ୍କୁ କଥାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ମିଡ଼ିଆ ଟାଇକୁନ ସ୍ବର୍ଗତ ରାମୋଜୀ ରାଓ ନାଁରେ ଉଦଘାଟିତ ହେଲା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଅଡିଟୋରିୟମ୍

TAGGED:

RAMOJI GROUP HYDERABAD
SANJAY GANDHI POLYTECHNIC COLLEGE
RAMOJI RAO
HYDERABAD NEWS
RAMOJI FOUNDATION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.