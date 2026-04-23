ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ ପଲିଟେକନିକ୍ କଲେଜରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାବ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲା ରାମୋଜୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ
ରାମୋଜୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ଅବଦୁଲ୍ଲାପୁରମେଟ୍ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମାରକୀ ସରକାରୀ ପଲିଟେକନିକ୍ କଲେଜରେ 1.33 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାବ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା । ଏହାସହ 140ଟି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
Published : April 23, 2026 at 5:01 PM IST
RAMOJI FOUNDATION , ଅବଦୁଲ୍ଲାପୁରମେଟ୍ (ହାଇଦ୍ରାବାଦ): ରାମୋଜୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସହାୟତାରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାବ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି । ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଅବଦୁଲ୍ଲାପୁରମେଟ୍ ସ୍ଥିତ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମାରକୀ ସରକାରୀ ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ କଲେଜରେ ରାମୋଜୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ 1.33 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାବ୍ ସହ 140ଟି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଲ୍ୟାବ୍ର ଉଦଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ରାମୋଜୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଦ୍ବାରା କରାଯାଉଥିବା ଜନ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଇବ୍ରାହିମପାଟନମ୍ ବିଧାୟକ ମାଲାରେଡ୍ଡି ରଙ୍ଗା ରେଡ୍ଡି ।
ପ୍ରଥମେ ସେ ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଗ୍ରାମ ଏବଂ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବାରୁ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ସେ ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପର ସିଏମଡି ଚେରୁକୁରି କିରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଧାୟକ ରେଡ୍ଡି, ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଏକ ଅଡିଟୋରିୟମ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିର ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ବିଭାଗର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ କେ. ରବୀନ୍ଦ୍ର ରାଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ରାମୋଜୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟରଗୁଡ଼ିକର ସଦୁପଯୋଗ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ସେପଟେ ରାମୋଜୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଏଭଳି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବି. ନାଗାମୁନି ନାୟକ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ କହିଥିଲେ," ରାମୋଜୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସହାୟତା 1.33 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 140ଟି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଅଟେ ।"
କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବି. ନାଗାମୁନି ନାୟକ, ବିଧାୟକ, ରାମୋଜୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସିଏମଡି ଚେରୁକୁରି କିରଣ, ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିର MD ଚେରୁକୁରି ବିଜୟେଶ୍ୱରୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ବିଜୟଗୌଡ଼, ପଞ୍ଚାୟତ ଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ଏମପିଡିଓ ଶ୍ରୀବାଣୀ, ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଅଶୋକ ରେଡ୍ଡି, ପ୍ରଭାରୀ ଏମପିଓ ତୁଲାଜା ପ୍ରସାଦ, ନାଏବ ସରପଞ୍ଚ ସୁଷମା ଗୌଡ଼ ଏବଂ ଚେରୁକୁରି ଭାସ୍କରାଚାରୀ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।