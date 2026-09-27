ETV Bharat / bharat

ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିକୁ ‘ବେଷ୍ଟ ସିଭିକ୍‌ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍‌ ଟୁରିଷ୍ଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନ’ ଆୱାର୍ଡ, ସମ୍ମାନିତ କଲେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାର

ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିକୁ ମିଳିଛି 'ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳର ସର୍ବୋତ୍ତମ ନାଗରିକ ପରିଚାଳନା' ପୁରସ୍କାର । ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦିବସ ଅବସରରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

Ramoji Film City Bags 'Best Civic Management Of Tourist Destination' Award As Telangana Mulls AI Push For Tourism
ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିକୁ ମିଳିଛି 'ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳର ସର୍ବୋତ୍ତମ ନାଗରିକ ପରିଚାଳନା' ପୁରସ୍କାର (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 27, 2026 at 5:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦିବସ । ଏହାର ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିବାର ବିଶ୍ବର ସର୍ବ ବୃହତ ଫିଲ୍ମ ସିଟି୍ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି । ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିକୁ 'ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ନାଗରିକ ପରିଚାଳନା' (Best Civic Management of Tourist Destination) ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ପୁରସ୍କାର ହାସଲ କରିଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା ।

Ramoji Film City Bags 'Best Civic Management Of Tourist Destination' Award As Telangana Mulls AI Push For Tourism
ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିକୁ ମିଳିଛି 'ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳର ସର୍ବୋତ୍ତମ ନାଗରିକ ପରିଚାଳନା' ପୁରସ୍କାର (ETV Bharat)

ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ପୁନଃକଳ୍ପନା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଶିଳ୍ପାରାମମ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିର ଉପସଭାପତି ଏ.ଭି ରାଓ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁପାଲ୍ଲୀ କୃଷ୍ଣ ରାଓଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।

ଏହି ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱର ସହଯୋଗକୁ ଦେଇ ଏ.ଭି ରାଓ କହିଥିଲେ,"ସୁବିଧା, ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ଦେଶର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ସହିତ ତୁଳନା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ଆମ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଏହି ସଫଳତା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି । "

29 ବର୍ଗରେ ଦିଆଗଲା ସମ୍ମାନ:

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରେସ୍ତୋରାଁ, ରିସର୍ଟ୍ଟ, ମନୋରଞ୍ଜନ ପାର୍କ ଏବଂ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଏଜେନ୍ସି ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପାଇଁ ୨୯ଟି ବର୍ଗରେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଏହି ଅବସରରେ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁପାଲ୍ଲୀ କୃଷ୍ଣ ରାଓ କହିଥିଲେ, ‘ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ଡାଟା ଆନାଲିଟିକ୍ସର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟବହାର ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ, ବହୁଭାଷୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇପାରିବେ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ।’ ସେହିପରି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଲ୍ଲୁ ଭାଟି ବିକ୍ରମାର୍କା ରାଜ୍ୟର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରାଥମିକତା ଧ୍ୟାନକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ ।

ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଫିଲ୍ମ ସିଟି:

ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିକୁ ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡସ୍ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟୁଡିଓ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି । ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଷ୍ଟୁଡିଓ ପ୍ରାୟ ୧,୬୬୬ ଏକର ଜମିରେ ରହିଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଆଡଭେଞ୍ଚର ଓ ଥିମ୍ ପାର୍କକୁ ମିଶାଇ ଏହା ୨,୦୦୦ ଏକରରୁ ଅଧିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପିଛି । ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଥିବା ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ଫିଲ୍ମ ଶୁଟିଂ ସହିତ ଅନେକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଓ ଆଡଭେଞ୍ଚରର ସୁଯୋଗ ମିଳେ । ଏହା ଏକାସାଙ୍ଗରେ ଫିଲ୍ମ ଦୁନିଆର ରୋମାଞ୍ଚ ଓ ଛୁଟି କାଟିବାର ମଜା ଦେଇଥାଏ ।

୨୦୨୬ ତେଲେଙ୍ଗାନା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଉତ୍କର୍ଷ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା:

  1. ପାଞ୍ଚ ତାରକା ହୋଟେଲ ଏବଂ ତଦୁର୍ଦ୍ଧ (ଐତିହ୍ୟ ବର୍ଗ): ତାଜ ଫଲକନୁମା ପ୍ୟାଲେସ୍, ହାଇଦ୍ରାବାଦ
  2. ପାଞ୍ଚ ତାରକା ହୋଟେଲ ଏବଂ ତଦୁର୍ଦ୍ଧ: ତାଜ ଡେକାନ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ
  3. ଚାରି ତାରକା (ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମଧ୍ୟରେ): ହୋଟେଲ ଆବୋଡ୍, ଲକଡିକାପୁଲ୍, ହାଇଦ୍ରାବାଦ
  4. ତିନି ତାରକା (ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମଧ୍ୟରେ): ମିନର୍ଭା ଗ୍ରାଣ୍ଡ, ସିକନ୍ଦରାବାଦ
  5. ଅଣ-ବର୍ଗୀକୃତ ହୋଟେଲ ( Non-Classified Hotels): ତାଜମହଲ ହୋଟେଲ, ପଞ୍ଜଗୁଟ୍ଟା; ହୋଟେଲ ୱାନ୍ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ, ଆବିଡ୍ସ
  6. ବର୍ଗୀକୃତ ହୋଟେଲ (Classified Hotels): ଟାଉନ୍ ସ୍କୋୟାର୍ ସୁଇଟ୍, ଶାମଶାବାଦ; ହୋଟେଲ ସନ୍ନିଡି ଏମେରାଲ୍ଡ, ୟାଦାଗିରିଗୁଟା
  7. ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ: ତାଜମହଲ ହୋଟେଲ, ଆବିଡ୍ସ
  8. ସର୍ବୋତ୍ତମ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ (ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବାହାରେ): ଫିଷ୍ଟ ହାଉସ୍, ସୂର୍ଯ୍ୟପେଟ୍
  9. ବର୍ଗୀକୃତ ହୋଟେଲ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ: ଟେରାସ୍ ରୁଫଟପ୍ ବାର୍, ହାଇଦ୍ରାବାଦ
  10. ବାର୍ ଏବଂ ଲାଉଞ୍ଜ: ପାଭଭା, ଜୁବିଲି ହିଲ୍ସ
  11. ଆଞ୍ଚଳିକ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟର ସର୍ବୋତ୍ତମ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ: ଅଶୋକା, ଟାଙ୍ଗେଡୁ, ଭିଭାହା ଭୋଜାନାମୁ ଦ୍ୱାରା ରାସା |
  12. ସର୍ବୋତ୍ତମ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯାହା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରେ: ଥାଇ ପାଭିଲିଅନ୍ (ଭିଭାନ୍ତ, ବେଗମପେଟ୍), ଗୋଲଡେନ୍ ଡ୍ରାଗନ୍ (ତାଜ କୃଷ୍ଣ)
  13. ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଲ୍ଟି-କ୍ୱିଜିନ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ (ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମଧ୍ୟରେ): କ୍ୱାଲିଟି ଇନ୍ ରେସିଡେନ୍ସି, ନାମପାଲି
  14. ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଲ୍ଟି-କ୍ୱିଜିନ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ (ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବାହାରେ): ଅକ୍ଷୟ ପରିବାର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ସିଦ୍ଧିପେଟ
  15. ସର୍ବୋତ୍ତମ ରିସର୍ଟ: ସମର ଗ୍ରୀନ୍ ରିସର୍ଟ, ମେଡଚାଲ
  16. ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ ସୁବିଧା: 7 ମିଡୱେ ପ୍ଲାଜା (ନାଲଗୋଣ୍ଡା), ବିବେରା ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍ (ଭୁବନଗିରି)
  17. ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାର୍କ: ୱଣ୍ଡରଲା ହଲିଡେଜ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ହାଇଦ୍ରାବାଦ), କେଏସି ୱାଇଲ୍ଡ ୱାଟର୍ସ (ଶଙ୍କରପାଲି)
  18. ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଭିନବ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଉତ୍ପାଦ: ଆସଲି ହାଇଦ୍ରାବାଦ (ପ୍ରତୀମା ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଭ୍ରମଣ / ଜି ନାଗରାଥନାମ୍ ନାଇଡୁ)
  19. ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଭିନବ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଉତ୍ପାଦ (ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର): ଭଦ୍ରାଗିରି ମାର୍ଟ, ଭଦ୍ରାଚଲମ୍ |
  20. ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର: ପାଠାଲା ଭୈରବୀ କନସେପ୍ଟସ୍ (DSN ଫିଲ୍ମ ସାଉଣ୍ଡ ବକ୍ସ FM)
  21. ଉତ୍କର୍ଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରକାଶନ (ଇଂରାଜୀ): ଡକ୍ଟର ନୀରଜ ଗୋହିଲ (ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟୁରିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ହସପିଟାଲିଟି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ)
  22. ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଟୁର ଅପରେଟର: ଗରୁଡ଼ ଟୁରିଜିମ୍, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଟୁର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ
  23. ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଟ୍ରାଭେଲ ଏଜେଣ୍ଟ: ଆରଭି ଟୁର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍
  24. ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଗାଇଡ୍: ଜେ. ସାଇନାଥ
  25. ପର୍ଯ୍ୟଟନରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ (ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ର): ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ
  26. ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ (ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର): ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଶ୍ରୀ ଶକ୍ତି, ହାଇଦ୍ରାବାଦ
  27. ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୁବ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଲବ୍: ଚକାଲି ଆଇଲାମ୍ମା ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
  28. ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାଗରିକ ପରିଚାଳନା: ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି
  29. ସର୍ବୋତ୍ତମ ହରିଥା ହୋଟେଲ: ପ୍ଲାଜା, ବେଗୁମ୍ପେଟ୍; ହରିଥା ଇକୋ-ଟୁରିଜିମ୍ ରିସର୍ଟ, ଜନାରାମ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ NSG କମାଣ୍ଡୋଙ୍କ ହାଇ-ଇଣ୍ଟେନସିଟି ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍, ସାମିଲ ହେଲା K-9 ଟିମ୍

HiBiz TV କଫି ଟେବୁଲ୍ ବୁକ୍ ଉନ୍ମୋଚନ; 60 ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ୟୋଗ ମଧ୍ୟରେ ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ, ସମ୍ମାନିତ ହେଲେ ଶୈଳଜା କିରଣ ଏବଂ ସିଏଚ ବିଜୟେଶ୍ୱରୀ

TAGGED:

ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦିବସ
ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ହାଇଦ୍ରାବାଦ
ତେଲେଙ୍ଗାନା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ
RAMOJI FILM CITY
RAMOJI FILM CITY AWARDED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.