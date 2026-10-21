ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାର ବିସ୍ତାରକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରମଣ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଯୋଗକୁ ମଜବୁତ କରୁଛି
ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି MICE ସେଗମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏହାର ସମନ୍ୱିତ ସ୍ଥାନ, ବିଷୟବସ୍ତୁ ପରିବେଶ, ଆତିଥ୍ୟ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ କ୍ଷମତାକୁ ସ୍ଥାନିତ କରୁଛି ।
Published : October 21, 2026 at 11:04 PM IST
RAMOJI FILM CITY AT ITB ASIA 2026, ସିଙ୍ଗାପୁର/ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସମନ୍ୱିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଯାହା ସିନେମାଟିକ୍ ଅଭିଜ୍ଞତା, ଅବସର ବିନୋଦନ ଆକର୍ଷଣ, ଆତିଥ୍ୟ, ଲାଇଭ୍ ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ଇଭେଣ୍ଟ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ରିତ କରେ, ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ରଣନୈତିକ ଯାତ୍ରା ବାଣିଜ୍ୟ ସହଭାଗୀତା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାର ସମ୍ପର୍କକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି ।
ଅକ୍ଟୋବର 21ରୁ 23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ITB Asia 2026ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି, ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟୁର୍ ଅପରେଟର, ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ପରିଚାଳନା କମ୍ପାନୀ (DMC), ଯାତ୍ରା ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ MICE ବୃତ୍ତିଗତମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା-ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ଏହାର ସମନ୍ୱିତ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ପାଇଁ ପଥ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଜଡ଼ିତ ହେଉଛି, ଯାହା ଅଧିକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ୍ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି ।
ଯେହେତୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସାଂସ୍କୃତିକ, ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ଅବସର ବିନୋଦନ ଆକର୍ଷଣ ସହିତ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଜ୍ଞତା ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ଭାରତର ବ୍ୟାପକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତାଗୁଡ଼ିକୁ ନୂତନ ବଜାରକୁ ଆଣିପାରୁଥିବା ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ।
"ବିଶ୍ୱ ସହିତ ବିନିମୟ କରିବା ପାଇଁ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାହାଣୀ ଅଛି । ଆମେ ସିନେମା, ମନୋରଞ୍ଜନ, ଆତିଥ୍ୟ ଏବଂ ନିମଜ୍ଜିତ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଏକତ୍ରିତ କରୁ ଯାହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ନାହିଁ । ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯାତ୍ରା ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିକୁ ପରିଚିତ କରାଇବା । ଆମେ ଅବସର ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା, MICE ଏବଂ ଉତ୍ସବଗୁଡ଼ିକରେ ରୋମାଞ୍ଚକର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖୁ," ବୋଲି ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟେଶ୍ୱରୀ ଚେରୁକୁରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ITB Asia 2026 ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିଛି । ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ପାଭିଲିୟନକୁ ଆସିଥିବା ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ପରିଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦୀପଙ୍କର ମହାପାତ୍ର ଥିଲେ ।
ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟେଶ୍ୱରୀ ଚେରୁକୁରୀ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଭିଲିୟନ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆଦାନପ୍ରଦାନ ଏବଂ ସହଯୋଗର ମନୋଭାବକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥିଲା ।
ଭାରତର ଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି
ଭାରତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଐତିହ୍ୟ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ପ୍ରକୃତି, ସଂସ୍କୃତି, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସମସାମୟିକ ଆକର୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ବିସ୍ତୃତ କରି ବିବିଧ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରେ । ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ଏହି ମିଶ୍ରଣରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସିନେମାଟିକ୍ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦିଗ ଯୋଡ଼ିଥାଏ, ଯାହା ଯାତ୍ରା ଯୋଜନାକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଭାରତ ଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉପାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।
ଅବସର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହିତ, ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ବୈଠକ, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ସମ୍ମିଳନୀ ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions- MICE) ବିଭାଗ ପାଇଁ ଏହାର ସମନ୍ୱିତ ସ୍ଥାନ, ବିଷୟବସ୍ତୁ ପରିବେଶ, ଆତିଥ୍ୟ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ କ୍ଷମତାକୁ ସ୍ଥାନିତ କରୁଛି ।
କର୍ପୋରେଟ୍ ସମାବେଶ ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଠାରୁ ସମ୍ମିଳନୀ, ଉତ୍ସବ ଏବଂ ଲାଇଭ୍ ମନୋରଞ୍ଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଇଭେଣ୍ଟ ଯୋଜନାକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ସେଟିଂ ପ୍ରଦାନ କରେ ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଜ୍ଞତା ସହିତ ଯୋଡ଼ା ଯାଇପାରିବ । ଏହି ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୈଠକ ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରେ ।
ITB Asiaରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ MICE ବୃତ୍ତିଗତଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବା, ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଶିଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଏବଂ ଇଭେଣ୍ଟ ଯୋଜନାକାରୀ, କର୍ପୋରେଟ୍ ଯାତ୍ରା ଅଂଶୀଦାର ଏବଂ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର କ୍ଷମତା ବିଷୟରେ ସଚେତନତାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରୟାସର ଏକ ଅଂଶ ।
ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କ ଗଠନ
ନୂତନ ଦର୍ଶକ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ନେଟୱାର୍କ ସହିତ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରିବାରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯାତ୍ରା-ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ । ITB Asia 2026ରେ ଏହାର ଯୋଗଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ, ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହାର ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିବାକୁ, ବିଭିନ୍ନ ବଜାରର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ।
ବ୍ୟାପକ ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ହେଉଛି ସ୍ଥାୟୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ନିର୍ମାଣ କରିବା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଅବସର ବିନୋଦନ ଯାତ୍ରା, ଗୋଷ୍ଠୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ MICE ବ୍ୟବସାୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିପାରୁଥିବା ସମ୍ପର୍କ ବିକାଶ କରିବା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିକୁ ଭୂରି ଭୂରି ପ୍ରଶଂସା କଲେ ବ୍ରିଟିଶ ଡେପୁଟି ହାଇ କମିଶନର ସୁତାପା ଚୌଧୁରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ‘ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ସମାନ ଭାଗିଦାରୀରେ ହିଁ ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା ସମ୍ଭବ’
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ