କୋଲକାତା TTFରେ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ, ଘୋଷଣା କରୁଛି 'ଦଶହରାରୁ ଦୀପାବଳି କାର୍ନିଭାଲ୍'
ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଅବସ୍ଥିତ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ, ଏକ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ୱେଡିଂ ସ୍ଥାନ। ସୌମିତା ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।
Published : July 11, 2026 at 11:20 PM IST
RAMOJI FILM CITY IN TRAVEL AND TOURISM FAIR KOLKATA, କୋଲକାତା: କୋଲକାତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଟୁରିଜିମ୍ ମେଳା (TTF)ରେ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି (RFC) ମନୋରଞ୍ଜନ, କର୍ପୋରେଟ୍ ଇଭେଣ୍ଟ୍ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଛୁଟିଦିନ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଏକ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି । RFC TTFରେ ଏହାର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଫିଲ୍ମ ସେଟ୍, ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ବିବାହ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ମହୋତ୍ସବ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିଲା ।
ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ କେବଳ ଏକ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ । କର୍ପୋରେଟ୍ ଇଭେଣ୍ଟ୍, ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ୱେଡିଂ, ଫାମିଲି ଭେକେସନ, ଏଜୁକେଶନାଲ ଟୁର୍, ଫେଷ୍ଟିଭ କାର୍ନିଭାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ନିଜକୁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥାନ ଭାବେ ସ୍ଥାନିତ କରୁଛି ।
ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିର ବରିଷ୍ଠ ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ତୁଷାର ଗର୍ଗ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ, RFC ଆଉ କେବଳ ଏକ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟୁଡିଓ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions)ର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ । ଏହା କର୍ପୋରେଟ୍ ସଂଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 100 ପ୍ରକାରର ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏଥିରେ 500ରୁ ଅଧିକ ହୋଟେଲ ରୁମ୍, 800ରୁ ଅଧିକ ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଛାତ୍ରାବାସ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ରହିଛି - ଏହା 10 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବୋର୍ଡ ବୈଠକ ହେଉ କିମ୍ବା 10,000 ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ।
ତୁଷାର ଗର୍ଗ କହିଛନ୍ତି, "ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି କେବଳ ଏକ ବୈଠକ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ; ଏହା ଏକ ଅଭିଜ୍ଞତା ।"
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କର୍ପୋରେଟ୍ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସକାଳ ସମ୍ମିଳନୀ, ଥିମ୍ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଅପରାହ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, 'ସାହାସ' ଆଡଭେଞ୍ଚର ପାର୍କରେ ଦଳ ଗଠନ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା କକଟେଲ, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଡିଜେ ନାଇଟ୍ ସମେତ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ । ଏହାପରେ ପରଦିନ ସମଗ୍ର ଫିଲ୍ମ ସିଟିର ଏକ ଗସ୍ତ କରାଯାଏ । ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ସଫଳତାର ସହିତ ଆୟୋଜନ କରିଛି - ଯେପରିକି ଏଡ୍ ଶିରାନ୍ ଏବଂ ଏ.ଆର. ରହମାନଙ୍କ କନସର୍ଟ - ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ 15,000 ଲୋକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ୱେଡିଂ
ଶୀତ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ବିବାହ ଋତୁ ଆସିଥାଏ । ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି, RFC ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ୱେଡିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି । ତୁଷାର ଗର୍ଗ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି ଯେ, ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣା, "ସଗାଇ ସେ ଭିଦାୟି" ସମସ୍ତ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ଏହା ଏକ ରାଜକୀୟ ପ୍ରାସାଦର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ବିବାହ ହେଉ, ପ୍ରଚୁର ଲନ୍ରେ ଏକ ସ୍ୱାଗତ, ଏକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସଂଗୀତ ସନ୍ଧ୍ୟା, କିମ୍ବା ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ମେହେନ୍ଦି ସମାରୋହ - ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସର ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଛି । ଅତିଥିମାନେ ପଞ୍ଚତାରକା "ସୀତାରା", ଚାରି ତାରକା "ତାରା", "ଶାନ୍ତିନିକେତନ" ଏବଂ "ଗ୍ରୀନ୍ସ ଇନ୍" ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ରହିପାରିବେ ।
ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ସୂରଜ ସିହ୍ନା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ 3,500ରୁ ଅଧିକ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହୋଇସାରିଛି । "ବାହୁବଳୀ," "RRR," "କଳକି," "ପୁଷ୍ପା," ଏବଂ "ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶମ" ଭଳି ଅନେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଫିଲ୍ମ ସେଠାରେ ସୁଟିଂ ହୋଇଛି; ତେଣୁ ଏହାକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏକ ପ୍ରକୃତ ଫିଲ୍ମ ସେଟ୍ ଦେଇ ଚାଲିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ମିଳିଥାଏ ।
ଦଶହରାରୁ ଦୀପାବଳି କାର୍ନିଭାଲ
ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଛୁଟି ସମୟରେ ଅକ୍ଟୋବର 15ରୁ ନଭେମ୍ବର 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର "ଦଶହରାରୁ ଦୀପାବଳି କାର୍ନିଭାଲ" ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି । ସେହି ମାସରେ, ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ସକାଳ 9ଟାରୁ ରାତି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିଥାଏ । ଦିନସାରା ଏକ ଚମତ୍କାର କାର୍ନିଭାଲ ପରେଡ୍, ଲାଇଭ୍ ସଂଗୀତ, ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ବିଶେଷ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନର ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ । ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ "ଫଣ୍ଡୁସ୍ଥାନ" ସମେତ ଅନେକ ଆକର୍ଷଣ ରହିବ ।
ସୂରଜ ସିହ୍ନା କୁହନ୍ତି ଯେ, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଛୁଟି ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ସର୍ବୋତ୍ତମ ପାରିବାରିକ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହୋଇପାରେ । ରହିବାର ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ; ପାଞ୍ଚ ତାରକା ଏବଂ ଚାରି ତାରକା ହୋଟେଲ ବ୍ୟତୀତ, ବଜେଟ୍ ହୋଟେଲ, ପ୍ରିମିୟମ୍ ଭିଲା ଏବଂ ଗ୍ଲାମ୍ପିଂ ଟେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ । ତେଣୁ, ପରିବାର, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେମାନଙ୍କ ବଜେଟ୍ ସହିତ ଉପଯୁକ୍ତ ରହିବା ସ୍ଥାନ ବାଛି ପାରିବେ ।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଦୁଇ କିମ୍ବା ତିନି ଦିନିଆ ଯାତ୍ରାରେ, ଜଣେ ସହଜରେ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବିତାଇପାରିବେ ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ବାକି ସ୍ଥାନ ବୁଲିପାରିବେ ।"
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲୀପ ଘୋଷଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରିଙ୍କୁ ଘୋଷ ଟିଟିଏଫ୍ରେ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ଷ୍ଟଲ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ "ବାହୁବଳୀ" ଏବଂ "ପୁଷ୍ପା" ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିର ପରିଚିତିକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ଘୋଷ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପରେ ନିଜେ ଏହାକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ଟିଟିଏଫ୍ ଭଳି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମେଳାରେ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ନୂତନ ସ୍ଥାନ ପରିଚିତ କରାଇବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ISB ରାମୋଜୀ ରାଓ ଅଡିଟୋରିୟମରେ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ମିଡିଆ ଟାଇକୁନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ୧୯୯୪ରେ ହିଁ ଡିଜିଟାଲ୍ ଯୁଗର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ ରାମୋଜୀ ରାଓ, ସ୍ମୃତିଚାରଣ କଲେ ନୀତିଶ ରୟ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ