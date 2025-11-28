ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ଖୋଲିଲା 'ରାମୋଜୀ ଗ୍ଲାମ୍ପିଂ'; ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ସହ ଏସବୁ ସୁବିଧା ପାଇବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ
ଶୀତୁଆ ରାତିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ସହ ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବାର ଏକ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ଦେବା ପାଇଁ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 'ରାମୋଜୀ ଗ୍ଲାମ୍ପିଂ' ।
Published : November 28, 2025 at 4:49 PM IST
Ramoji Glamping in RFC ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷିତ କରିବ ବିଶ୍ବର ସର୍ବବୃହତ ଫିଲ୍ମ ସିଟି 'ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି' । ଶୀତଋତୁର ଶୀତୁଆ ରାତିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ସହ ଶାନ୍ତତା ଓ ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବାର ଏକ ନିଆରା ଆନୁଭୂତି ଦେବା ପାଇଁ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 'ରାମୋଜୀ ଗ୍ଲାମ୍ପିଂ' (Ramoji Glamping) । ପ୍ରକୃତିର ଶାନ୍ତପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ସହ ରୋମାଞ୍ଚିତ କରୁଥିବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା ସହିତ, 'ରାମୋଜୀ ଗ୍ଲାମ୍ପିଂ' ରିସର୍ଟ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
ରାମୋଜୀ ଗ୍ଲାମ୍ପିଂ:
ପ୍ରକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଗ୍ଲାମ୍ପିଂ ରିସର୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି, କପୁଲ ଓ ରିଲାକ୍ସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଗ୍ରୁପଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି । ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆରାମଦାୟକ ରାତ୍ରୀଯାପନ ସହ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶରେ ସ୍ମରଣୀୟ ସ୍ମୃତି ସାଉଁଟି ପାରିବେ । ରାମୋଜୀ ଗ୍ଲାମ୍ପିଂ ଟେଣ୍ଟରେ ରହଣି ପାଇଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଟେଣ୍ଟ ରହିଛି । ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବଲିଉଡ୍ ଟେଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହଲିଉଡ୍ ଟେଣ୍ଟ । ଦୁଇ ରାତି ରହଣି ପାଇଁ ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ 7,499 ଟଙ୍କା ଏବଂ 9,499 ଟଙ୍କା ରହିଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମନ ମୁତାବକ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇ ରାତିର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଚୟନ କରିପାରିବେ । ଟ୍ରେକିଂ, ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ବୁଲାବୁଲି, ଯୋଗ, ପାରମ୍ପରିକ ଖେଳ, ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଷ୍ଟୋରୀ ଟେଲିଂ ସହ ଶୀତୁଆ ରାତିରେ ନିଆଁ ଜାଳି ସଂଗୀତର ମଜା ନେବା ଭଳି ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ରାମୋଜୀ ଗ୍ଲାମ୍ପିଂ "ଆଉଟ ଡୋର କ୍ୟାମ୍ପିଂ ସହିତ ସୁଖଦ ରହଣି ଏବଂ ବୁଟିକ୍ ଆତିଥ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ । ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ କିଚିରି ମିଚିରି ରାବ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଗ୍ଲାମ୍ପିଂକୁ ଟାଣିଆଣିବ । ଏହି ପରିବେଶ-ଅନୁକୂଳ ସେଟଅପ୍ ଏକ ଶାନ୍ତ ଓ କମନୀୟ ପରିବେଶ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଯାହା ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସହରାଞ୍ଚଳ ଜୀବନରୁ ବିରତି ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଇଡିଆଲ ଡିଜିଟାଲ୍ ଡିଟକ୍ସ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ଥିବା ଏହି ଗ୍ଲାମ୍ପିଂ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡିବା ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ କିଛି ମୂହୁର୍ତ୍ତ ବିତାଇବାର ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
ଅଧିକ ବିବରଣୀ ଏବଂ ବୁକିଂ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ (www.ramojifilmcity.com)କୁ ଭିଜିଟ କରିପାରିବେ । ଏହାସହ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ 76598 76598 ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ।