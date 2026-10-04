ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ଜମିବ "ପ୍ରି-ଦାଣ୍ଡିଆ ଧମାଲ"
ଅକ୍ଟୋବର 10 ତାରିଖରେ "ପ୍ରି-ଦାଣ୍ଡିଆ ଧମାଲ" ଆୟୋଜନ କରୁଛି ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି । ମାତ୍ର ୫୦୦ ଟଙ୍କାରେ ନେବେ ଲାଇଭ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ସହ ଗରବା ନାଇଟ୍ର ମଜ୍ଜା ।
Published : October 4, 2026 at 6:36 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଏଥର ଦଶହରାରେ ଜମିବ ଦାଣ୍ଡିଆ ନାଇଟ୍ । ଦଶହରା ଏବଂ ନବରାତ୍ରି ଉତ୍ସବ ପୂର୍ବରୁ ନାଚ ଗୀତ ସହ ମନୋରଞ୍ଜନ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି । ଅକ୍ଟୋବର 10 ତାରିଖରେ "ପ୍ରି-ଦାଣ୍ଡିଆ ଧମାଲ" ଆୟୋଜନ କରୁଛି ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗରବା ଏବଂ ଦାଣ୍ଡିଆ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ଉତ୍ସବମୁଖୀ ମନୋରଞ୍ଜନର ଏକ ରଙ୍ଗୀନ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିବ । 'ରଙ୍ଗତାଲି' ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିର ଭବ୍ୟ ଏବଂ ବିଶାଳ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ଗରବା ଏବଂ ଦାଣ୍ଡିଆର ରଙ୍ଗ, ସ୍ୱର ଏବଂ ଉତ୍ସବମୁଖର ମନୋଭାବକୁ ଏକତ୍ର କରିବ । ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ପାରମ୍ପରିକ ଉତ୍ସବ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ।
ଲାଇଭ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଗରବା ଅଭିଜ୍ଞତା: ଏକ ଲାଇଭ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସାରା ଗରବା ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବ, ଯାହା ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକଗୀତ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ସଙ୍ଗୀତର ଏକ ଅନନ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଆୟୋଜକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଉପସ୍ଥିତି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଏହି ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦର୍ଶନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ।
ଗରବା ୱାର୍ମ-ଅପ୍ ଓ ଦାଣ୍ଡିଆ: ଦାଣ୍ଡିଆ ଉତ୍ସବ ଏକ ଗରବା ୱାର୍ମ-ଅପ୍ ସେସନ୍ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯାହା ପରେ ଦର୍ଶକମାନେ ଖୋଲା ଦାଣ୍ଡିଆ ନୃତ୍ୟ ପଡ଼ିଆକୁ ଯିବେ । ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ସମସ୍ତ ସ୍ତରର ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ମନରେ ରଖି ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ପୂର୍ବରୁ ଦୀଣ୍ଡିଆ ଖେଳିଥିବା ଏବଂ ନୂଆ କରି ଦାଣ୍ଡିଆ ଉତ୍ବରେ ସାମିଲ ହେଉଥିବା ଲୋକ ଉତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ।
ଖାଦ୍ୟ-ପାନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା: ଦର୍ଶକମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ସ୍ନାକ୍ସ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପାନୀୟର ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ।
ଫଟୋ ସ୍ପଟ୍: ଦାଣ୍ଡିଆ ପଡ଼ିଆ ଚାରିପାଖରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଫଟୋ ସ୍ପଟ୍ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ । ଆୟୋଜକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଫଟୋ ସ୍ପଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ମହୋତ୍ସବର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବ ।
ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ବ୍ୟାକଡ୍ରପ: ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସବ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିର ବିସ୍ତୃତ ପରିସରରେ, ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନଟି ଥିମ୍ ଆଧାରିତ ଆଲୋକୀକରଣ, ଗ୍ରଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ଏବଂ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ସଜ୍ଜିତ ହେବ ।
ଫ୍ୟାମିଲି-ପ୍ରେଣ୍ଟଲି ସେଲିବ୍ରେସନ: ଆୟୋଜକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ସମସ୍ତ ବୟସର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିରାପଦ ଏବଂ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ଉତ୍ସବ ହେବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଫେସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ସ୍ଥାନରେ ସହାୟତା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାରମ୍ପରିକ ଏବଂ ଉତ୍ସବମୁଖୀ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଆସିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି ।
ଟିକେଟ୍ କିପରି ପାଇବେ: ସୀମିତ ସମୟ ପାଇଁ ଅଫର୍ ରହିଛି । ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 500 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ । ଇଭେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ, 7659876598 ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।