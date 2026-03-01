ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ମିଳିବ ଦୁଃସାହସିକ ଅନୁଭୂତି; ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଲକ୍ ଏନ୍ ଏସ୍କେପ୍ ଗେମ୍
ଏଥର ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ମିଳିବ ଦୁଃସାହସିକ ଗେମ୍ ମଜା । ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଲକ୍ ଏନ୍ ଏସ୍କେପ୍ ଗେମ୍ - ମିଷ୍ଟ୍ରି ଏସ୍କେପ୍ ଗେମ୍ ।
Published : March 1, 2026 at 5:48 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଶ୍ୱର ସର୍ବ ବୃହତ ଫିଲ୍ମ ସିଟି, ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଗେମର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଏକ ଦୁଃସାହସିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦେବା ପାଇଁ, ଫିଲ୍ମ ସିଟି ଲକ୍ ଏନ୍ ଏସ୍କେପ୍ - ମିଷ୍ଟ୍ରି ଏସ୍କେପ୍ ଗେମ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏହି ଗେମ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ହଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମର ଅଭିଜ୍ଞତା ଦେବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆୟୋଜକ ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦର ସ୍ଥିତ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ଏହି ନୂତନ ଗେମ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବା । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ହଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମର ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି । ଏହି ଗେମ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ,ଏଥିରେ 10ଟି କୋଠରୀ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଠରୀକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ 15 ମିନିଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଏହି କୋଠରୀରେ 'ଫାଇଣ୍ଡ ଦି କୀ' ଏବଂ 'ଦି ସିକ୍ରେଟ୍ ଥ୍ରୋନ୍' ଭଳି ଅନେକ ରହସ୍ୟମୟ ଖେଳ ରହିଛି । ଏହି ଗେମ୍ ଏକ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଭୋଗ କରିବେ ।"
ଲକ୍ 'ଏନ୍' ଏସ୍କେପ୍:
ଏହି ଗେମ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଏକ ଦୁଃସାହସିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଠରୀକୁ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 'ଜୁରାସିକ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ', 'ହ୍ୟାରି ପଟର୍ ଆଡଭେଞ୍ଚର୍', 'ମିରର୍ ଇମେଜ୍' ଏବଂ ହଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମର ପଜଲ୍ ରହିଛି । ଆୟୋଜକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମିଷ୍ଟ୍ରି ଏସ୍କେପ୍ ଗେମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି । ଫିଲ୍ମ ସିଟି ପରିଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଖେଳର ମଜା ନେବେ।"
ଏହି ଖେଳଟି ସମସ୍ତ ବୟସ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଏକ ଦୃଢ଼ ସାହସିକତା ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ଫିଲ୍ମ ସିଟିକୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ । ସିନେମାଟିକ୍ ସେଟିଂ, ସମୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ ପଜଲ୍ ସହିତ, ଲକ୍ ଏନ୍ ଏସ୍କେପ୍ - ମିଷ୍ଟ୍ରି ଏସ୍କେପ୍ ଗେମ୍ସ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ପରିଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବ।