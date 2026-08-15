ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ 80ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ: ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ଏମଡି ବିଜୟେଶ୍ୱରୀ
ଇଟିଭି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଜୟ, ଗ୍ରୁପ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ 80ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ସମାରୋହରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
Published : August 15, 2026 at 9:30 PM IST
INDEPENDENCE DAY CELEBRATION IN RFC, ହାଇଦ୍ରାବାଦ୍ : ଦେଶପ୍ରେମ ଓ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଶନିବାର ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ 80ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି । ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଏମଡି) ଚେରୁକୁରି ବିଜୟେଶ୍ୱରୀ, ଫିଲ୍ମ ସିଟିର ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ସଲାମୀ ଦେଇଥିଲେ ।
ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଜାତୀୟ ଗୀତ "ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍" ଗାନ ଏବଂ ଦେଶର 150 ବର୍ଷର ଐତିହ୍ୟକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ଇଟିଭି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଜୟ, ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ୍ ସଭାପତି (ମାନବ ସମ୍ବଳ) ଏ. ଗୋପାଳ ରାଓ, ଏବଂ ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
ଏମଡି ବିଜୟେଶ୍ୱରୀ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ ।
ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ 80ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ସମୟରେ ଦେଶପ୍ରେମର ଭାବନା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଠାରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦର ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ, ଯାହା ଦେଶ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ । ଏହାର ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ ସେଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଏହା ପରିଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ସହ ଏକ ସୁଖଦ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରେ ।
ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡସ୍ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିକୁ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛି । ଏହା ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା, ଯେଉଁଠାରେ "ବାହୁବଳୀ" ଭଳି ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ କରାଯାଇଛି ।
ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦିଲ୍ଲୀର ଐତିହାସିକ ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ । ସେନା ବ୍ୟାଣ୍ଡ "ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍" ବଜାଇଥିଲେ ଏବଂ ଅତିଥିମାନେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ତା'ପରେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- Gen Zଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା; ୧ କୋଟି ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ AI ତାଲିମ, ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମାଗଣା କୋଚିଂ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- Independence Day LIVE: 80ତମ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ, ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ସିଧାପ୍ରସାରଣ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ