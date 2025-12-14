ETV Bharat / bharat

ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି: ମାସେ ବ୍ୟାପି ଚାଲିବ ଓ୍ବିଣ୍ଟର ଫେଷ୍ଟ, ସେଲିବ୍ରେଟ ହେବ ନୂଆବର୍ଷ

ଆସନ୍ତା ଡସେମ୍ବର 18 ତାରିଖରୁ ଜାନୁଆରୀ 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ଓ୍ବିଣ୍ଟର ଫେଷ୍ଟ ।

Ramoji Film City's Movie Magic, where visitors explore the enchanting film sets and where movies comes to life.
Ramoji Film City's Movie Magic, where visitors explore the enchanting film sets and where movies comes to life. (Ramojifilmcity.com)
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମସିଟିରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 'ଓ୍ବିଣ୍ଟର ଫେଷ୍ଟ' । ଆସନ୍ତା ଡସେମ୍ବର 18 ତାରିଖରୁ ଜାନୁଆରୀ 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ଓ୍ବିଣ୍ଟର ଫେଷ୍ଟ । ଏକ ମାସ ଧରି ଏହାର ଭରପୁର ମଜା ନେବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ । ଯେଉଁଥିରେ ମନକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଲି ସଙ୍ଗୀତ, ଛୁଟିଦିନରେ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ନିଭାଲ ପରେଡ, ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ସଙ୍ଗୀତମୟ ଗ୍ଲୋ ଗାର୍ଡେନ, ମାୟାଲୋକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାମିଲ ଅଛି । ଏଥିସହ ବିଶ୍ବର ସର୍ବବୃହତ୍ତ ଫିଲ୍ମିସିଟିକୁ ଚିକିମିକ ଆଲୁଅରେ ରାତିର ମଜା ନେବା ପାଇଁ ପରିଦର୍ଶନ ସମୟକୁ ରାତି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ।

ଷ୍ଟିଡିଓ ଟୁର୍‌, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ସେଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଯେଉଁମାନେ ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କ ସହ ବୁଲିବାକୁ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିବ । ଲାଇଭ ଶୋ, ଓ୍ବାଇଲ୍ଡ ଓ୍ବେଷ୍ଟ ଷ୍ଟଣ୍ଟ, ଏକ୍ସାଇଣ୍ଟିକ ରାଇଡ, ଆଡଭେଞ୍ଚର ଜୋନ ସାହସ ଏବଂ ବାର୍ଡ ପାର୍କ ଏକ ଭଲ ଅନୁଭୂତି ଦେବ ।

Sahas, the adventure zone
Sahas, the adventure zone (Ramojifilmcity.com)

ନୂଆବର୍ଷ ପାର୍ଟି:

ନୂଆବର୍ଷକୁ ସ୍ବାଗତ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ନିଭାଇବ 2026 ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖରେ ପାଳନ ହେବ । ଏଥିରେ ଡିଜେ ବ୍ୟାଟେଲ, ଏକ ଲାଇଭ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲ ପରଫରମାନ୍ସ ହେବ । ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ସର୍ବବୃହତ୍ତ ମୁକ୍ତକାଶ ନୃତ୍ୟ ମହଲରେ 2026 ପାଇଁ ରୋମାଞ୍ଚକର କାଉଣ୍ଟଡାଉନ ମୁହୁର୍ତ୍ତଗୁଡିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ଏହି ଉତ୍ସାହରେ ଖାଦ୍ୟପାନୀୟ ଓ ମୁଜିକାଲ ଫରଫମାନ୍ସରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ।

ଏକ ଚମତ୍କାର କାର୍ନିଭାଲ:

Ramoji Film City All Set To Welcome Visitors With Month-Long Winter Fest, New Year Celebrations
Ramoji Film City All Set To Welcome Visitors With Month-Long Winter Fest, New Year Celebrations (ETV Bharat)

କାର୍ନିଭାଲ ପରେଡରେ ବିଭିନ୍ନ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିଥିବା କଳାକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେବ । 8ରୁ 80 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ମାନେ ଫିଲ୍ମସିଟିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିଟି ମହୁର୍ତ୍ତକୁ ଭରପୁର ଉପଭୋଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଗ୍ଲୋ ଗାର୍ଡେନ ଏକ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିବ । ଯେଉଁଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ମାୟାଲୋକ ପରିଦର୍ଶନ ସହିତ ମନୋରମ ଫିଲ୍ମସେଟ ଦେଖିପାରିବେ । ସେଟ୍‌ ଡିଜାଇନ, କଳାତ୍ମକ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ପରଦା ପଛରେ ଥିବା କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯିବ ।

Ramoji Film City All Set To Welcome Visitors With Month-Long Winter Fest, New Year Celebrations
Ramoji Film City All Set To Welcome Visitors With Month-Long Winter Fest, New Year Celebrations (Ramojifilmcity.com)

ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ୟାକେଜ ଓ ସୁବିଧା:

ଓ୍ବିଣ୍ଟର ଫେଷ୍ଟ ଓ ରାମୋଜୀ କାର୍ନିଭାଇବ 2026 ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ୟାକେଜ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ କଲ ଅନ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ଶିଶି ଯତ୍ନ ପାଇଁ କ୍ରେଚ ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ । ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପାଇଁ www.ramojifilmcity.com ରେ ଲଗ୍‌ ଇନ କରିପାରିବେ ନଚେତ 7659876598 ରେ କଲ୍‌ କରିପାରିବେ ।

