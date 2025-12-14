ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି: ମାସେ ବ୍ୟାପି ଚାଲିବ ଓ୍ବିଣ୍ଟର ଫେଷ୍ଟ, ସେଲିବ୍ରେଟ ହେବ ନୂଆବର୍ଷ
Published : December 14, 2025 at 5:14 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମସିଟିରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 'ଓ୍ବିଣ୍ଟର ଫେଷ୍ଟ' । ଆସନ୍ତା ଡସେମ୍ବର 18 ତାରିଖରୁ ଜାନୁଆରୀ 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ଓ୍ବିଣ୍ଟର ଫେଷ୍ଟ । ଏକ ମାସ ଧରି ଏହାର ଭରପୁର ମଜା ନେବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ । ଯେଉଁଥିରେ ମନକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଲି ସଙ୍ଗୀତ, ଛୁଟିଦିନରେ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ନିଭାଲ ପରେଡ, ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ସଙ୍ଗୀତମୟ ଗ୍ଲୋ ଗାର୍ଡେନ, ମାୟାଲୋକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାମିଲ ଅଛି । ଏଥିସହ ବିଶ୍ବର ସର୍ବବୃହତ୍ତ ଫିଲ୍ମିସିଟିକୁ ଚିକିମିକ ଆଲୁଅରେ ରାତିର ମଜା ନେବା ପାଇଁ ପରିଦର୍ଶନ ସମୟକୁ ରାତି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ।
ଷ୍ଟିଡିଓ ଟୁର୍, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ସେଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଯେଉଁମାନେ ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କ ସହ ବୁଲିବାକୁ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିବ । ଲାଇଭ ଶୋ, ଓ୍ବାଇଲ୍ଡ ଓ୍ବେଷ୍ଟ ଷ୍ଟଣ୍ଟ, ଏକ୍ସାଇଣ୍ଟିକ ରାଇଡ, ଆଡଭେଞ୍ଚର ଜୋନ ସାହସ ଏବଂ ବାର୍ଡ ପାର୍କ ଏକ ଭଲ ଅନୁଭୂତି ଦେବ ।
ନୂଆବର୍ଷ ପାର୍ଟି:
ନୂଆବର୍ଷକୁ ସ୍ବାଗତ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ନିଭାଇବ 2026 ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖରେ ପାଳନ ହେବ । ଏଥିରେ ଡିଜେ ବ୍ୟାଟେଲ, ଏକ ଲାଇଭ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲ ପରଫରମାନ୍ସ ହେବ । ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ସର୍ବବୃହତ୍ତ ମୁକ୍ତକାଶ ନୃତ୍ୟ ମହଲରେ 2026 ପାଇଁ ରୋମାଞ୍ଚକର କାଉଣ୍ଟଡାଉନ ମୁହୁର୍ତ୍ତଗୁଡିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ଏହି ଉତ୍ସାହରେ ଖାଦ୍ୟପାନୀୟ ଓ ମୁଜିକାଲ ଫରଫମାନ୍ସରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ।
ଏକ ଚମତ୍କାର କାର୍ନିଭାଲ:
କାର୍ନିଭାଲ ପରେଡରେ ବିଭିନ୍ନ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିଥିବା କଳାକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେବ । 8ରୁ 80 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ମାନେ ଫିଲ୍ମସିଟିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିଟି ମହୁର୍ତ୍ତକୁ ଭରପୁର ଉପଭୋଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଗ୍ଲୋ ଗାର୍ଡେନ ଏକ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିବ । ଯେଉଁଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ମାୟାଲୋକ ପରିଦର୍ଶନ ସହିତ ମନୋରମ ଫିଲ୍ମସେଟ ଦେଖିପାରିବେ । ସେଟ୍ ଡିଜାଇନ, କଳାତ୍ମକ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ପରଦା ପଛରେ ଥିବା କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯିବ ।
ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ୟାକେଜ ଓ ସୁବିଧା:
ଓ୍ବିଣ୍ଟର ଫେଷ୍ଟ ଓ ରାମୋଜୀ କାର୍ନିଭାଇବ 2026 ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ୟାକେଜ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ କଲ ଅନ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ଶିଶି ଯତ୍ନ ପାଇଁ କ୍ରେଚ ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ । ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପାଇଁ www.ramojifilmcity.com ରେ ଲଗ୍ ଇନ କରିପାରିବେ ନଚେତ 7659876598 ରେ କଲ୍ କରିପାରିବେ ।
