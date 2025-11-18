ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଆଓ୍ବାର୍ଡ୍ସ 2025: ବଡ଼ ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖ, ନିଜ ସୀମାକୁ ଜାଣ: ବିଶ୍ବର ଉଚ୍ଚତମ ରେଳ ବ୍ରିଜର ବିନ୍ଧାଣୀ ମାଧବୀ ଲତା
ପ୍ରଫେସର ମାଧବୀ ଲତା ଗଲିଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବର୍ଗରେ ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଆଓ୍ବାର୍ଡ୍ସ 2025ରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଶ୍ବର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ରେଳ ସେତୁ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଚେନାବ ବ୍ରିଜ । ଚେନାବ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ବ୍ରିଜ ଆମ ଦେଶର ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ସଫଳତା ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଛି । ଏହି ବ୍ରିଜର ଅନ୍ୟତମ ବିନ୍ଧାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ଜି ମାଧବୀ ଲତା ଗଲି । ପ୍ରକଳ୍ପର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଧବୀକ ଭୂମିକା ଅତୁଳନୀୟ । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଏହି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଚମତ୍କାରିତାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ କଠିନ ଭୌଗୋଳିକ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରି ସ୍ବପ୍ନକୁ ବାସ୍ତବତାର ରୂପ ଦେଇଥିଲେ ସେ ।
ଆଇଫିଲ୍ ଟାଓ୍ବାର ଠାରୁ ଉଚ୍ଚତମ ରେଳ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ସାହସ ରଖିଥିବା ମାଧବୀ ଆଜି ଏପରି ଏକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସଫଳତାର ନିର୍ମାତା ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ଯାହା ଭୂତତ୍ତ୍ବ,ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ଏବଂ ଭୂରାଜନୀତିକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଥିବା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସଫଳତା । ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରଫେସର ମାଧବୀ ଲଥା ଗଲିଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବର୍ଗରେ ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଆଓ୍ବାର୍ଡ୍ସ 2025ରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଗାଁ ଝିଅ ଠାରୁ IISCରେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ସଦସ୍ୟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କଠିନ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଇଟିଭି ଭାରତର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାଓଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଆପଣ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ପହଞ୍ଚନ୍ତି । STEM ବିଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଓ IIScରେ ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଫେସର ହେବା ଏବଂ ବିଶ୍ବର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରେଳ ସେତୁରେ କାମ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଜନକ?
ଉତ୍ତର: ଯେତେବେଳେ ଆପଣ IIScର ପ୍ରଥମ ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ସଦସ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିବି ଯେ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ପ୍ରଥମ ହେବାର ଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ହେଲି । ବିଶ୍ବର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରେଳ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ଟିମ୍ର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇଥିବାରୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରେ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଛିଛି ନା ଆପଣ, ବିଶେଷ କରି କଠିନ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳା ମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ବିଷୟରେ ଥିବା ରୂଢିବାଦୀ ଧାରଣା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ।
ଉତ୍ତର: ହୁଏତ ଉଭୟ । ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମୋତେ ବାଛିଥିଲା । ସତ କହିବା ଗଲେ ମୁଁ କେବେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି । ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛାଥିଲା । ମୋ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂକୁ ବାଛିଥିଲି । ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ନଥିଲା, ମୋତେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଳିଲା ନାହିଁ ତେଣୁ ଏହାକୁ ଚୟନ କଲି । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ରୀତିବାଦୀ ଧାରଣା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ ଯେ ଲିଙ୍ଗ କ୍ୟାରିୟରର ପଥ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଉଚିତ । ମୁଁ ନିଜକୁ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ସହ ସମାନ ମନେ କରେ । ଆଗ୍ରହ ହିଁ ତୁମର ବୃତ୍ତିକୁ ଆଗକୁ ନେଇଥାଏ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ମେକାନିକାଲ ଓ ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂକୁ କଠିନ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଚ୍ଯାଲେଞ୍ଜିଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଲିଙ୍ଗଗତ ଭେଦଭାବ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି କି?
ଉତ୍ତର: ଲିଙ୍ଗଗତ ଭେଦଭାବର କେବେବି ସାମ୍ନା କରିନାହିଁ । ହଁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାରୀରିକ ଭାବେ କାମ କରିବାକୁ ପଡେ, ବିଶେଷ କରି ସାଇଟରେ, କିନ୍ତୁ ମହିଳା ମାନେ ଏହାକୁ ସମ୍ଭାଳିପାରିବେ । ମହିଳା ମାନେ ମହାକାଶକୁ ଯାଇ ମାସ ମାସ ଧରି ରହିପାରିବେ । ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂକୁ ମହିଳା ମାନେ ଭୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ । ଯଦି କେହି 9ରୁ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେକ୍ସରେ ଚାକିରି ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏ କ୍ଷେତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ । ଯଦି ଆପଣ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଆପଣ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ଯାହା ଅନେକ ଲୋକ ଚେନାବ ସେତୁର ସ୍ଥାନ, ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ଭୂରାଜନୈତିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ଦେଖନ୍ତି । ଆପଣ ଡିଜାଇନ ଆଜ ୟୁ ଗୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା । ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହେଲା ?
ଉତ୍ତର: ଡିଜାଇନ ଆଜ ୟୁ ଗୋ ଧାରଣା ବଡ ଓ ବହୁ ବର୍ଷିୟ ଭୂତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ- ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ, ସମୟ ସହିତ ପଥର ଗୁଡିକର ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ । ଚେନାବ ସେତୁ ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ଢାଲ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ । ଏହା କେବଳ ମୋର ଧାରଣା ନଥିଲା, ଏହା ଏକ ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଦ୍ଧତି ଯାହା ବହୁତ କମ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ, ନିର୍ମାଣ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ମୋ ପରି ଡିଜାଇନର ସମସ୍ତେ ଏକାଠି କାମ କରିଥିଲେ । ଏହିପରି ସେତୁ ଆଜିର ଦିନରେ ବିକଶିତ ହୋଇଛି ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି । ଆଧୁନିକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ସ୍ଥାୟିତ୍ବ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପରିବେଶଗତ ଚିନ୍ତାଧାରା କିପରି ଏକୀକୃତ ହୋଇଛି ?
ଉତ୍ତର: ମୁଁ IIScରେ ସଷ୍ଟେନବେଲ ଟେକ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ତେଣୁ ମୁଁ ସ୍ଥାୟିତ୍ବ,କୁ ଗଭିର ଭାବେ ବୁଝିପାରେ । କେତେକ ଲୋକ ଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସିମେଣ୍ଟ ଏବଂ କଂକ୍ରିଟ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାୟୀତ୍ବ କେବଳ ସାମଗ୍ରୀ ବିଷୟରେ ନୁହଁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶଗତ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଜୀବନଚକ୍ର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜଡିତ ।
ଜମ୍ମୁରେ ନିକଟରେ ଘଟିଥିବା ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଚେନାବ ରେଳ ସେତୁ ଏକମାତ୍ର ଜୀବନରେଖା ଥିଲା । ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ଥିଲା, ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ପୀଡିତମାନଙ୍କୁ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ପରିବହନ କରାଯାଇଥିଲା । ଲକ୍ଷଲକ୍ଷ ଟନ ସେଓ ଯାହା ପଚିଯାଇଥାନ୍ତା, ତାହାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପଠାଯାଇଥିଲା । ଏହାହିଁ ସ୍ଥାୟୀତ୍ବ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଆପଣ SETMରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 75 ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି । ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଲିଙ୍ଗଗତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭାଙ୍ଗିବା ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କଣ ?
ଉତ୍ତର: ବହୁତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ କଥା। ଲିଙ୍ଗଗତ ଭେଦଭାବ ରହିଛି। ଏକ କାନ୍ଥର ଛାତ ପରି । ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ - ମହିଳାମାନଙ୍କି ଲିଡର ହେବା ଉଚିତ, ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନିବା ଉଚିତ। ମହିଳାମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରନ୍ତି । ମୁଁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ବରୁ ଓହରିଯିବା ଦେଖିଛି, ଯେତବେ ଉତ୍ସାହୀ ମହିଳାମାନେ ସବୁକିଛି କରିଦିଅନ୍ତି । ସମୟ ସହିତ ଶିଳ୍ପଜଗତ ଏହାକୁ ବୁଝିପାରିବ । ଆମେ ଅଧିକ ମହିଳା ସିଇଓ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଦେଖୁଛୁ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି, ଆପଣ ମୋତେ ଦେଖିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ଅଛି। ଆଗକୁ ଯାଇ ଆମେ ଅନେକ ଦେଖିବୁ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରେ ବିବାହ କରିଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କହିବେ, ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତା କଣ ?
ଉତ୍ତର: ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ବାସ୍ତବତା । ମୁଁ ନିଜେ13ରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିବାହ କରିପାରିଥାନ୍ତି । ଅନେକ ଗାଁରେ ଏବେବି ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କରାଯାଉଛି। ଏହା ବନ୍ଦ ହେବା ଉଚିତ । ନିର୍ଭକ ହେବାର ଏହି ଝିଅଙ୍କ ଆଧାର ନାହିଁ । ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଉଚିତ । ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ । ମୋ କାହାଣୀ ଜାଣିବା ପରେ ଅନେକ ଅଭିଭାବକ ମୋତେ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବେ । ଝିଅ ମାନେ ପୁଅ ମାନଙ୍କ ସହ ସମାନ ହୋଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରିବାର ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଉଚିତ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଆଜିର ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ?
ଉତ୍ତର: ବଡ ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖ, ନିଜ ସୀମାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣ । ଆକାଶରେ ନିଜ ପାଇଁ କୋଣ ଦେଖ । ମୋର ଜୀବନ ସେହି ଦିନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲା ଯେବେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲି । ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢିଥିଲି, ମୁଁ କେବେ ସୁଯୋଗଗକୁ ହାତଛଡା କରିନିଥିଲି । ସମସ୍ତେ ସବୁକିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଆକାଶରେ ନିଜସ୍ବ କୋଣ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ । ଯେଇଁଠାରେ ତୁମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଉଡି ପାରିବ ।
ଯେବେ ମୁଁ ସେହି ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେ ମୁଁ ଭାବେ ଆଜିର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ଅଛି ସେ ସମୟରେ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି । କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ସବୁଦିନ ରହିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଉଡିବି । ପୁରସ୍କାର ଆପେ ଆପେ ମିଳିଥାଏ, ଆଜି ମୋତେ ଯେଉଁ ପୁରସ୍କାର ମିଳୁଛି ତାହା ଦେବଳ ଚେନାବ ସେତୁ ପାଇଁ ନୁହଁ ବରଂ ମୋର ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ । ମୁଁ ଦ୍ବାଦଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ପଢିଥିଲି, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ଇଂରାଜୀରେ ପଡିବା ସମୟରେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ଲାଜକୁଳି ଥିଲି । କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାବିଥିଲି ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୁଁ ଜିତିବି । ସମସ୍ତ ଝିଅ ଏହା କରିପାରିବେ କେବଳ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ସାହସର ଫରକ ରହିଛି । ଶାନ୍ତ ରୁହ କେବେବି ହାର ମାନନାହିଁ । ତୁମେ ଯାହା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ତାହାଠାରୁ କମ୍ରେ କେବେବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅ ନାହିଁ ।
