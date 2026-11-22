Ramoji Excellence Awards: ‘ଜିରୋ ଗ୍ରାଭିଟି’ରୁ ‘ଦ ହାପି ସ୍କୁଲ’: ଜାଣନ୍ତୁ, କିପରି ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ପାଲଟିଲେ ମୈତ୍ରେୟୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜିଚକର
ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳିବା ଏବଂ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠ ଲିଭିଯିବା, ମୈତ୍ରେୟୀଙ୍କୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କଲା। ସେବେଠାରୁ ଅନେକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ରୂପାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। କିପରି, ଜଣନ୍ତୁ ମୋନିକା ସିଂହଙ୍କ ଏହି ସାକ୍ଷାତକାରରୁ।
Published : November 22, 2026 at 8:36 AM IST
ବିଜୟୱାଡ଼ା (ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ): ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୈତ୍ରେୟୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜିଚକରଙ୍କୁ କେହି କହି ନଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଡିଗ୍ରୀ ନଥିଲା, କୌଣସି ସରକାରୀ ପଦବୀ ନଥିଲା, କିମ୍ବା କୌଣସି ବଜେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା । ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଥିଲା, ତାହା ହେଲା ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ, ପ୍ରଶ୍ନରେ ଭର୍ତ୍ତି ଏକ ନୋଟବୁକ୍ ଏବଂ ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଯେଉଁଠାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଖସି ପଡ଼ୁଥିବା କାନ୍ଥ ଏବଂ ଅଧା ଖାଲି ବେଞ୍ଚ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠିର ଅଭାବକୁ ଦାୟୀ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ସେହି ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ।
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନାଗପୁରର ଏହି ସାମାଜିକ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ତଥା ଶିକ୍ଷାକର୍ମୀ ନିଜର ସଂସ୍ଥା 'ଜିରୋ ଗ୍ରାଭିଟି' (Zero Gravity) ମାଧ୍ୟମରେ ୧୫୦ରୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ରୂପାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ୨,୦୦୦ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଏହି ଅବଦାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 'ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍ ୨୦୨୬' (Ramoji Excellence Awards 2026) ରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି ।
ନଭେମ୍ବର ୧୬ ତାରିଖରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବିଜୟୱାଡ଼ା ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ମୈତ୍ରେୟୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୱନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟପାଳ ସୟଦ ଅବଦୁଲ ନଜିର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍. ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଏବଂ ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ସିଏମ୍ଡି (CMD) ସି.ଏଚ୍. କିରଣ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
"ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଠାରୁ ପୁରସ୍କାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ଏହା କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ମୋର ପୂରା ଟିମ୍ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା । ଏହା ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଯେଉଁଠାରେ ମୋତେ ମାଇଲ ପାଦ ଦେବାକୁ ପଡିବ," ମୈତ୍ରେୟୀ ETV ଭାରତକୁ କହିଥିଲେ। "ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରମାନେ, ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପରି, ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ଏବଂ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାଣ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା।"
‘ଜିରୋ ଗ୍ରାଭିଟି’ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା
ମୈତ୍ରେୟୀ ହେଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗତ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜିଚକରଙ୍କ ଝିଅ, ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଯାହାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ସଫଳତା ପାଇଁ ବହୁଳ ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ । ସେ ଜିରୋ ଗ୍ରାଭିଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅବହେଳିତ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ 'ଦି ହାପି ସ୍କୁଲ' ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।
ତାଙ୍କ ପିତା ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ କିପରି କାମ କରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ କିପରି ବାସ କରନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ସେହି ଅଭିଜ୍ଞତା ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ସେବା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଥିଲା । ମୈତ୍ରେୟୀ ମାତ୍ର 14 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏକ କାର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ । ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ମୋଡ଼ ନେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ।
ସେ ୨୦୦୮ ମସିହାରେ ନାଗପୁରରେ ଜିରୋ ଗ୍ରାଭିଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ବ୍ୟାପକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ନେଟୱାର୍କ ବିକଶିତ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ୨୦୧୩ ମସିହାରୁ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରିଆସୁଛି । "ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଆସିଛୁ । ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲକୁ ପଠାଉଥିବା ପିତାମାତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ହାସଲ କରିବା । ଯଦି ଆମେ ସ୍କୁଲ କୋଠା, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ପରିବେଶକୁ ସମାଧାନ ନ କରୁ, ତେବେ ଆମେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ପଠାଇବାକୁ ରାଜି କରାଇପାରିବୁ ନାହିଁ," ବୋଲି ମୈତ୍ରେୟୀ କୁହନ୍ତି ।
ତାଙ୍କ ଟିମ୍ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ମରାମତି କରନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବା ପରେ, ଅନେକ ଗାଁର ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସଂଗଠନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସୁବିଧା, ଅନାଥାଶ୍ରମ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଛି ।
"ଯଦିଓ ମୁଁ ମୋ କାମର ସମାନ ସମର୍ଥନ ପାଉନାହିଁ, ତଥାପି ମୁଁ କାମ ଜାରି ରଖିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ନୂତନ ଦୃଶ୍ୟ ଖୋଲିଛି, ଯାହା ମୋତେ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ତରରେ କାମ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି । ଯଦିଓ ଯାତ୍ରାଟି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ରହିଥିଲା, ତଥାପି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ," ବୋଲି ସେ କୁହନ୍ତି ।
୨୦୦୦ ସ୍କୁଲକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ
୧୫୦ରୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପରେ, ମୈତ୍ରେୟୀ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ମିଶି ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି । "ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ୨୦୦୦ ସ୍କୁଲକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଏବଂ ଏକ ଉନ୍ନତ ଶୈକ୍ଷିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ମୁଁ ଯେପରି ଭାବିଥିଲି ସେତେ କଷ୍ଟକର ହେବ ନାହିଁ," ବୋଲି ସେ କୁହନ୍ତି ।
ପ୍ରଥମ କଥା ଗଠନମୂଳକ ସୁରକ୍ଷା
ଯେତେବେଳେ ଟିମ୍ ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଏକ ସ୍କୁଲକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ସେତେବେଳେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା ହେଉଛି କୋଠାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା । ଦଳ ଶ୍ରେଣୀଗୃହକୁ ରଙ୍ଗ କରିବା, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଏବଂ ଆଲୋକ ଏବଂ ବାୟୁଚଳନ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀକୁ ପୁନଃ ଡିଜାଇନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଛାତକୁ ମରାମତି କରେ ।
"ମୁଁ ବିଦ୍ୟମାନ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକର ମରାମତି ତଦାରଖ କରେ ଏବଂ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତର ଅଭାବ ଥାଏ, ସେପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁମତି ପାଇଥାଏ," ବୋଲି ମୈତ୍ରେୟୀ କୁହନ୍ତି । ସେହି ଅନୁମୋଦନଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ, ଟିମ୍ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୁବିଧା ଯୋଗ କରେ । "ସ୍କୁଲ ଭିତର ଅଂଶକୁ ଘର ପରି ଯତ୍ନର ସହିତ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଏ," ବୋଲି ସେ କୁହନ୍ତି ।
ଏହି ଦଳ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଠାଟିକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତି । କୋଠାର ଗଠନଗତ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ପୁନଃଡିଜାଇନ୍ (ନୂତନ ରୂପରେଖ) ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷିତ, ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବ । ମୈତ୍ରେୟୀ ହସି ହସି କୁହନ୍ତି, "ଯେପରି ଏକ ଘରର ଭିତର ସାଜସଜ୍ଜା ବଦଳାଇଦେଲେ ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ବଦଳିଯାଏ, ସେହିପରି ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଏକ ନୂତନ ରୂପାନ୍ତର ଘଟେ ଏବଂ ଏହା ବେଶ୍ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଅଟେ ।"
BaLA (ବାଲା) କ’ଣ?
କୋଠାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ପରେ, ଆମ ଟିମ୍ 'Building as a Learning Aid' ବା 'BaLA' (ବାଲା) ନାମକ ଏକ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ନିଜ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଦଳ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ବିଭିନ୍ନ ଧାରଣାକୁ କାନ୍ଥର ଡିଜାଇନ୍ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରନ୍ତି । ସ୍ଥପତି ଏବଂ ଡିଜାଇନର୍ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାନ୍ଥ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଏବଂ କଳାକାରମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ସେହି ଡିଜାଇନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ କାନ୍ଥରେ ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ଦିଅନ୍ତି ।
ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଦୁଇଟି ପଦ୍ଧତି
ମୈତ୍ରେୟୀଙ୍କ ଦଳ ଦୁଇଟି ପଦ୍ଧତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ମଡେଲ୍ ଅଧୀନରେ, ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ 'କର୍ପୋରେଟ୍ ସୋସିଆଲ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି' (CSR) ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି; ଏହି ଦଳ ଏକ ଦୀର୍ଘ ତାଲିକାରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ଚୟନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି । ଦ୍ୱିତୀୟ ମଡେଲ୍ ଅଧୀନରେ, ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସହ ମିଶି ସିଧାସଳଖ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ନବୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ।
ମୈତ୍ରେୟୀ କୁହନ୍ତି ଯେ, ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରକଳ୍ପ CSR ପାଣ୍ଠି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଥାଏ । ଦଶନ୍ଧି ପୁରୁଣା କୋଠା ସହିତ କାମ କରିବା ଏହାର ନିଜସ୍ୱ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଣିଥାଏ । "ଯଦିଓ ପ୍ରଶାସନର ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିବା କିମ୍ବା ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଭଳି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କାମ ପ୍ରାୟତଃ ଦଶନ୍ଧି ପୁରୁଣା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦ୍ୱାରା ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଥାଏ । ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲେ ମଧ୍ୟ, ଠିକାଦାରମାନେ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ ପାରମ୍ପରିକ, ମଳିନ ବାଦାମୀ ଏବଂ ଘିଅ ରଙ୍ଗରେ ହିଁ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ରଙ୍ଗ କରନ୍ତି," ବୋଲି ସେ କୁହନ୍ତି ।
ମୈତ୍ରେୟୀ ଚାହାନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଶାସନ ସ୍କୁଲ କୋଠାଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲକୁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ଉପରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରୁ । "ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ସମୟରେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ଅଭାବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ, ଯାହା କାମକୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବେ ସ୍ଥାୟୀ ହେବାରେ ବାଧା ଦିଏ । ନୂତନ ଡିଜାଇନ୍ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଅନାବଶ୍ୟକ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ସମସ୍ୟାକୁ ଏଡାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ," ବୋଲି ସେ କୁହନ୍ତି ।
ଏକ ସ୍କୁଲକୁ ସେ ମନେ ପକାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଶୌଚାଳୟ ଥିଲା । ଏହା ସତ୍ତ୍ବେ ତୃତୀୟଟି କେବଳ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା । "ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂସ୍କାର ଆବଶ୍ୟକ," ବୋଲି ସେ କୁହନ୍ତି ।
ସବୁକିଛିର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ସେହି ଗୋଟିଏ ପରିଦର୍ଶନ
ଅନାଥ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ, ମୈତ୍ରେୟୀଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା । ଥରେ ଏପରି ଏକ ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ, ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏକ ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳୁଛି ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଜମା ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି । ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନଜର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ଯିଏ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିଥିବା ବିଷୟକୁ ପୁଣି ପୋଛି ଦେଉଥିଲା ।
ମୈତ୍ରେୟୀ ମନେ ପକାଇ କୁହନ୍ତି, "ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଯେ, ସେ କାହିଁକି ନିଜ ଲେଖାକୁ ପୋଛି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ଯଦି ସେ ଏପରି ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ପରଦିନର ପାଠ ଲେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଖାତାରେ ଆଉ ଜାଗା ରହିବ ନାହିଁ । ଏହି କଥାଟି ମୋ ହୃଦୟକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଦେଲା ।" ଏହି ଘଟଣା ତାଙ୍କୁ ଅବହେଳିତ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରେରିତ କଲା ।
୫୦୦ରୁ ୬୦୦ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନବୀକରଣ ଯୋଜନା
ମୈତ୍ରେୟୀ କୁହନ୍ତି ଯେ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ନବୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଗ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ସେ କୁହନ୍ତି, "ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ୫୦୦ ରୁ ୬୦୦ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକକାଳୀନ ନବୀକରଣ କରାଯିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ପ୍ରଶାସନିକ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଏହି ମଡେଲକୁ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ।"
ତାଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ଶିଶୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ, ଛାତ୍ରାବାସ, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ସେ କୁହନ୍ତି, "ଏହି ସାମାଜିକ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକର ନବୀକରଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ।"
ଏକ ଗ୍ରାମକୁ ପୋଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ
ମୈତ୍ରେୟୀ ଏକ ଗ୍ରାମକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭବନର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ସାଧାରଣ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ସେ କୁହନ୍ତି, "ଆମେ ଅଭାବୀ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକର ଛୋଟ ମାଟି ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃଡିଜାଇନ୍ କରିବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବାରେ ସହାୟତା ଯୋଗାଉଛୁ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ।"
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପଛରେ ଥିବା ଟିମ୍
ମୈତ୍ରେୟୀ ସ୍ଥପତି (architects), ଡିଜାଇନର୍ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ତଥା ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏକ ଛୋଟ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ଦଳ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ସେ କୁହନ୍ତି, "ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତି ଗତ ୧୫ ବର୍ଷ ଧରି ମୋ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି । ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏହି ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି; ଯଦି ସେମାନେ ଏପରି ନକରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଆଜି ଏହି ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାନ୍ତା ।"
ଯେପରି ବାପା, ସେପରି ଝିଅ
ତାଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି । ଅନାଥ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ କାମ କରିବା ସମୟରେ ସେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ସେଠାରେ ମୈତ୍ରେୟୀ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିଥିବା 'ଜନସେବା'ର ମାର୍ଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାର ଉପାୟ ପାଇଲେ । ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭଲ କାମକୁ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି କହିଯାଏ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: Ramoji Excellence Awards: ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିବା ଐତିହାସିକ କୋର୍ଟ ଲଢ଼େଇ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଡାକ୍ତର ଗଣେଶ ବାରାୟା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ସଂଘର୍ଷକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କର: ଇଟିଭି ଭାରତ ସହ କଥା ହୋଇ କହିଲେ 'ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ' ବିଜେତା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ‘ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଏକ ଉପହାର’: ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ ବିଜୟିନୀ ବାଇକୋମ୍ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତମୟ ଯାତ୍ରା
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ