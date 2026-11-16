Ramoji Excellence Awards 2026 : ଆମେ ୯ଟି ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଯାତ୍ରାକୁ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛୁ – ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ୍ CMD ସିଏଚ. କିରଣ
CMD ସିଏଚ. କିରଣ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ କହିଥିଲେ ଯେ; ସେମାନଙ୍କର ସଫଳତା "ଅନେକଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା, ସେବା କରିବା ଏବଂ ଉତ୍କର୍ଷ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବ।"
Published : November 16, 2026 at 8:51 PM IST
ବିଜୟୱାଡ଼ା: “ଆମେ ଏପରି ୯ଟି ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଯାତ୍ରାକୁ ଉତ୍ସବ ଭାବେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଯାହା ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି।” ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଜୟୱାଡ଼ାସ୍ଥିତ ଡକ୍ଟର ବି.ଆର୍. ଆମ୍ବେଦକର କଳାବେଦିକାଠାରେ ଆୟୋଜିତ ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ସମାରୋହରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥି ଓ ଅଭ୍ୟାଗତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (CMD) ସିଏଚ. କିରଣ। ସୋମବାର ଥିଲା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜଗତର ଦିଗ୍ଗଜ ତଥା ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ୯୦ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ।
Ramoji Excellence Awards 2026: Ceremony Begins with Traditional Lamp Lighting #RamojiExcellenceAwards #RamojiExcellenceAwards2026 #RamojiRao https://t.co/ZQk1SdnpTb https://t.co/zfOK2aNk1B— ETV Bharat (@ETVBharatEng) November 16, 2026
CMD ସିଏଚ୍. କିରଣ କହିଥିଲେ, “ଆଜି ଆମେ କେବଳ ୯ ଜଣ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରୁନାହୁଁ, ବରଂ ଏପରି ୯ଟି ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଯାତ୍ରାକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଯାହା ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି। ସମସ୍ତ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସଫଳତା ଆହୁରି ଅନେକଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା, ସମାଜର ସେବା କରିବା ଏବଂ ଉତ୍କର୍ଷ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉ।”
ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଓ ଦର୍ଶନକୁ ସ୍ମରଣ କରି କିରଣ କହିଥିଲେ, “ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ନୈତିକତା ହାତକୁ ହାତ ମିଶାଇ ଚାଲିବା ଉଚିତ।” ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କେବେ ବି ସମ୍ପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକୁ କେବଳ ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଭାବେ ଦେଖିନଥିଲେ। ବରଂ ଏହାକୁ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି, ଲୋକଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ଭାବେ ଦେଖୁଥିଲେ।
Ramoji Excellence Awards 2026: Sri Ramoji Rao Believed Enterprise And Ethics Must Go Hand in Hand, Says Ramoji Group CMD Ch. Kiron #RamojiExcellenceAwards #RamojiExcellenceAwards2026 #ChKiron #RamojiRao https://t.co/CLVS9608OE— ETV Bharat (@ETVBharatEng) November 16, 2026
ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପକ୍ଷଧର ଥିଲେ। ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉଠାଉଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ଉତ୍ତମ ସମାଜ ଗଠନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭୂମିକା ରହିଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ।
ସିଏଚ. କିରଣ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, “ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଉତ୍କର୍ଷତା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଫଳତା ଦ୍ୱାରା ମାପ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ କେତେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରୁ, ତାହା ହିଁ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ମାପକାଠି।” ଏହାକୁ ସେ ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍ର ମୂଳ ଆଧାର ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ।
ସେ କହିଥିଲେ, “ଏହି ପୁରସ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଅମର ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମର ଏକ ବିନମ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ମାତ୍ର। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହ ଆୟୋଜନ କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ।”
ଗଭୀର ସମ୍ମାନ ଓ କୃତଜ୍ଞତାର ସହ ଏହି ଦୂରଦର୍ଶୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ସହ ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓ ତାଙ୍କ ସମଗ୍ର ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, ତାହାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୋହରାଇଥିଲେ ଗ୍ରୁପ୍ର ସିଏମ୍ଡି ସିଏଚ. କିରଣ।
ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାଙ୍କ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସିଏଚ. କିରଣ କହିଥିଲେ ଯେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଚାର ପାଇଁ ଆସିଥିବା ୯୦୦ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ କଠୋର ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ୯ ଜଣ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷର ୯ ଜଣ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୫ ଜଣ ମହିଳା ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣରେ ୭ ଜଣ ବିଜେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୪ ଜଣ ମହିଳା ଥିଲେ ବୋଲି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ।
କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳନ କରି ଔପଚାରିକ ଭାବେ ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ତାଙ୍କ ସହ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ରାଜ୍ୟପାଳ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏସ୍. ଅବଦୁଲ ନଜିର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍. ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୱନ କଲ୍ୟାଣ, ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ସିଏମ୍ଡି ଚି. କିରଣ, ମାର୍ଗଦର୍ଶୀର ଏମ୍ଡି ଶୈଳଜା କିରଣ ଏବଂ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିର ଏମ୍ଡି ବିଜୟେଶ୍ୱରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
Addressing the Ramoji Excellence Awards 2026 ceremony in Vijayawada, Andhra Pradesh. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విజయవాడలో ‘రామోజీ ఎక్సలెన్స్ అవార్డ్స్–2026’ వేడుకలో ప్రసంగిస్తూ... https://t.co/JGv6Hd33Kn— Amit Shah (@AmitShah) November 16, 2026
ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସମୟରେ କିରଣ ଗୁଜରାଟୀ ଭାଷାରେ ନିଜର ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଥିଲେ। ଏହା ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଏହାକୁ ହସି ହସି ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଗତବର୍ଷ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିବା ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍ ଏପରି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯେଉଁମାନେ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭା ଓ ସମାଜ ସେବା ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି।
ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ କଠୋର ମାନଦଣ୍ଡ ଆଧାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗରେ ମିଳିଥିବା ଅନେକ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍କୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ୟାନେଲ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗରୁ ୩ ଜଣଙ୍କ ନାମକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଚୟନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଏକ ଅନ୍ତିମ କମିଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାଙ୍କୁ ଚୟନ କରିଥିଲା।
ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରାମାଣିକତା ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା, ଉପଲବ୍ଧି ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଈନାଡୁ ଓ ଇଟିଭି ଭାରତ ନେଟୱର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ୍ CMD ସିଏଚ. କିରଣ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ।