ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍; 200 ଚେକଡ୍ୟାମ ଓ 550 ପୋଖରୀ ଖୋଳାଇ କୃଷକଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇଲେ ୱାଟରମ୍ୟାନ ପୋଡଲି ରାଜଶେଖର ରାଜୁ
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ୱାଟରମ୍ୟାନ ପୋଡିଲି ରାଜଶେଖର ରାଜୁ ଯିଏ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ପିଲାଦିନର ଏକ ଅଶ୍ରୁଳ ସ୍ମୃତିକୁ ଯୋଜନାରେ ପରିଣତ କଲେ,ଯାହା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ମରୁଡ଼ି ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପୁନର୍ବାର ଜଳପ୍ଲାବିତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେଲା।
Published : November 23, 2026 at 10:05 AM IST
ବିଜୟୱାଡ଼ା(ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ): ଯେତେବେଳେ ମୌସୁମୀ ଆସେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଏକ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଗ୍ରାମରେ ଗଭୀର ନିରବତା ଛାଇଯାଏ । ନିଖୋଜ ମୌସୁମୀକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ଏହି ସମୟ ସତରେ ଖୁବ କଷ୍ଟଦାୟକ । ଯେମିତି ଅଣନିଃଶ୍ୱାସୀ ହେବା ପରି ଲାଗିଥାଏ । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରକାଶମ୍ ଜିଲ୍ଲାର 'କୋକେରା କୋଣ୍ଡାୟା ପାଲେମ୍' ନାମକ ଏକ ଛୋଟ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଦିନେ ଠିକ ଏମିତି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ।
ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବେ ଏଠାର ସ୍ଥିତି ଥିଲା ଭିନ୍ନ । ସୂର୍ଯ୍ୟତାପରେ ଭାଜି ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଖିଲା କୂଅ ଯେମିତି ପରିହାସ କରୁଥିଲା । ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିବା ପିଲାଟିଏ ଦେଖୁଥିଲା ବାପା କିପରି ଶୁଖିଯାଇଥିବା କ୍ଷେତ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଖରେ ସମ୍ବଳ କହିଲେ ଥିଲା ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଏକର ଶୁଖିଲା ଜମି । କୃଷ୍ଣା କେନାଲରୁ ପାଣି ମିଳିବାର ଆଶା ଏବଂ ମେଘ ଉପରେ ଭରସା ରଖି ସେମାନେ ବିହନ କିଣିବା ଓ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଋଣ କରିଥିଲେ । ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ବାଜି ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନା କେନାଲରୁ ପାଣି ଆସିଲା, ନା ବର୍ଷା ହେଲା । ଖରା ତାତିରେ ଫସଲ ସବୁ ଶୁଖି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା । ଆଉ ତା ସହିତ ପରିବାରର ବଞ୍ଚିରହିବାର କ୍ଷୀଣ ଆଶା ମଧ୍ୟ ଧୂଳିସାତ୍ ହୋଇଗଲା।
ବାପାଙ୍କ ଆଖିର ଅଶ୍ରୁ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା:
ସେଇ ଛୋଟ ବାଳକର ପିଲାଦିନର ସ୍ମୃତି ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରୁଥିଲା । ତାଙ୍କର ଏବେ ବି ମନେ ଅଛି, ପିଲାଦିନେ ଗୋଟିଏ ବାଲଟି ଧରି ପିରବାର ଲୋକ ଓ ଗୃହ ପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ହ୍ୟାଣ଼୍ଡପମ୍ପରୁ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ କିପରି ଦୁଇ କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ । ମନେ ଅଛି ବାପାଙ୍କ ଆଖିର ସେ ଲୁହ । ସେଇ ପିଲାଟି ଯାହାର ନାଁ ପୋଡିଲି ରାଜଶେଖର ରାଜୁ...ବାପାଙ୍କ ଆଖିର ସେ ଅଶ୍ରୁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରା ଦେଇ ୱାଟରମ୍ୟାନ ପୋଡିଲି ରାଜଶେଖର ରାଜୁ କହିଥିଲେ, 'ସେଦିନର ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ଥିଲା ।' ଏକଥା କହିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଯେତିକି ସଚ୍ଚୋଟ ଭାବ ଥିଲା ସେତିକି ସରଳ ଭାବନା ବି ଥିଲା । ସିଏ ଆଜି ବି ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ପାଣି ବାଲ୍ଟି କିମ୍ବା ଶସ୍ୟ ବସ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ମାପିଥାନ୍ତି। ସେ କୁହନ୍ତି, "ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଋଣ ଟଙ୍କା ଲଗାଇ ଚାଷ କରନ୍ତି ଏବଂ ଫସଲ ଶୁଖିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ବୁଝାପଡ଼େ ଯେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି କରିବାକୁ ବାକି ଅଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିବା ବେଳେ ଏସବୁ ଦେଖି ସ୍ଥିର କରିନେଇଥିଲି ଯେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କିପରି କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ମୋତେ ହିଁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ।"
ସେଦିନର ସେହି ଦୃଢ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜଳ ମଣିଷ ନାଁରେ ଆଜି ପରିଚିତ କରାଇଛି । ଆଜି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ତାଙ୍କୁ "ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳର ଜଳ ମାନବ" (Waterman of South Zone) ଭାବରେ ଜାଣେ । ସେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ 'ଜାତୀୟ ଜଳ ଶକ୍ତି ପୁରସ୍କାର' (National Jal Shakti Award) ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ତଥା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 'ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ' (Ramoji Excellence Award) ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଦୁଇ ଲକ୍ଷ କୃଷକ ପରିବାରଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଣି ପାରିଲେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ:
ଗତ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ, ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ କୃଷକ ପରିବାରଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିଛନ୍ତି । ସେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ୧୦୫ଟି ଜଳ ବିଭାଜିକା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ଟି ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ଓ ୫୫୦ଟି କୃଷି ପୋଖରୀ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯାହାର ପ୍ରାୟ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଘନ ମିଟର ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷମତା ରହିଛି ।
ତଥାପି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସିଲୁ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ପେଷାଦାର ବୈଷୟିକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରି କୌଣସି ଜଟିଳ ବା ପାରିଭାଷିକ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳି ନ ଥିଲା । ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ପରେ ଲାଗିଲା, ସେ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ପ୍ରକୃତିର ସରଳ ତଥା ଚମତ୍କାରୀ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀକୁ ଗଭୀର ଭଲପାଆନ୍ତି। ସେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କର ଏହି ଯାତ୍ରା ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲେ ।
ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ (Social Work) ରେ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିବା ପରେ, ରାଜୁ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ କେବଳ ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିଲେ ଶୁଖିଲା ମାଟିରୁ ପାଣି ବାହାର କରିହେବ ନାହିଁ । ସେ ତାଙ୍କର ଏହି ଯାତ୍ରାର ସଫଳତା ବିଷୟରେ ବୁଝାଇ କହିଥିଲେ, "ଆମର ସୀମିତ ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କୌଣସି ଢାଞ୍ଚା ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବୈଷୟିକ ମାନଦଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ । କେତେ ବର୍ଷା ହୁଏ, କେତେ ପରିମାଣର ପାଣି ବହିଯାଏ ଏବଂ ସମ୍ଭାବନା କେଉଁଠାରେ ରହିଛି ଏ ସବୁକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ । "
ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମିଳିଲା ଅଯାଚିତ ସାହାଯ୍ୟ
ସେ ଅହମ୍ମଦାବାଦସ୍ଥିତ 'ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନ୍ୟୁରସିପ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ' (EDII) ରେ 'ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ପରିଚାଳନା' (Natural Resource Management) ବିଷୟରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ-ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଡିପ୍ଲୋମା କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଫି । ଏହି କୋର୍ସ ପାଇଁ 1.20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା ଯାହା ଏକ କୃଷି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ ରାଶି ଥିଲା।
ସେହି ସମୟରେ ଯାହା ଘଟିଥିଲା, ତାହାକୁ ମନେ ପକାଇ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ରାଜଶେଖର ରାଜୁ । ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ, ପରାମର୍ଶଦାତା ଏବଂ ଶୁଭେଛୁମାନେ ନିଜ ନିଜର ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ଏକତ୍ରିତ କଲେ ଏବଂ ଚାନ୍ଦା ସଂଗ୍ରହ କରି ତାଙ୍କୁ ଗୁଜୁରାଟ ପଠାଇଲେ । ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ଗଣପତି ନାମକ ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ।
ଏପରି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସମର୍ଥନ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା । ସେ ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କଲେ, ବର୍ଷାଜଳକୁ କିପରି ଅଟକାଇବେ, ଗତିପଥକୁ ମନ୍ଥର କରିବା ସହ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବେ ସେ ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ।
ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲେ:
2005ରେ ସେ ତେଲୁଗୁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଫେରିବା ପରେ, ନାବାର୍ଡର 'ଜଳବିଭାଜିକା' ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ପରେ କର୍ପୋରେଟ୍ CSR ସହଭାଗୀତାରୁ ତାଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବିଷୟରେ ବୁଝାମଣା ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସେ ଏକ ନୂଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ । ତାହା ଥିଲା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱାସ । ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ ଯେ, ରାଜୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠି ହଡ଼ପ କରି ପାରନ୍ତି । କିଛି ଗାଁରେ, ସ୍ଥାନୀୟ କମିଟି ନେତୃତ୍ୱକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଏତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଯେ ରାଜୁଙ୍କୁ ରାତାରାତି ଏକ କୋଠରୀରେ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା । ସେ ହତାଶା ସହିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଏହି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କଲେ ।
ଛୋଟ ଜଳଧାରରୁ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ:
ଅନନ୍ତ ଆକାଶର ଅଦୃଶ୍ୟ ରୂପରାଜିକୁ ଚାହିଁ ରାଜଶେଖର କୁହନ୍ତି, "ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି, ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣର ଅର୍ଥ ତୁରନ୍ତ ଏକ ବଡ଼ ସିମେଣ୍ଟ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବା । କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେପରି କାମ କରୁନାହୁଁ ।" ସେ କୁହନ୍ତି, ପାହାଡ଼ରୁ ଉପତ୍ୟକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମିକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ । ଉପରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପାହାଡ଼ ଉପରେ, ଆମେ ଟ୍ରେଞ୍ଚ ଏବଂ ଛୋଟ ନିର୍ମାଣ କରୁ। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହୁଏ, ଏହା ଏକ ଛୋଟ ଧାର ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଚାରୋଟି ଧାର ମିଶି ଛୋଟ ଝରଣାର ରୂପ ନିଏ । ପାଞ୍ଚଟି ଝରଣା ମିଶି ଏକ ବଡ଼ ଡ୍ରେନ୍ ଗଠନ କରେ। ତୁମକୁ ଜଳର ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରବାହ ସହିତ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିବ।" ଏସବୁ କରି ସାରିବା ପରେ ଶେଷରେ ଯାଇ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମିତ ହୁଏ।"
ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଦ୍ୟାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ:
ପ୍ରକୃତିକୁ ବଶବର୍ତ୍ତୀ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ତୁମେ ପାଣିକୁ ଅଟକାଇ ଏହାକୁ ମାଟିରେ ମିଶି ଯିବାକୁ ଦେବ । ତା'ପରେ, ବର୍ଷା ଆସିଲା । ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଋତୁ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଥିବା ବୋରୱେଲରୁ ହଠାତ୍ ପାଣି ଉଛୁଳି ଆସିଲା । ଭୂତଳ ଜଳ ସ୍ତର ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା । ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଥରେ ରାଜୁଙ୍କୁ ଏକ କୋଠରୀରେ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ପାଲିଙ୍କିରେ ବସାଇ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ, ଗାଁରେ ବୁଲାଇ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥିଲେ ।
ତଥାପି, ରାଜୁଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି କେବଳ ପାଣି ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ସୂତ୍ର ଯାହା ମାନବ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଏକତ୍ର ବାନ୍ଧି ରଖେ । "ଯେତେବେଳେ ପାଣି ନ ଥିବ, ଗୋଟିଏ ଏକର ଜମିରୁ ହୁଏତ 10 ବସ୍ତା ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ ଯାହାକି ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟକର" ବୋଲି ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି ଥିଲେ ସେହି ଏକର ଜମିରୁ 40 ବସ୍ତା ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରେ। ସେହି ଅତିରିକ୍ତ ବସ୍ତା ଲାଭ ସବୁକିଛି ବଦଳାଇ ଦିଏ । ହଠାତ୍, ଜଣେ ଚାଷୀକୁ ଦୈନିକ ମଜୁରୀ ପାଇଁ ସହରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକ ଭଲ ସ୍କୁଲ ପଠାଇପାରେ, ଭଲ ପୋଷାକ କିଣିପାରେ ଏବଂ ଗର୍ବର ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ପାଇ ସମ୍ବଳ ଦେଇପାରେ ।"
ଏକ ମରୁଡ଼ିଗ୍ରସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବିତାଇଥିବା ରାଜୁ ETV ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି, 'ଏଠାରେ ଆପଣ ଆକାଶରୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖସି ପଡୁଥିବା ଏବଂ ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ମରୁଥିବାର ଦେଖିବେ । କାରଣ ଏମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ପାଣି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ମାଇଲ ମାଇଲ ବାଟ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି । ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ପୋଖରୀ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ ପକ୍ଷୀମାନେ ଫେରିଆସନ୍ତି । ମାଟି ଜୀବନ ଫେରି ପାଏ, ପରିବେଶ ପୁନର୍ବାର ନିଃଶ୍ୱାସ ନିଏ । ଆଉ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ ଏକ ଶାନ୍ତ, ସୁସଙ୍ଗତ ନୃତ୍ୟରେ ଝୁମି ଉଠେ।'
ଆଜି ରାଜୁଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରକାଶମ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି । ସାରା ଦେଶରେ ତାଙ୍କର ଜଳ-ଆଧାରିତ ସ୍ଥାୟୀ ଗ୍ରାମ ବିକାଶର ମଡେଲକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଯୁବପିଢ଼ି, ଶିକ୍ଷକ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ନେଟୱାର୍କ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ପରିବାରର ଗୋରୁଗାଈଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପାଣି ବାଲଟି ଧରି ଦୁଇ କିଲୋମିଟର ଯାଉଥିବା ସେଇ ପିଲାଟି ପାଇଁ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ସାହସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ । ହେଲେ ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ବର୍ଷା ଜଳର ଚମତ୍କାରିତା ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, ଲାଗେ ଯେମିତି ସେ ତାଙ୍କ ଅଭିଯାନ ଏବେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ।