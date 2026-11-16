ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍; ମାନବସେବା ପ୍ରତି ଅସାଧାରଣ ସମର୍ପଣ, ସମ୍ମାନିତ ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରର 9ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି
ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଗତବର୍ଷଠୁ ସମାଜସେବା ପ୍ରତି ଅଭୂତପୂର୍ବ ଅବଦାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ।
Published : November 16, 2026 at 9:12 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମିଡିଆ ଟାଇକୁନ୍ ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ 90ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ସୋମବାର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଜୟୱାଡାରେ 'ରାମୋଜୀ ଉତ୍କର୍ଷ ପୁରସ୍କାର'ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ସାହସ, କରୁଣା ଏବଂ ସମର୍ପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିବା ନଅ ଜଣଙ୍କୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବିଜୟୱାଡାର ଡକ୍ଟର ବି.ଆର. ଆମ୍ବେଦକର କଳାବେଦିକାରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି ।
ସାମ୍ବାଦିକତା, କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି, ଗ୍ରାମ୍ୟ ବିକାଶ ଓ କୃଷି, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ମାନବ ସେବା, ମହିଳା ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଯୁବ ଆଇକନ୍ (ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଯୁବ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ), ଶିକ୍ଷା ତଥା ଚିକିତ୍ସା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳତା ହାସଲକାରୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ 'ଶିକ୍ଷା' ଏବଂ 'ଚିକିତ୍ସା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ' ବର୍ଗକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଗତବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣରେ 7ଟି ବର୍ଗରେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ 9ଟି ବର୍ଗରେ ମିଳିଛି ପୁରସ୍କାର । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକୀ, ପ୍ରଶଂସା ପତ୍ର ଏବଂ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନଗଦ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ଏମ୍. ସୁଚିତ୍ରା ସାମ୍ବାଦିକତା ବର୍ଗରେ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିବା ବେଳେ, ପୋଡିଲି ରାଜଶେଖର ରାଜୁ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ଓ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର, ଭି. ରୁକ୍ମିଣୀ ରାଓ 'ମହିଳା ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ' (Women Achiever) ଏବଂ ବୈକୋମ୍ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ।
ଅର୍ଜୁନ ଅରୁଣାଚଲମ୍ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ମୈତ୍ରେୟୀ ଜିଚକର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଗୁପ୍ତା 'ସେବା ଓ ମାନବ କଲ୍ୟାଣ' କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଡ. ଗଣେଶ ବାରୈୟା 'ୟୁଥ୍ ଆଇକନ୍' (Youth Icon) ଏବଂ ଡ. ଜେମ୍ମା ଜେ. ଏଡାସେରୀ (ଯିଏ ଡ. ଆକ୍ୱିନାସ୍ ଏଡାସେରୀ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା) ଚିକିତ୍ସା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।
କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଯୋଇଥିଲେ । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟପାଳ ସୟଦ ଅବଦୁଲ ନାଜିର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ. ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପବନ କଲ୍ୟାଣ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜି. କିଶନ ରେଡ୍ଡୀ ଓ କିଞ୍ଜରାପୁ ରାମ ମୋହନ ନାଇଡୁଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳନ ସହ ଏହି ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।
'ରାମୋଜୀ ରାଓ ବାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଝାମଣା କରିନଥିଲେ'
ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବା ବେଳେ ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓ ଗାରୁଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଅମିତ ଶାହ ତାଙ୍କୁ ଏକ "ଅନୁଷ୍ଠାନ" ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ । ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, " ରାମୋଜୀ ରାଓ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଶକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଚାଲିଛି ତାଙ୍କ ପଦାଙ୍କ ।"
ଶାହ କହିଥିଲେ, "ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜେ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି । ସେମାନେ ଜୀବିତ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେମାନେ ଏପରି ଅବଦାନ ଛାଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ଯାହା ଦେଶକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥାଏ ।"
"ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖବରକାଗଜ ଓ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପରିଚାଳନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁ ଯେ ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓ କେତେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ସେ କେବେବି ବାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ସାଲିସ୍ କରିନଥିଲେ । ଏହା ତାଙ୍କର ସେହି ବିଶ୍ୱାସରୁ ଆସିଥିଲା ଯେ ସାମ୍ବାଦିକତା ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ । ଏଥିପାଇଁ ସେ ନିଜ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସର୍ବଦା ନିରପେକ୍ଷ ରଖିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ," ବୋଲି କହିଥିଲେ ଶାହ ।
'ନଅଟି ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଯାତ୍ରାର ଉତ୍ସବ'
ଏହି ଅବସରରେ ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସିଏଚ. କିରଣ କହିଥିଲେ ଯେ, ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ନୈତିକତା ପରସ୍ପର ସହ ମିଶି ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
କିରଣ କହିଥିଲେ, "ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା କେବଳ ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା । ବରଂ ଏହା ଥିଲା ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବାର ଏକ ସୁଯୋଗ । ସେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ସମର୍ଥକ ଥିଲେ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଏକ ଉତ୍ତମ ସମାଜ ଗଠନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭୂମିକା ରହିଛି । ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ରାମୋଜୀ ରାଓ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଉତ୍କର୍ଷତା କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଫଳତା ଦ୍ୱାରା ମାପ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଆଣିଥିବା ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଏ ।"
କିରଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ରାମୋଜୀ ଉତ୍କର୍ଷ ପୁରସ୍କାରର ମୂଳଭିତ୍ତି । "ଏହି ପୁରସ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମର ବିନମ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାରଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆମର ଆକାଂକ୍ଷା," କହିଛନ୍ତି କିରଣ ।
ସିଏଚ. କିରଣ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବର୍ଷ ବିଚାର କରାଯାଇଥିବା 900ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋଫାଇଲ ମଧ୍ୟରୁ ନଅ ଜଣ ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତଙ୍କୁ ଏକ କଠୋର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି । ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବର୍ଷର ନଅ ଜଣ ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମହିଳା ଥିଲେ । "ଆଜି, ଆମେ କେବଳ ନଅ ଜଣ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରୁନାହୁଁ; ଆମେ ଅଗଣିତ ଜୀବନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିବା ନଅଟି ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଯାତ୍ରା ପାଳନ କରୁଛୁ । ଆମର ସମସ୍ତ ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଅଭିନନ୍ଦନ । ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତା ଅନେକଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା, ସେବା କରିବା ଏବଂ ଉତ୍କର୍ଷତା ହାସଲ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉ," କହିଛନ୍ତି ସିଏଚ. କିରଣ ।
ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଗତବର୍ଷ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିବା, ରାମୋଜୀ ଉତ୍କର୍ଷ ପୁରସ୍କାର ସମାଜ ସେବାରେ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ସମର୍ପଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଏ । ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ କଠୋରତା ସହିତ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା । ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗରେ ଅନେକ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିଥିଲେ, ପ୍ରତି ବର୍ଗରେ ତିନୋଟି ନାମକୁ ବାଛି ଥିଲେ । ତା'ପରେ ଏକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କମିଟି ପ୍ରତି ବର୍ଗରେ ଜଣେ ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତଙ୍କୁ ଚୟନ କରିଥିଲା । ସତ୍ୟତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ Eenadu ଏବଂ ETV ଭାରତ ନେଟୱାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ।
ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପୁରସ୍କାର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି.ପି. ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନଭେମ୍ବର 6, 2025 ରେ ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାଙ୍କ 89 ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ମହାନ ସମାରୋହରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ।
ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ ଗତ ବର୍ଷ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ଧୁମଧାମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଗତ ବର୍ଷ ସାତ ଜଣ ପ୍ରତିଭାବାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରାମୋଜୀ ଉତ୍କର୍ଷ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ନଅକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- Ramoji Excellence Awards 2026 : ଆମେ ୯ଟି ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଯାତ୍ରାକୁ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛୁ – ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ୍ CMD ସିଏଚ. କିରଣ
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀକୁ 'ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ସବ' ଭାବେ ପାଳନ କରାଯିବ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ