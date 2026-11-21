Ramoji Excellence Awards: ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିବା ଐତିହାସିକ କୋର୍ଟ ଲଢ଼େଇ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଡାକ୍ତର ଗଣେଶ ବାରାୟା
ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ 2026: ଯୁବ ଆଇକନ୍ ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ଡାକ୍ତର ଗଣେଶ ବାରାୟାଙ୍କ ସହ ETV ଭାରତ ପ୍ରତିନିଧି ମୋନିକା ସିଂହଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର ।
Published : November 21, 2026 at 12:32 PM IST|
Updated : November 21, 2026 at 12:45 PM IST
ବିଜୟୱାଡ଼ା (ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ): ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ନିଜର ଆଦର୍ଶ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବା 'ହିରୋ'ଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହ ଦେଖିବା ବିଷୟରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି; କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ଗଣେଶ ବାରାୟାଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମକୁ ସିଧାସଳଖ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇ କିମ୍ବା ବୋଧହୁଏ ଟିକିଏ ତଳକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ, ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଉଚ୍ଚତା କ’ଣ ହୋଇଥାଏ ।
ଗୁଜୁରାଟ ଭାବନଗରର ବାସିନ୍ଦା ତଥା ୩ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଡାକ୍ତର, କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ କିପରି ଦୃଢ଼ତାର ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ିହୁଏ, ତାହାର ଏକ ଜ୍ବଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ । NEET ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କର କମ୍ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଦର୍ଶାଇ 'ମେଡିକାଲ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ' (Medical Council of India) ତାଙ୍କୁ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇନଥିଲା । ପ୍ରାୟ ଆଠ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ସେ ଏକ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଏକ ଐତିହାସିକ ରାୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମେଡିକାଲ୍ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇବାର ରାସ୍ତା ଖୋଲି ଦେଇଥିଲା ।
ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ 2026:
ନଭେମ୍ବର ୧୬ ତାରିଖରେ ବିଜୟୱାଡ଼ାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଭବ୍ୟ ଉତ୍ସବରେ, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଡାକ୍ତର ବାରାୟାଙ୍କୁ 'ୟୁଥ୍ ଆଇକନ୍' (Youth Icon) ବର୍ଗରେ 'ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ ୨୦୨୬' (Ramoji Excellence Awards 2026) ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ, ରାଜ୍ୟପାଳ ସୟଦ ଅବଦୁଲ ନଜିର, କେନ୍ଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପତି ରାଜୁ ଶ୍ରୀନିବାସ ବର୍ମା ଏବଂ ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଚେରୁକୁରି କିରୋନ୍ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
"ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ ପାଇବା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଗଣେଶ ବାରାୟା । ଏହି ଅବସରରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଯେ, କିପରି ତାଙ୍କର କମ୍ ଉଚ୍ଚତା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ମେଡିକାଲ୍ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏକ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ:
ତାଲାଜା ସ୍ଥିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ବିଦ୍ୟାପୀଠରୁ ଏକାଦଶ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ, ଡାକ୍ତର ଗଣେଶ ୨୦୧୮ ମସିହାରେ NEET-UG ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ । ସେ MBBS ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ।
କିନ୍ତୁ 'ମେଡିକାଲ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ'ର ଏକ କମିଟି ତାଙ୍କ ନାମଲେଖାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଇଥିଲା । କମିଟିର ଯୁକ୍ତି ଥିଲା ଯେ, ତାଙ୍କର ୩ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ୭୨ ପ୍ରତିଶତ ଭିନ୍ନକ୍ଷମତା କାରଣରୁ ସେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳିବା, ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବା କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ଅପରେସନ୍ ଟେବୁଲ୍ର ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ "ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଅନୁପଯୁକ୍ତ" ଅଟନ୍ତି ବୋଲି ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ବାରାୟା ।
୨୦୧୮ ମସିହା ଜୁଲାଇ ୨ ତାରିଖରେ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ ସିଭିଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ପୁନଃ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା (re-medical test) କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଗଲା । ଡାକ୍ତର ବାରାୟା କୁହନ୍ତି, "ମୁଁ ବହୁତ ନିରାଶ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲି ଏବଂ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଡାକ୍ତର ହେବାର ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧୁରା ରହିଯିବ । ସେହି ସମୟରେ ମୋ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ମୋ ପିତାମାତା ମୋତେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଦୃଢ଼ ରହିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ।"
ମାମଲା ଦାୟର କରିବାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ବାପା:
ଡାକ୍ତର ବାରାୟା ମନେ ପକାନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ଦଲପତଭାଇ କାଟାରିୟା ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯଦି ସେ MBBS ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଏକ ସିଟ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, "ଆମକୁ ଗୁଜୁରାଟ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ମାମଲା ଦାୟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।" ସେହି ସମୟରେ, ତାଙ୍କ ବାପା ଭିଠଲଭାଇ ବାରାୟା ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲେ ଯେ, ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । କିନ୍ତୁ କାଟାରିୟା ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ ଯେ, ଏହି ଲଢ଼େଇ କୌଣସି ବିବାଦର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଶିକ୍ଷାଲାଭର ଅଧିକାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଟେ ।
‘ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ’
ଡାକ୍ତର ବାରାୟା କୁହନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଥିବାରୁ କାଟାରିୟା ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିଥିଲେ । ସେ ଗୁଜୁରାଟ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ମାମଲା ଦାୟର କଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ମାସ ପରେ ସେମାନେ ସେହି ମାମଲାରେ ହାରିଗଲେ ।
ତଥାପି କାଟାରିୟା ହାର ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ । ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏକ ମାମଲା ଦାୟର କଲେ । ଚାରି ମାସ ପରେ, ୨୦୧୮ ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ୨ ତାରିଖରେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ରାୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଯେ, ସେ MBBS ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଏକ ସିଟ୍ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଉଚ୍ଚତା ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ବାଧା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ।
ଡାକ୍ତର ବାରାୟା ସେହି ସମୟକୁ ମନେ ପକାଇ କୁହନ୍ତି, "ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ଐତିହାସିକ ରାୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଆଣିଦେଇଥିଲା ।"
କିନ୍ତୁ ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ପ୍ରବେଶ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସିଟ୍ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଫଳସ୍ବରୁପ ସେ ଭାବନଗରର ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ।
ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଶାରୀରିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ, ସହପାଠୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ।
"କଲେଜରେ, ପ୍ରଫେସର ଏବଂ ସହପାଠୀମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ପରିବେଶକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ । ମୋ ପାଇଁ ଆଗ ଧାଡିରେ ସିଟ୍ ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚେୟାର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପରୀକ୍ଷାଗାର ବେଞ୍ଚ ଏବଂ ଡିସେକ୍ସନ ଟେବୁଲରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବି," ବୋଲି ଡାକ୍ତର ବାରାୟା ମନେ ପକାନ୍ତି ।
ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସମୟରେ ସହପାଠୀମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୁଲ ସଜାଡ଼ିଥାନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଥିଏଟରରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ । "୭୨ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକୋ ମୋଟର ଅକ୍ଷମତା ଯୋଗୁଁ, ମୋର ଲେଖା ଗତି ମନ୍ଥର ଥିଲା । କଲେଜ ଜଣେ ଲେଖକଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲା ଏବଂ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମୋତେ ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଏକ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଥିଲା," ବୋଲି ଡାକ୍ତର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି ।
ପିଲାଦିନ ଏବଂ ସର୍କସ ପାର୍ଟିରୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ:
ଡାକ୍ତର ବାରାୟା ଏକ ସାଧାରଣ ପରିବାରରେ ବଢ଼ିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ବାପା ଭିଠଲଭାଇ ବାରାୟା, ଜଣେ କୃଷକ ଥିଲେ ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କ ସମେତ ନଅ ଜଣ ସନ୍ତାନ ଥିବା ଏକ ବଡ଼ ପରିବାରର ଭରଣପୋଷଣ କରୁଥିଲେ । ଡାକ୍ତର ବାରାୟା କୁହନ୍ତି, "ଥରେ ମୋ ଗାଁ 'ଗୋରଖି'ରେ ଏକ ସର୍କସ ଦଳ ଆସି ଡେରା ପକାଇଥିଲା । ସେଠାକାର ଆୟୋଜକମାନେ ମୋତେ ଜଣେ କଳାକାର ଭାବେ 'କିଣିବା' ପାଇଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ । ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେ ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ ଶିକ୍ଷିତ ହୁଏ ଏବଂ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ କାମ କରେ ।"
'ରୋଗୀମାନେ ମୋତେ ବିସ୍ମୟର ସହ ଦେଖୁଥିଲେ'
୨୦୧୯ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ୧ ତାରିଖରେ ଭାବନଗର ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ୍ କଲେଜ୍ ଏବଂ ସାର୍ ଟି. ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ ଏମବିବିଏସ୍ (MBBS) ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖାଇଲେ । ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ପୋଷ୍ଟିଂ (ରୋଗୀଙ୍କ ସହ କାମ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ) ମିଳିଲା । ସେ ମନେ ପକାଇ କୁହନ୍ତି, "ଯେତେବେଳେ ବି ରୋଗୀ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ମୋତେ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେମାନେ ମୋର ଉଚ୍ଚତା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିଲେ ।"
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଯେ, ଏତେ କମ୍ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଚିକିତ୍ସା ନେବା ଉଚିତ କି ନୁହେଁ, ସେ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା । ଡାକ୍ତର ବାରାୟା କୁହନ୍ତି," ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରୋଗୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲି ଓ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶୁଣିଲି, ସେତେବେଳେ ମୋ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଲା । ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବି । ବିଶେଷକରି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ କାମ କରିବା ସମୟରେ ମୋର ଉଚ୍ଚତା ଏକ ବଡ଼ ସୁବିଧା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା; କାରଣ ପିଲାମାନେ ମୋ ସହ ସହଜରେ ମିଶିପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବେଶ୍ ସହଜ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ।"
ଜଣେ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତର ଭାବେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଜୁରାଟର ଗ୍ରାମୀଣ ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ।
ଡାକ୍ତର ଗଣେଶ ବାରାୟାଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ମାନ:
ଭାବନଗର ହେରିଟେଜ୍ "୩୦ ଅଣ୍ଡର ୩୦" (30 Under 30) ଚେଞ୍ଜମେକର୍ (୨୦୨୬): ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅଧିକାର ସପକ୍ଷରେ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ଡକ୍ଟର ବାରାୟାଙ୍କୁ ‘ଭାବନଗର ହେରିଟେଜ୍’ ପତ୍ରିକାର ମୁଖ୍ୟ ପୃଷ୍ଠାରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ‘କ୍ଲାସ୍ ଅଫ୍ ୨୦୨୬ - ୩୦ ଅଣ୍ଡର ୩୦’ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ।
୨୦୨୪ ମସିହାରେ, ସେ ସଫଳତାର ସହ ନିଜର ଡାକ୍ତରୀ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କଲେ ଏବଂ ମାତ୍ର ୩ ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ, ସେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତର ଭାବେ ପରିଚିତ ହେଲେ ।
‘କୌନ୍ ବନେଗା କରୋଡ଼ପତି’ (KBC ୧୮)ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି: ୨୦୨୬ ମସିହାରେ, ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଭାରତର ଲୋକପ୍ରିୟ ଗେମ୍ ଶୋ’ ‘କୌନ୍ ବନେଗା କରୋଡ଼ପତି’ରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି ଭାବେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ।
‘ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରିବା ଅନ୍ୟାୟ ଅଟେ’
ଡାକ୍ତର ବାରାୟା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କୁହନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଷମତା ଥାଏ । ତେଣୁ ଜଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରିବା ଅନ୍ୟାୟ ଅଟେ । ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସୀମାବଦ୍ଧତା ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ଅସୀମ ହୋଇଥାଏ । ସେ କୁହନ୍ତି, "ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ କେବେ ବି ହାର ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ । କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ସଂଘର୍ଷ ଜୀବନର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ; ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଦିନେ ନା ଦିନେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମିଳିବ ।"
ଅଙ୍ଗଦାନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ:
ଡାକ୍ତର ବାରାୟା କୁହନ୍ତି ଯେ, ଜଣେ ଡାକ୍ତର ହୋଇଥିବାରୁ, ସେବା ମନୋଭାବ ନେଇ ସେ 'ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମେଡିକାଲ୍ ଆସୋସିଏସନ୍' (Indian Medical Association) ସହ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି । ସେ ଅଙ୍ଗଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଭିଯାନଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୃଢ଼ତାର ସହ କୁହନ୍ତି ଯେ, "ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅଙ୍ଗଦାନ ଦ୍ୱାରା ଆଠ ଜଣଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଯାଇ ପାରିବ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗଦାନ ଅଭିଯାନକୁ ସମର୍ଥନ ଓ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି ।" ଏହି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଭାବନଗର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଙ୍ଗଦାନ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ 'ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର' (Brand Ambassador) ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।
ଯଦିଓ ଡାକ୍ତର ବାରାୟାଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା (IAS) ଅଧିକାରୀ ହେବା, କିନ୍ତୁ ସେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ହିଁ ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ, ଡାକ୍ତରମାନେ ଗ୍ରାମୀଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାନ୍ତି । 'ଯୁବ ଆଇକନ୍' ଭାବେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ପରିଚିତ, ଡାକ୍ତର ବାରାୟା ଯୁବ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକୁ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ଉଚ୍ଚ ରଖି ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେପରି ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ସଂଘର୍ଷକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କର: ଇଟିଭି ଭାରତ ସହ କଥା ହୋଇ କହିଲେ 'ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ' ବିଜେତା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ‘ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଏକ ଉପହାର’: ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ ବିଜୟିନୀ ବାଇକୋମ୍ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତମୟ ଯାତ୍ରା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: Ramoji Excellence Awards 2026: ଦେଶ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ଅବଦାନର ସମକକ୍ଷ କେହି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ - ଅମିତ ଶାହ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍: 'ଓ୍ୱାଟର୍ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ସାଉଥ'ରୁ ୟୁଥ୍ ଆଇକନ 3ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ଡାକ୍ତର; ଜାଣନ୍ତୁ, ସମାଜସେବାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ 9 ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ