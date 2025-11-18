ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍ 2025: 'ମାନବ ଚାଲାଣ ରୋକିବାକୁ ହେଲେ ମୂଳକୁ ଯିବା ଜରୁରୀ '- ପଲ୍ଲବୀ ଘୋଷ
ଓମେନ୍ସ ଆଚିଭର୍ସ ବର୍ଗରେ ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍ 2025 ବିଜେତା ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ପଲ୍ଲବୀ ଘୋଷଙ୍କ ସହ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର । କିପରି ଥିଲା ସଂଘର୍ଷମୟ ଯାତ୍ରା, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ?
Published : November 18, 2025 at 1:07 PM IST|
Updated : November 18, 2025 at 1:38 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଓମେନ୍ସ ଆଚିଭର୍ସ ବର୍ଗରେ ପ୍ରଥମ ରାମୋଜୀ ଉତ୍କର୍ଷତା ପୁରସ୍କାର ( Ramoji Excellence Awards 2025) ପାଇଲେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ପଲ୍ଲବୀ ଘୋଷ । ୨୦୨୦ ମସିହାରେ, ସେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡାଏଲଗ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ । ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ମାନବ ଚାଲାଣକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସାମଗ୍ରିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା । ଏହାରି ଭିତରେ ପଲ୍ଲବୀଙ୍କୁ ମାନବାଧିକାର, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଓମେନ୍ ଆଚିଭର୍ସ ବର୍ଗରେ ପ୍ରଥମ ରାମୋଜୀ ଉତ୍କର୍ଷତା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ୧୦,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ମାନବ ଚାଲାଣରେ ଶିକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ୭୫,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି ।
ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ୍ସ ବିଜେତା ପଲ୍ଲବୀ ଘୋଷଙ୍କ ସଂଘର୍ଷମୟ କାହାଣୀ:
ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ପଲ୍ଲବୀ ନିଜ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ଜଣେ ହ୍ୟୁମାନ ଆକ୍ଟଭିଷ୍ଟଙ୍କ ଜୀବନ କେତେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସେ କିପରି ଆଗକୁ ବଢନ୍ତି ? ଏନେଇ ପଲ୍ଲବୀ ଘୋଷ କହିଛନ୍ତି,"ମୁଁ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ପଢିବା ସମୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ନିଖୋଜର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ମାନବ ଚାଲାଣ । ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି ଯେ, ମୁଁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିବି । ମୋର ଜନ୍ମ ଆସାମରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିଥିଲି । ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମାନବ ଚାଲାଣ ରୋକିବା ଏବଂ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି । ଏହି କ୍ଷେତ୍ର( Human Trafficking)ରେ ଅନେକ ଲୋକ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ, ଅପରାଧର ମୂଳରେ କେହି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି । ଯଦି ଆପଣ ଅପରାଧକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହିଠି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଠାରୁ ଅପରାଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ଏହାପରେ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି ଯେ ମାନବ ଚାଲାଣ ରୋକିବାକୁ ହେଲେ ତାର ମୂଳକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ । "
ପ୍ରଥମ ଘଟଣାକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ପଲ୍ଲବୀ:
ପଲ୍ଲବୀ ତା'ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶା, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ମାନବ ଚାଲାଣ ମାମଲାର ମୂଳ ସ୍ଥାନ ଥିଲା । ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମାନବ ଚଲାଣ ଉଦ୍ଧାରକୁ ମନେ ପକାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି,"ଜଣେ ଯୁବତୀ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପରେ କୋର୍ଟରେ ଯାହା କିଛି କହିଥିଲା, ତାହାକୁ ମୁଁ ଏବେ ବି ମନେ ରଖିଛି । ସେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ମୋ ମାଆ ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରକୃତ ମାଆ ଯିଏ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଏହିପରି ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରିପାରିବି ନାହିଁ । ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଝିଅକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲି, ସେ ଗୁଣ୍ଟୁର (ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ)ରୁ ଆସିଥିଲେ ।ଏହି ମାମଲାଟି କୋର୍ଟରେ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିଲା । ପ୍ରତିବର୍ଷ ପୀଡିତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟକୁ ଡକାଯାଏ ଏବଂ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରା ଯାଏ । ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ପୀଡ଼ିତା ବାରମ୍ବାର ସେହି ଆଘାତକୁ ପୁଣି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି । ଏହାପରେ ସେମାନେ ମାମଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ।"
ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ ପଲ୍ଲବୀଙ୍କ ପାଇଁ କ’ଣ ?
ପଲ୍ଲବୀ କୁହନ୍ତି " ମୁଁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇବି ବୋଲି କେବେ ଭାବିନଥିଲି । ଇଟିଭି ବହୁତ ଦିନ ଧରି ମୋ କାମକୁ ଅନୁସରଣ କରିଆସୁଥିଲେ । ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହିତ ମୋର କାମକୁ ଲୋକ ଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିଲେ । ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ମୋ କାମକୁ କଭର କରିଛନ୍ତି । ଅନେକ ଲୋକ ମୋର ସାକ୍ଷାତକାର ନେଇଛନ୍ତି । ହୁଏତ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅତିରଞ୍ଜିତ ଥିଲା କିମ୍ବା ଏପରି କିଛି ଥିଲା ଯାହା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ । ତା’ପରେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା (ପୁରସ୍କାର ବିଷୟରେ) ପାଇଲି, ପ୍ରଥମେ ମୋତେ କୁହାଗଲା ଯେ ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଖବର ଅଛି । ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ହୁଏତ ଏହା ଅନ୍ୟ ଏକ କାହାଣୀ । ମୁଁ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଥିଲି । ପରଦିନ ସକାଳେ, ମୋତେ ସବୁ ସ୍ଥାନରୁ ଫୋନ୍ ଆସୁଥିଲା । ତୁମେ ରାମୋଜୀ ଉତ୍କର୍ଷ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛ ବୋଲି । "
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ