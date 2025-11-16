ETV Bharat / bharat

ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ 2025; ସମ୍ମାନିତ ହେବେ ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ଯକ୍ତିତ୍ବ

ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ 'ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ 2025 । ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ଯକ୍ତିତ୍ବ ।

Ramoji Excellence Awards 2025
ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ 2025 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 16, 2025 at 8:21 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Ramoji Excellence Awards ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସେବା, ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ସମାହିତ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓ ଗାରୁଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ 'ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍‌ 2025 (Ramoji Excellence Award) । ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ କରି ଗର୍ବିତ ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ନଭେମ୍ବର 16 (ରବିବାର) ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30ରୁ ରାତି 8:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ ।

ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓ, ଜଣେ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ, ଯିଏ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଉଦ୍ୟୋଗ ଓ ସାର୍ବଜନୀନ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ । ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଓ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି 'ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍‌'

7 ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ସମ୍ମାନିତ:

ଏହି ଆୱାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମନୋନୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁକରଣୀୟ ଭାବରେ ସମାଜ ପାଇଁ ସେବା କରିଛନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷ, 7 ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି । ଯେପରିକି, ସାମ୍ବାଦିକତା, ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ, ମାନବ ସେବା, କଳା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି, ୟୁଥ ଆଇକନ୍‌, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଏବଂ ମହିଳା କୃତିତ୍ୱ ହାସଲକାରୀ ।

ଏଥିପାଇଁ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ନିର୍ଭୁଲତାର ସହିତ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି । ଏକ ଏକ୍ସପର୍ଟ ପ୍ୟାନେଲ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗରେ ଏକାଧିକ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗ ପାଇଁ ତିନୋଟି ନାମକୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିଥିଲେ । ପରେ ଏକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କମିଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ପାଇଁ ଜଣେ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାଙ୍କୁ ଚୟନ କରିଥିଲେ । ପ୍ରାମାଣିକତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ଫିଲ୍ଡୱାର୍କକୁ ଇନାଡୁ ( Eenadu) ଏବଂ ETV ଭାରତ ନେଟୱାର୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ।

ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି:

ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ 2025 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି.ପି. ରାଧାକୃଷ୍ଣନ୍ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେବେ । ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜ୍ୟପାଳ ଜିଷ୍ଣୁ ଦେବ ବର୍ମା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ. ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ. ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀ, ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏମ. ଭେଙ୍କେୟା ନାଇଡୁ, ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ଏନ.ଭି. ରମଣା, କେନ୍ଦ୍ର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ କେ. ରାମମୋହନ ନାଇଡୁ, ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ଜି. କିଷାନ ରେଡ୍ଡୀ ମଧ୍ଯ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ।

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ, ରାମୋଜୀ ଶବ୍ଦକୋଷ (Ramoji Dictionary)କୁ ମଧ୍ୟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଉନ୍ମୋଚିତ କରାଯିବ ।

ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ 2025ର ଉଦଘାଟନକୁ ନେଇ ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଏବଂ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡିରେକ୍ଟର (C&MD) ଚେରୁକୁରି କିରଣ କହିଛନ୍ତି, "ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ ଆମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସାରା ଯେଉଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଥିଲେ ସେହି ମନୋଭାବକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି ।"

ଏହା ମଧ୍ଯ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

'ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି'ରେ ଖୋଲିବ ଗ୍ଲୋବାଲ ଟୁରିଜିମ ଭିଲେଜ ଓ ନାଇଟ ସଫାରୀ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିରଣ, ଇଟିଭି ପାଳୁଛି ସ୍ବର୍ଣ୍ଣିମ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ପୁରସ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିକ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ସଚ୍ଚୋଟତା, ନବସୃଜନ, ଚିନ୍ତାଧାରାର ସାହସ ଏବଂ ସାମାଜିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏକ ଅଟଳ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀଙ୍କ ନୂତନ ପିଢ଼ିକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଚାଲିଥିବା ଦେଖି ମୋତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଲାଗେ । ସେମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ସହିତ, ଆମେ ସମାଜକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଏବଂ ଏକ ଅଧିକ ପ୍ରଜ୍ଞାବାନ, ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଭାରତ ଗଠନ କରୁଥିବା ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପୁନଃନିଶ୍ଚିତ କରୁଛୁ ।"

TAGGED:

RAMOJI FILM CITY
RAMOJI RAO GARU
RAMOJI GROUP
ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ
RAMOJI EXCELLENCE AWARDS 2025

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଅପଠିତ ଶିଳାଲେଖକୁ କରୁଛନ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ, ଶିଳାଲିପି ଗବେଷକ ବିଷ୍ଣୁମୋହନଙ୍କ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଯାତ୍ରା

ଗଞ୍ଜାମର ନିଆରା ଡ଼େରା ବେଶ, କାହିଁକି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବଡ଼ କାଠ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଡେରାଯାଏ ?

ଏହି କାରଣରୁ 99% ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ହୃଦ୍‌ଘାତ ସମସ୍ୟା, କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଜାଣନ୍ତୁ ...

ଅବହେଳିତ ଉଷାକୋଠି ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ପ୍ରକୃତିର ଭୂସ୍ବର୍ଗକୁ ପହଞ୍ଚିପାରନି ବିକାଶ !

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.