ସେବା, ନବସୃଜନ, ଜାତୀୟ ଭାବନା ସହିତ ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍ 2025 ସମ୍ପନ୍ନ
ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସାତ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍ ରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା।
Published : November 16, 2025 at 10:28 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ଆଜି (ରବିବାର) ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍ 2025 ସମାରୋହ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସାତ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହାଙ୍କ ଅସାଧାରଣ ଅବଦାନ ସମାଜକୁ ଉନ୍ନତ କରିଛି, ଜ୍ଞାନକୁ ଉନ୍ନତ କରିଛି ଏବଂ ଦେଶକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାତ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍ ରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ରାମୋଜୀ ରାଓ ଗାରୁଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ।
ସମାରୋହର ଆରମ୍ଭ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସହିତ ହୋଇଥିଲା। ତା’ପରେ ଛାତ୍ର ଏବଂ କଳାକାରମାନେ ଭାରତର ବିବିଧତାକୁ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ରାମୋଜୀ ରାଓ ଗାରୁଙ୍କ ଐତିହ୍ୟକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ସହିତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।
ଭାରତର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି.ପି. ରାଧାକୃଷ୍ଣନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଉଦବୋଧନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ରାମୋଜୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପ୍ରକାଶିତ ରାମୋଜୀ ଶବ୍ଦକୋଷକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଥିଲା। ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପର ସିଏମଡି ଚେରୁକୁରି କିରଣ ସମାରୋହରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ।
ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍ 2025 ବିଜେତା
ସାମ୍ବାଦିକତାରେ ଉତ୍କର୍ଷ ପୁରସ୍କାର: ସାମ୍ବାଦିକତାରେ ଉତ୍କର୍ଷ ପୁରସ୍କାର ଜୟଦୀପ ହାର୍ଦିକରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଯାଇଥିଲା। ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ଲେଖକ ହାର୍ଦିକର, ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଭାରତର ଗ୍ରାମୀଣ ବାସ୍ତବତା ଉପରେ ଗଭୀର ସହାନୁଭୂତି ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ସହିତ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱରକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ ଏବଂ ବିକାଶର ମାନବୀୟ ଦିଗଗୁଡ଼ିକୁ ଜାତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣେ।
ଯୁବ ଆଇକନ୍ ପୁରସ୍କାର: ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବୋଲ୍ଲାଙ୍କୁ ଯୁବ ଆଇକନ୍ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବୋଲାଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ MIT ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର ବୋଲ୍ଲା ନମନୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନେତୃତ୍ୱର ଏକ ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟୋଗ ସ୍ଥାୟୀ ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ସହିତ ଅକ୍ଷମ ଲୋକଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିଥାଏ।
କଳା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପୁରସ୍କାର: ପ୍ରଫେସର ସାଥୁପତି ପ୍ରସନ୍ନ ଶ୍ରୀ କଳା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ ବିଦ୍ୱାନ ଯିଏ 19ଟି ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ପାଇଁ ଲିପି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ପ୍ରଫେସର ପ୍ରସନ୍ନ ଶ୍ରୀ, ଭାରତର ଆଦିବାସୀ ସାହିତ୍ୟିକ ଐତିହ୍ୟର ସଂରକ୍ଷଣରେ ବିପ୍ଳବ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଦିକବି ନନ୍ନୟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଉପ-କୁଳପତି ଭାବେ, ସେ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟ ଏବଂ ଭାଷାଗତ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି।
ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପୁରସ୍କାର: ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପୁରସ୍କାର ଅମଲା ଅଶୋକ ରୁଇଆ ଜିତିଥିଲେ। "ଜଳ ମାତା" ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ରୁଇଆ, ଅଭିନବ ଜଳ-ସଂଗ୍ରହ ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ମରୁଡ଼ି ପ୍ରବଣ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଆକର ଚାରିଟେବଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତରେ ଜୀବିକା, ଜଳ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଆଶାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିଛି।
ମାନବଜାତିକୁ ସେବାରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପୁରସ୍କାର: ମାନବଜାତିକୁ ସେବାରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପୁରସ୍କାର ଆକାଶ ଟଣ୍ଡନ ଜିତିଛନ୍ତି। ପେହଚାନ - ଦି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ସ୍କୁଲର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଟଣ୍ଡନ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ହଜାର ହଜାର ଅବହେଳିତ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମିଶନ ସୀମାନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ସୁଯୋଗ ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ।
ମହିଳା ଆଚିଭର ପୁରସ୍କାର: ମାନବ ଚାଲାଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିର୍ଭୀକ ସଂଗ୍ରାମୀ ପଲ୍ଲବୀ ଘୋଷ, ମହିଳା ଆଚିଭର ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିଲେ। ସେ 10,000ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଏବଂ ପିଲାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 75,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରିଛନ୍ତି। ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡାଏଲଗ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର, ପୁନର୍ବାସ ଏବଂ ପୁନଃସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ପ୍ରୟାସର ନେତୃତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି।
ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପୁରସ୍କାର: ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିଲେ, ପ୍ରଫେସର ମାଧବୀ ଲାଥା ଗାଲି । ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଆଇଆଇଏସସିର ଜଣେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂ-ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରଫେସର ଲାଥା, ଚେନ୍ନାବ ରେଳ ସେତୁ ସମେତ ପ୍ରମୁଖ ଜାତୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ଅବଦାନ ରଖିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କେନ୍ଦ୍ରର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ସେ ନବସୃଜନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଲିଡରମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।
ସମାରୋହରେ କିଏ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ?
ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ (ନଭେମ୍ବର 16)ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଐତିହାସିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାରତର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି.ପି. ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ନେତା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ତେଲଙ୍ଗାନା ରାଜ୍ୟପାଳ ଜିଷ୍ଣୁ ଦେବ ବର୍ମା, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍. ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ, ତେଲଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ. ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀ, ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏମ. ଭେଙ୍କୟା ନାଇଡୁ, ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏନ.ଭି. ରମଣା ଏବଂ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ କେ. ରାମ ମୋହନ ନାଇଡୁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜି. କିଷାନ ରେଡ୍ଡୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ରାମୋଜୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ 'ରାମୋଜୀ ଅଭିଧାନ'ର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଉନ୍ମୋଚନ। ଇଂରାଜୀରୁ ତେଲୁଗୁ ସଂସ୍କରଣକୁ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏମ୍. ଭେଙ୍କୟା ନାଇଡୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ତେଲୁଗୁରୁ ତେଲୁଗୁ ସଂସ୍କରଣକୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ (ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ) ଏନ.ଭି. ରମଣା ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ଉନ୍ମୋଚନ ପରେ ଉଭୟ ସମ୍ମାନିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- 'ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି'ରେ ଖୋଲିବ ଗ୍ଲୋବାଲ ଟୁରିଜିମ ଭିଲେଜ ଓ ନାଇଟ ସଫାରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଇଟିଭିର ସ୍ବର୍ଣ୍ଣିମ 30 ବର୍ଷ ପୁର୍ତ୍ତି: ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ