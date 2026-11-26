ଏମ୍. ସୁଚିତ୍ରା: ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ସାମ୍ବାଦିକତା, ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅଫିସ ନୁହେଁ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଖବର ବାସ୍ନା ଓ ରୂପ
ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକା ତଥା ‘ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ’ ବିଜେତା ଏମ୍. ସୁଚିତ୍ରା, ଜଳବାୟୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି, ଆଦିବାସୀ ଅଧିକାର ଉପରେ ୩୭ ବର୍ଷ ଧରି ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।
Published : November 26, 2026 at 12:01 PM IST
ବିଜୟୱାଡ଼ା(ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ): ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମୟ ଅର୍ଥାତ୍ 40 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର କଟିଲାଣି ସାମ୍ବାଦିକତାରେ । କେରଳର ଜଟିଳ ପରିବେଶ ଏବଂ ମାନବାଧିକାର ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ନିଜର ବୃତ୍ତିକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳନ କରିବା ଏମ. ସୁଚିତ୍ରାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନ ଥିଲା । କାଲିକଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫିଜିକ୍ସ (ପରମାଣୁ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ)ରେ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିବା ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ କେମିତି ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଲେ, ଜଣେ ସହ ସମ୍ପାଦିକାରୁ ନିଜର କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରି କିପରି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ସୁଚିତ୍ରା କୌଣସି ନାଟକୀୟ କାହାଣୀ ଶୁଣାନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଭାଗ୍ୟର କୌଣସି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଘଟଣାକ୍ରମ ବିଷୟରେ କହନ୍ତି ନାହିଁ । ବରଂ ଏହାକୁ ଏକ “ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା” ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି ।
ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକା ଏମ୍. ସୁଚିତ୍ରା । ଯେତିକି ସରଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସେତିକି ବାସ୍ତବଧର୍ମୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ । ‘ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍ ୨୦୨୬’ରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବା ଅବସରରେ ସେ ‘ଇଟିଭି ଭାରତ’ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ । ଜୀବନର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ମୁଦ୍ରିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଡିଜିଟାଲ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମ ତଥା ସ୍ୱାଧୀନ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପୁରସ୍କାର ତାଙ୍କର ଏହି ଦୀର୍ଘ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସ୍ୱୀକୃତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ‘ଡାଉନ୍ ଟୁ ଆର୍ଥ’ (Down To Earth) ଏବଂ ‘ଦ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍’ (The New Indian Express) ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ‘ଦ ୱାୟାର୍’ (The Wire) ଓ ‘ଦ କାରାଭାନ୍’ (The Caravan) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ସହ ଜଡ଼ିତ ରହିଛନ୍ତି।
୨୦୨୬ ନଭେମ୍ବର ୧୬ ତାରିଖରେ ବିଜୟୱାଡାଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଭବ୍ୟ ଉତ୍ସବରେ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟପାଳ ସୟଦ ଅବଦୁଲ ନଜିରଙ୍କଠାରୁ ସୁଚିତ୍ରା ଏହି ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍. ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ, ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୱନ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ ସିଏମଡି ସିଏଚ କିରଣ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
'ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅଫିସରେ ଖବରକୁ ବୁଝିହେବ ନାହିଁ'
ଭାରତୀୟ ସାମ୍ବାଦିକତା ଜଗତରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଟେଲିଭିଜନ୍ ଉପସ୍ଥାପକମାନେ କୃତ୍ରିମ କ୍ରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରି ଗଳା ଫଟାଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେଠାରେ ସୁଚିତ୍ରାଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକତା ଥିଲା ଭିନ୍ନ ଧରଣର । ସେ ପୁରୁଣା ଧାରାର ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅଫିସରେ ବସି କୌଣସି ଘଟଣା ବା ଖବରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବୁଝିହେବ ନାହିଁ । ଏକ ସ୍ଥିର ଓ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କୁହନ୍ତି,"ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସେଠାକାର ଅନୁଭବ,ଗନ୍ଧ ଓ ରୂପକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ
ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍; 200 ଚେକଡ୍ୟାମ ଓ 550 ପୋଖରୀ ଖୋଳାଇ କୃଷକଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇଲେ ୱାଟରମ୍ୟାନ ପୋଡଲି ରାଜଶେଖର ରାଜୁ
ସୁଚିତ୍ରା କୁହନ୍ତି, 'ଏହି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ସରଳ ଲାଗୁଥାଇ ପାରେ । ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ । ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ । ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ଘଟୁଛି ତାହା ଲେଖନ୍ତୁ । ତଥାପି, ଯିଏ କେବେ କୌଣସି କଷ୍ଟକର କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ସେ ଜାଣନ୍ତି , ସାଧାରଣତଃ ସରଳ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର । ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ କୋଚି ଉପରେ 12 ଦିନ ଧରି ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ବିଷାକ୍ତ ଧୂଆଁର ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ନାକ ଫାଟି ଯାଉଥିବ, ଏକ ବେଆଇନ ବାଲି-ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାହାକୁ ଏପରି ଲୋକ ଚଲାଉଥିବେ ସେମାନେ କେବେ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଡେସ୍କକୁ ଫେରନ୍ତୁ' ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ବୁଝିହେବ ।
ସହାନୁଭୂତିର ପଦାର୍ଥବିଜ୍ଞାନ:
ଆପଣ ହୁଏତ ଭାବିପାରନ୍ତି ଯେ, ପରମାଣୁ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଜଣେ ମହିଳା କିପରି ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାତୃ ମୃତ୍ୟୁହାର ଉପରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏହା ଉପରେ ଆର୍ଟିକିଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି ? କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଦୁଇଟି ବିଷୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ପଦାର୍ଥବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି କାରଣ ଓ ଫଳାଫଳର ବିଜ୍ଞାନ । ଏଥିରେ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ, ଯାହା ଶେଷରେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରେ। ସୁଚିତ୍ରା ଠିକ୍ ସେହି ଗଭୀର ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ "ପରିବେଶ" କେବଳ ଗଛ, ନଦୀ କିମ୍ବା କାର୍ବନ ପରିମାଣର ଏକ ତାଲିକା ନୁହେଁ; ବରଂ ଏହା ଏକ ମାନବାଧିକାର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ସେ କୁହନ୍ତି, "ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଯେପରିକି କୃଷକ, ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ବିଶେଷକରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମହିଳା ଓ ଶିଶୁମାନେ।"
ସୁଚିତ୍ରା ଚିକ୍କଣ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ୟାରୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ଜଳବାୟୁ ସଙ୍କଟ ଉପରେ ଜୋର୍ ଦେଇ ସୁଚିତ୍ରା କୁହନ୍ତି, "ଏହାକୁ କେବଳ 'ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ' ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏହାକୁ 'ଜଳବାୟୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି' ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ।" ଗତ ୩୭ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଜଳବାୟୁ ସଙ୍କଟ ଉପରେ ନଜର ରଖି ଆସିଛନ୍ତି। କେରଳର ଏକମାତ୍ର ଆଦିବାସୀ ବ୍ଲକ୍ 'ଅଟ୍ଟାପଡିରେ, ଲୋକମାନେ ଭୋଗୁଥିବା କୁପୋଷଣ, ବିଫଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଏବଂ ମାତୃ ଏବଂ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁର ବିନାଶକାରୀ ଦୃଶ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମନିଲାରେ ୨୦୦୬ର ଡେଭଲପିଙ୍ଗ୍ ଏସିଆ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ ପୁରସ୍କାର 'ଓଭରାଲ ଡେଭଲପିଂ ଏସିଆ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ ଆୱାର୍ଡ' ମିଳିଥିଲା । ଏହି ସମ୍ମାନ ପାଇବାରେ ସେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
Ramoji Excellence Award 2026: ପି. ସାଇନାଥଙ୍କ ପୁସ୍ତକରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ଚିତ୍ର ବଦଳାଇଲେ ଡାକ୍ତର ଆକ୍ୱିନାସ୍ ଏଡାସେରୀ
ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ସେ ଆଦିବାସୀ ଭୂମି ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ନିଲାମ୍ବୁରରେ ଚୋଳ ନାୟକ ଆଦିବାସୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଂକୁଚିତ ସଙ୍କୁଚିତ ଦୁନିଆ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲେ । ନକ୍ସଲବାରି ଏବଂ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ୍ ବିଦ୍ରୋହର ମହିଳା ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ଭୁଲିଯାଇଥିବା ମୌଖିକ ଇତିହାସକୁ ଖୋଜିଛନ୍ତି। କୁଟ୍ଟାନାଡରେ, ସେ "ସମୁଦ୍ର ତଳର ତୃଷା" ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପାଣି ଘେରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଲୁଣିଆ ଏବଂ କୃଷି ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ପାଉ ନଥିଲେ। କୋଚିରେ, ଯେତେବେଳେ 2023 ମସିହାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରମ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଧରି ସହରକୁ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ କରି ଦେଇଥିଲା, ସୁଚିତ୍ରା ଏହାକୁ ଏକ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ତ୍ରୁଟି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ଅଳିଆ ପରିଚାଳନା ବିଶେଷଜ୍ଞ ସି. ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ସହିତ, ସେ "ଚୋକିଙ୍ଗ ଅନ୍ ଟକ୍ସିକ ସ୍ମୋକ୍" ନାମକ ଏକ ଐତିହାସିକ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ନିଆଁକୁ କଠିନ-ଅଳିଆ ଆଇନର ପଦ୍ଧତିଗତ, ପ୍ରାୟ-ଅପରାଧୀକ ଉଲ୍ଲଂଘନର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଫଳାଫଳ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ।
ଅନ୍ୟାୟର ଭୂଗୋଳ:
ସୁଚିତ୍ରାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାର ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି, ସେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ସହଜ ଭ୍ରମ ଦୂର କରନ୍ତି । ଏକ ମଡେଲ, "ଅବର୍ଜନାମୁକ୍ତ" ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ କେରଳର ଖ୍ୟାତିକୁ ନିଅନ୍ତୁ । ସୁଚିତ୍ରା ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ । "କେରଳ କେରଳର ଅବର୍ଜନାକୁ ବାହ୍ୟ ରୂପ ଦେଉଛି" ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହନ୍ତି । ସେ କୁହନ୍ତି, ଅଳିଆ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଆବର୍ଜନାର ପାହାଡ ସୀମା ପାର କରି ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁ ବାହାରକୁ ପଠାଯାଉଛି । ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଳିଆ କେବଳ ଏକ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ଜାତିର ସମସ୍ୟା । ଧନୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଅଳିଆ ଗଦା ଗରିବ ଦେଶ ଉପରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି । ଧନୀ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଳିଆ ଗଦାଗୁଡ଼ିକୁ ଗରିବ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଠେଲି ଦିଅନ୍ତି । ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଏକ ଅଳିଆ ପରିଚାଳନା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିବେ । ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଗରିବ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେବ" ବୋଲି ସେ କୁହନ୍ତି। "ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ, ଜୀବିକା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ତେଣୁ, ଏହା ନ୍ୟାୟର ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ" ବୋଲି ସେ ଜୋର ଦେଇ କହନ୍ତି ।
ପଶ୍ଚିମ ଘାଟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମାନ ସମସ୍ୟା ଦେଖନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଗାଡଗିଲ ଏବଂ କସ୍ତୁରିରଙ୍ଗନ ସଂରକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ବିତର୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀଙ୍କ ଜୀବିକା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପରିବେଶଗତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ଏହା ଏକ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ଯାହାକୁ ସେ ତାଙ୍କ 2021 ମନୋଗ୍ରାଫ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପ୍ରତିରୋଧରେ ଡକ୍ଟର ଲାବଣ୍ୟ ସୁରେଶଙ୍କ ସହ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ସେ କହନ୍ତି, 'ଆପଣ ସରକାରୀ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ମାନଚିତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ରେଖା ବି ଆଙ୍କିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଆଶା କରିବେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ସହଜରେ ବଦଳି ଯିବ ।'
'ସ୍ୱାଧୀନ ସାମ୍ବାଦିକ ହେବା ସହଜ ନୁହେଁ '
ଏକାକୀ, ସ୍ୱାଧୀନ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ରୋମାଣ୍ଟିକ କରିବା ସହଜ: ଏକ ନୋଟବୁକ୍ ସହ ଲଢୁଥିବା ଯୋଦ୍ଧା ମେସିନ ସହ ଲଢୁଛି । ସୁଚିତ୍ରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ଯେ, ବାସ୍ତବରେ ଅତ୍ୟଧିକ ନିଃସଙ୍ଗତା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ବିପଜ୍ଜନକ । ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ସାମ୍ବାଦିକ ହେବା ସହଜ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି । "କାରଣ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବ୍ୟାକଅପ୍ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମିଡିଆ ସଂଗଠନର ସମର୍ଥନ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏକା କାମ କରୁଛନ୍ତି।"
ସେ ତାଙ୍କ ବୃତ୍ତିର ଗମ୍ଭୀର ଗଣିତକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହନ୍ତି, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂସ୍ଥା 'ରିପୋର୍ଟର୍ସ ୱିଦାଉଟ୍ ବର୍ଡର୍ସ' ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ 2026 ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେସ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ସୂଚକାଙ୍କରେ 180 ଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ 157 ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି । 2014 ରୁ 2024 ମଧ୍ୟରେ, ଦେଶରେ 28 ଜଣ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ଅଧା ଅର୍ଥାତ ଅତିକମରେ 13 ଜଣଙ୍କୁ ବେଆଇନ ଖଣି ଏବଂ ବାଲି ମାଫିଆ ଭଳି ପରିବେଶଗତ ଅପରାଧ ତଦନ୍ତ କରିବା ସମୟରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା । ସୁଚିତ୍ରା ଏହି ବିପଦଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜେ ଜାଣନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଓବୁଲାପୁରମରେ ବେଆଇନ ଲୁହା ଖଣି ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣରେ ନଦୀ ବାଲି ଖନନ ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ
Ramoji Excellence Award 2026: ସୁଲଭ ମେଡିକାଲ ଇମେଜିଂର ରହସ୍ୟ ଭେଦ କଲେ ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ ବିଜେତା ଅର୍ଜୁନ ଅରୁଣାଚଳମ୍
ଏହି ସାହାସ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା? ସେ କ'ଣ ନିର୍ଭୀକ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ? ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନରେ ସେ ହସି ଦେଇ କହନ୍ତି, 'ଏହା କିଛି ଜନ୍ମଗତ ମହାଶକ୍ତି। "ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ମୁଁ ସାହସ ସହିତ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲି କି ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କାମ କରନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆପଣ ସେହି ସାହସ ପାଇ ପାରିବେ।"
ସାହସ କେବଳ ଭୟର ଅନୁପସ୍ଥିତି ନୁହେଁ; ଏହା ଅଭ୍ୟାସର ଏକ ଉପ-ଉତ୍ପାଦ
ସୁଚିତ୍ରାଙ୍କ ପାଇଁ, ସାହସ କେବଳ ଭୟର ଅନୁପସ୍ଥିତି ନୁହେଁ; ଏହା କେବଳ ଅଭ୍ୟାସର ଏକ ଉପ-ଉତ୍ପାଦ । ତୁମେ ନୁଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କର । ତୁମେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ମୁଖପତ୍ର ହେବାକୁ ମନା କର । ତୁମେ ଭନ୍ନ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଚାଲ । ଦେଖିବ, ଶେଷରେ ତୁମେ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ତୁମେ ଅଟଳ ରହିବ, ଏହା ତୁମର ସ୍ୱଭାବରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ ।
ଯେତେବେଳେ ସେ ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ପୁରସ୍କାର ବିଷୟରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଲାଗି ନ ଥିଲା ଯେ ସେ ଏହାକୁ ଫ୍ରେମ କରି ରଖି ଏଥରୁ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଣ୍ଚିବେ । ବରଂ ଲାଗିଥିଲା, ଯେମିତି ଏକ ଓଜନଦାର ବ୍ୟାଗ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ବଢାଇ ଦିଆଗଲା । ସେ କୁହନ୍ତି, ଏହାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ମୋତେ ସଚ୍ଚୋଚ-ଜନହିତକର ସାମ୍ବାଦିକତା ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ରହିବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ରିପୋର୍ଟିଂ ଜାରି ରଖିବି।"