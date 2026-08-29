ETV Bharat / bharat

Ramoji Animation Excellence Awards 2026: ଉଦଘାଟନୀ ସମ୍ମାନ ଜିତିଲେ ଉନ୍ନିକୃଷ୍ଣନ୍ ଭି ଏବଂ ଏଣ୍ଟାଙ୍ଗଲ୍ଡ ଷ୍ଟୁଡିଓ

ରାମୋଜୀ ଆନିମେସନ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ ଭାରତୀୟ ଆନିମେସନର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ କରୁଥିବା ସ୍ୱାଧୀନ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହିତ ଉଦୀୟମାନ ପ୍ରତିଭାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ।

CEO Entangled Studio Shubhranshu Singh (extreme left) and animator Unnikrishnan V receiving the awards from ETPL Director Purna Sujay Cherukuri in Mumbai on Friday, Aug. 28, 2026.
CEO Entangled Studio Shubhranshu Singh (extreme left) and animator Unnikrishnan V receiving the awards from ETPL Director Purna Sujay Cherukuri in Mumbai on Friday, Aug. 28, 2026. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 29, 2026 at 7:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Ramoji Animation Excellence Awards 2026, ମୁମ୍ବାଇ: ରାମୋଜୀ ଆନିମେସନ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ପୁରସ୍କାର (RAEA) ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଯୁବ ଆନିମେଟର୍ ଉନ୍ନିକୃଷ୍ଣନ୍ ଭି. ଙ୍କୁ '୨୦୨୬ ବର୍ଷର ଯୁବ ଆନିମେଟର୍' ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଯେତେବେଳେ କି Entangled ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ '୨୦୨୬ ବର୍ଷର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଇଣ୍ଡି ଷ୍ଟୁଡିଓ' ଭାବେ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଛି ।

ଶୁକ୍ରବାର ମୁମ୍ବାଇର ନେସ୍କୋ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ରଷ୍ଟା, ଷ୍ଟୁଡିଓ, ଛାତ୍ର ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଆନିମେସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ଏବଂ ନବସୃଜନ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଏକ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଇନାଡୁ ଟେଲିଭିଜନ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଜୟ ଚେରୁକୁରି ବିଜେତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ପୁରସ୍କାର କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, RAEA ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସମଗ୍ର ଶିଳ୍ପରେ ଅସାଧାରଣ ସୃଜନଶୀଳତା, ନବସୃଜନ ଏବଂ କଳାତ୍ମକ ସଫଳତାକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥାଏ ।

"ମିଡିଆ ବ୍ୟାରନ୍ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଐତିହ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ, ପୁରସ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ଆନିମେସନର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଗଠନ କରୁଥିବା ସ୍ୱାଧୀନ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହିତ ଉଦୀୟମାନ ପ୍ରତିଭାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ," ବୋଲି ବିବୃତ୍ତିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ।

ସଂଗଠନ ଏହାକୁ "ଭାରତର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆନିମେସନ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ ଉତ୍କର୍ଷତାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ" ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ।

ମୁମ୍ବାଇର ନେସ୍କୋ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଷ୍ଟମ ଆନିମେସନ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ମୋର୍ (AM) ସମ୍ମିଳନୀ ଏବଂ ANN ପୁରସ୍କାର 2026ର ଅଂଶ ଭାବେ ପୁରସ୍କାର ଆୟୋଜନ କରିଥିବା ଆନିମେସନ୍ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ରାମୋଜୀ ଆନିମେସନ୍ ଉତ୍କର୍ଷ ପୁରସ୍କାରକୁ "ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ" ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛି । ETV ବାଲ୍ ଭାରତ AM ସମ୍ମିଳନୀ ଏବଂ ANN ପୁରସ୍କାର 2026 ପାଇଁ ଶିଳ୍ପ ସହଭାଗୀ ପ୍ରାୟୋଜକ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା ।

"ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ANN ପୁରସ୍କାର ଆନିମେସନ୍, VFX, ଗେମିଂ, କମିକ୍ସ ଏବଂ XR ଶିଳ୍ପରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପାଳନ କରିଛି, ସୃଜନଶୀଳ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆକାର ଦେବା ଜାରି ରଖିଥିବା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ନବସୃଜନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛି," ବୋଲି ଆନିମେସନ୍ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ତା'ର ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ।

ଏହା କହିଛି ଯେ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାମୋଜୀ ଆନିମେସନ୍ ଉତ୍କର୍ଷ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ସହିତ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି, ଯାହା ସ୍ୱର୍ଗତ ରାମୋଜୀ ରାଓ ଗାରୁଙ୍କ ଅସାଧାରଣ ଐତିହ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ, ଯାହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କାହାଣୀ କହିବାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ସମ୍ମାନିତ ମିଡିଆ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା ।

"ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଆନିମେସନ ଲିଡରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, ଯାହାଙ୍କ ଅଗ୍ରଣୀ ମନୋଭାବକୁ ସମ୍ମାନିତ କରୁଥିବା ଅର୍ଣ୍ଣବ ଚୌଧୁରୀ ପୁରସ୍କାର ସହିତ ରାମୋଜୀ ଆନିମେସନ ଉତ୍କର୍ଷ ପୁରସ୍କାର ଯୋଡ଼ିବା, ଉଭୟ ଶିଳ୍ପ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ସୃଜନଶୀଳ ପ୍ରତିଭାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରେ," ବୋଲି ଏହା ଆହୁରି କହିଛି ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଜେତାଙ୍କୁ ₹1,00,000 ଟଙ୍କାର ନଗଦ ପୁରସ୍କାର, ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାମୋଜୀ ଆନିମେସନ ଉତ୍କର୍ଷ ପୁରସ୍କାର ଟ୍ରଫି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ETV ବାଲ୍ ଭାରତ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ସ୍କାର୍ଫ ଏବଂ ବ୍ରୋଚ୍ ଏବଂ ବିଜେତାଙ୍କ ସହ ଜଣେ ସହଯୋଗୀ ଅତିଥିଙ୍କ ପାଇଁ ବୈଧ ଏକ ମାଗଣା ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ଟୁର୍ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଛି ।

ଭାରତରେ ଆନିମେସନ, ଭିଜୁଆଲ୍ ଇଫେକ୍ଟସ୍, ଗେମିଂ, କମିକ୍ସ ଏବଂ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ୍ ରିଆଲିଟି (AVGC-XR) କ୍ଷେତ୍ର ଏହାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଗତିପଥ ଜାରି ରଖିଥିବାରୁ, ନୂତନ ପ୍ରତିଭାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ସ୍ୱାଧୀନ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଏବଂ ଆନିମେସନ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ କାହାଣୀ କହିବା ପାଇଁ ଏକ ଉଦୀୟମାନ ବିଶ୍ୱ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ଭାରତର ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବାରେ ରାମୋଜୀ ଆନିମେସନ ଉତ୍କର୍ଷ ପୁରସ୍କାର ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ରାମୋଜୀ ଆନିମେସନ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଦ୍ୱାରା ସାତଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବର୍ଗ ଯେପରିକି ସାମ୍ବାଦିକତା, ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ, ମାନବିକତା ପାଇଁ ସେବା, କଳା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି, ଯୁବ ଆଇକନ୍, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ସଫଳ ମହିଳା ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିବାର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ୍‌ର ଉଷୋଦୟ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ କିଣିଲା WAPL ର ସବୁଠାରୁ ଦାମୀ ଟିମ୍; ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୫ରୁ ଖେଳାଯିବ ଲିଗ୍

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- 'ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ' ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ; ଶ୍ରୀ ରାମୋଜି ରାଓଙ୍କ ଭିଜନ୍ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

RAMOJI ANIMATION EXCELLENCE AWARDS
YOUNG ANIMATOR OF THE YEAR 2026
BEST INDIE STUDIO OF THE YEAR 2026
ରାମୋଜୀ ଆନିମେସନ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ
RAEA 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.