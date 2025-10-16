ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଥମ ମହମ ନିର୍ମିତ ରାମାୟଣ ମ୍ୟୁଜିୟମ; ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଦେବ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ଅନୁଭବ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ନବମ ଦୀପୋତ୍ସବ ସମାରୋହ ଅବସରରେ ଏହି ମ୍ୟୁଜିୟମର ଲୋକାର୍ପଣ କରି ପାରନ୍ତି । 9850 ବର୍ଗ ଫୁଟ ଜାଗାରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଏହି ମ୍ୟୁଜିୟମ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ।
Published : October 16, 2025 at 3:11 PM IST
ଆଯୋଧ୍ୟା: ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ଭକ୍ତଙ୍କ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି । ଏଥିରେ ଏବେ ଯୋଡି ହୋଇଛି ଆଉ ଏକ ଫର୍ଦ୍ଦ । ଏ ପବିତ୍ର ମାଟିରେ ଏବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ମିଳିବ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ଅନୁଭୂତି । ଏଠାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ମହମ ନିର୍ମିତ ରାମାୟଣ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଯେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ଦୃଶ୍ୟ । ଚୌଦ କୋଶୀ ପରିକ୍ରମା ସ୍ଥିତ କାଶୀରାମ କଲୋନୀ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଏହି ମ୍ୟୁଜିୟମ । ଏହି ମ୍ୟୁଜ୍ୟିୟମ କେବଳ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆସ୍ଥାର ନୂଆ କେନ୍ଦ୍ର ନୁହେଁ, ଦେଶ ତଥା ଦେଶ ବାହାର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣର କାରଣ ସାଜିବ ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ନବମ ଦୀପୋତ୍ସବ ସମାରୋହ ଅବସରରେ ଏହି ମ୍ୟୁଜିୟମର ଲୋକାର୍ପଣ କରି ପାରନ୍ତି । 9,850 ବର୍ଗ ଫୁଟ ଜାଗାରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଏହି ମ୍ୟୁଜିୟମ । ପୂରା ମ୍ୟୁଜ୍ୟିୟମ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ । ଏହାର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରୟ 6 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ।
ଏହି ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ସମେତ ରାମାୟଣର 50 ପ୍ରମୁଖ ଚରିତ୍ରଙ୍କ ମହମ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି । ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ରାମାୟଣର ସମସ୍ତ ଗାଥା ଯେମିତି ଜୀବନ୍ତ ଭବେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବଖାଣୁଛନ୍ତି । ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 100 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ରହିଛି । ଦର୍ଶକ ଯେମିତି ମ୍ୟୁଜିୟମ ଭିତରେ ପାଦ ରଖିବେ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ମହକ ସାଙ୍ଗକୁ ରାମ ଧୂନର ମଧୁର ଧ୍ୱନି ପୂରା ପରିବେଶରେ ଗୁଞ୍ଜରି ଉଠିବ । ମ୍ୟୁଜ୍ୟିୟମର ପ୍ରତି କୋଣରେ ଲାଗିଛି ସ୍ପିକର । ଏଥିରୁ ନିରନ୍ତର ରାମ ତାରକ ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଭକ୍ତି ରସାତ୍ମକ ଭଜନର ଧୂନ ଶୁଣିବାକୁ ମିିଳିବ । ମ୍ୟୁଜ୍ୟିୟମ ଭିତରେ ପଶୁ ପଶୁ ଏହା ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତିରେ ଭରିଦେବ ।
ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ବାସ୍ତୁ ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମିତ
ମ୍ୟୁଜିୟମ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ବାସ୍ତୁ ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି । ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପାରମ୍ପରିକ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳାର ସୁନ୍ଦର ନିଦର୍ଶନ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଦୁଇ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ମ୍ୟୁଜ୍ୟିୟମର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ ରାମଲୀଳାର ବାଲ୍ୟରୂପରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୀତା ସ୍ୱୟମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଉପର ମହଲାରେ ବନବାସ, ଲଙ୍କା ଦହନ, ରାମ-ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧର ଭବ୍ୟ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।
ସୁନ୍ଦର ଆଲୋକମାଳାରେ ଝଲସୁଛି ମୂର୍ତ୍ତି
ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାକ୍ସ ମଡେଲକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜା ଯାଇଛି । ଏହି ଆଲୋକ ସତେ ଯେମିତି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଜୀବନ୍ତ କରି ଦେଉଛି । ଦର୍ଶକ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ପୋଷାକ, କେଶକୁ ଛୁଇଁ ଏହା ଜୀବନ୍ତ କି ନୁହେଁ ଅନୁଭବ କରି ପାରିବେ । ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ଲାଗିଛି ଗଣେଶଙ୍କ ଭବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଯିଏ କି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭରେ ବିଘ୍ନହର୍ତ୍ତାର ସଙ୍କେତ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏଥି ସହିତ ରାମଲଲାଙ୍କ ବାଲ୍ୟ ରୂପର ମହମ ମୂର୍ତ୍ତି ନିକଟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସେଲଫି ନେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ଆୟର 12 ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥ ନଗର ନିଗମକୁ ଯିବ
ମ୍ୟୁଜିୟମ ସୁରକ୍ଷାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏଠାରେ ଲାଗିଛି ଚାରୋଟି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଫାୟାର ସିଷ୍ଟମ । ଯେ କୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସମୟରେ ଏହା ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ଏହି ମ୍ୟୁଜିୟମରୁ ଯାହା ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର ହେବ ସେଥିରୁ 12 ପ୍ରତିଶତ ସିଧା ନଗର ନିଗମକୁ ଯିବ ଯାହା ଆଯୋଧ୍ୟାର ବିକାଶମୂଳକ କାମରେ ଲାଗିବ ।
ମ୍ୟୁଜିୟମ ଯିବା ପାଇଁ ଟିକେଟ ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କା
ମ୍ୟୁଜିୟମ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଜଣକ ପିଛା ଟିକେଟ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କା । ଏହି ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ରାମ, ସୀତା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 50 ଜଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି । ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମ୍ୟୁଜିୟମ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ସିସିଟିଭି ଏବଂ ସିକ୍ୟୁରିଟି 24 ଘଣ୍ଟା ରହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନୂଆପଡାରେ ବିଜେପିର ମେଗା ଶୋ’: ପଦ୍ମ ଧରିଲେ ଲମ୍ବୋଦର, 18ରେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିବେ ଜୟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପୁଣି ଇସ୍କନର ମନମାନି: ବିବାଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ପାଳିଲା ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା, ସେବାୟତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି