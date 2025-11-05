ହାତରୁ ଅର୍ଥ ଦେଇ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ତୋଳିଲେ ମୁସଲମାନ ନେତା; ଆଗାମୀ ବଂଶଧରଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଉଦାହରଣ
ଧର୍ମର ଏହି ବିଖଣ୍ଡିତ ରୂପ ମଣିଷକୁ ଆତଙ୍କିତ କରୁଥିବାବେଳେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ରାମନଗରର ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବ ନିଶ୍ଚୟ । ହାତରୁ ଅର୍ଥ ଦେଇ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ତୋଳିଲେ ମୁସଲମାନନେତା ।
Published : November 5, 2025 at 7:59 PM IST
ରାମନଗର: ଧର୍ମ..ଯେଉଁଁ ଶବ୍ଦର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ସତମାର୍ଗ ଦେଖାଇବା, ହଂସା ଦ୍ୱେଷ ଦୂର କରିବା । ହେଲେ ସେହି ଶବ୍ଦଟି ଆଜି ଯେମିତି ଲହୁଲୁହାଣ ହୋଇ ପଡିଛି । ତା ନାଁରେ ଆଜି ରକ୍ତପାତ..ହିଂସା..ନରସଂହାର । ଜାତି, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାକାର କରିପାରେ ସେ ଆମି ଶତ ବିଭାଜିତ । ଯିଏ ସବୁ ଅନୀତିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ତାକୁ ନେଇ ଆଜି ଚାଲିଛି ରାଜନୀତି । ଧର୍ମର ଏହି ବିଖଣ୍ଡିତ ରୂପ ମଣିଷକୁ ଆତଙ୍କିତ କରୁଥିବାବେଳେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ରାମନଗର ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବ ନିଶ୍ଚୟ । କଥାଟା ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ମନେ ହେଲେ ହେଁ ସତ ।
ରାମନଗରର ସୟଦ ଉଲ୍ଲାହ ସଖାଫ । ମାଙ୍ଗାଲୋରର ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁସଲିମ ନେତା । ନିଜସ୍ୱ ଅର୍ଥରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର । ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା କନ୍ନଡ ରାଜ୍ୟୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ଉଦଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ପଥରରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ମନ୍ଦିର ଉଦଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୋମବାର ଦିନ ସମାପନ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ତିନି ଦିନ ଧରି 'ଅନ୍ନ ଦାସୋହା' ସମେତ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା। ମନ୍ଦିର ଉଦଘାଟନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ।
ଶାନ୍ତି, ସଦଭାବନା ଓ ସହାବସ୍ଥାନର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରୁଛି ଏହି ମନ୍ଦିର
ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କେମ୍ପାମ୍ମା ଏବଂ ମୋଟେଗୌଡା ଗାଁର ଲୋକେ ଜମି ଦାନ କରିଥିଲେ । କୋଟି କେଟି ବ୍ୟୟରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ନବନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିର ଶାନ୍ତି, ସଦଭାବନା ଓ ସହାବସ୍ଥାନର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିବା ସହ ହିନ୍ଦୁ-ମୁସଲିମ ଏକତାର ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛି । ଖାଲି ଏହି ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ସୟଦ ଉଲ୍ଲାହ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସାନ୍ତେହ ମୋଗେନହାଲିରେ ନିର୍ମିତ ବୀରଭଦ୍ରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ । ସେ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଓ ଏକ ମୁସଲମାନ ସମାଧି ନିର୍ମାଣ କରି ତାଙ୍କ ଉଦାର ହୃଦୟର ପରିଚୟ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି । ଏବେ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରି ତାଙ୍କ ଦାନଶୀଳତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ।
ଯୁବପିଢି ସୃଷ୍ଟି କରିଗଲେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ
ସୟଦ ଉଲ୍ଲାହ ଯୁବପିଢି ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ସୟଦ ଉଲ୍ଲାହ କହିଛନ୍ତି, ‘ଯଦି ଆମେ ଭଲ କାମ କରିବା ତେବେ ଆମର ପିଲାମାନେ ଭଲରେ ରହିବେ । ହିନ୍ଦୁମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ମୁୂସଲିମମାନେ ମସଜିଦରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି । ସମସ୍ତେ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସୁଖ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କାମନା କରନ୍ତି । ଏପରି କାମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା । ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ହିନ୍ଦ-ମୁସଲମାନ ଏକାଠି ରହିବା ।’
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ-ଭଉଣୀ ଭାବ ନେଇ ଏକାଠି ଆଗକୁ ଯିବା ତେବେ ଦେଶ ବିକାଶ କରିବ। ଯଦି ଆମେ ପରସ୍ପର ସହ ଲଢିବା ତେବେ ଭାରତ ବିକାଶ ହେବ ନାହିଁ । ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ କରିବା ଉଚିତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ ରାଜ କରି ପାରିବ ।’
ସୟଦ ଉଲ୍ଲାହଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଗାଁ ଆଜି ଗର୍ବିତ
ସୟଦ ଉଲ୍ଲାହଙ୍କ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ଗ୍ରାମବାସୀ ଖୁସିରେ କହିଛନ୍ତି , ସୟଦ ଉଲ୍ଲାହଙ୍କ ପାଇଁ ଚନ୍ନାପାଟଣା ଆଜି ଗର୍ବିତ । ସୟଦ ଉଲ୍ଲାହଙ୍କ ଏହି କାମ ପାଇଁ ସାରା ଭାରତରେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମର ମାନ୍ୟତା ପାଇବ ଚନ୍ନାପାଟଣା। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ନେତା ବୋରାୟା କହିଛନ୍ତି, ‘ ମୁଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର କହି ପାରିବି , ଏହି ଗାଁରେ ହିନ୍ଦୁ-ମୁସଲମାନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ।
ଏହି ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା ମଞ୍ଜୁଳା କହିଛନ୍ତି, ଶହେ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ ଏହି ମନ୍ଦିର । ମନ୍ଦିରର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ଏଠାରେ ଥିଲା । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା । ହେଲେ ସୟଦ ଉଲ୍ଲାହଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଏହି ମନ୍ଦିରର ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଆହି କାମ କରି ସୟଦ ଉଲ୍ଲାହ ଏକ ଉହାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରି ଯାଇଛନ୍ତି । ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ତିନି ଦିନ ଧରି ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀ ଥିବା ଚନ୍ଦନ, ମହେଶ ଏବଂ ମନୋଜ ।
