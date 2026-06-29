ETV Bharat / bharat

ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଚୋରି ମାମଲାରେ ତତ୍କାଳ ଶୁଣାଣିକୁ ମନା କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ; କହିଲେ, 'ଶୀଘ୍ର ଶୁଣାଣି ନ ହେଲେ ଆକାଶ ଖସି ପଡ଼ିବନି'

ଜଷ୍ଟିସ ଏମଏମ ସୁନ୍ଦ୍ରେଶ ଏବଂ ଶୀଲ ନାଗୁଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ମାମଲା ଉପରେ ଗ୍ରଷ୍ମ ଅବକାଶ ପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ।

A view of the Ram Janmabhoomi Temple complex, in Ayodhya
ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର (IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 29, 2026 at 4:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଚୋରି ଘଟଣାର ତୁରନ୍ତ ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସୋମବାର ମନା କରି ଦେଇଛନ୍ତି । ଜଷ୍ଟିସ ଏମଏମ ସୁନ୍ଦ୍ରେଶ ଏବଂ ଶୀଲ ନାଗୁଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ମାମଲା ଉପରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅବକାଶ ପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ । 'ଶୀଘ୍ର ଶୁଣାଣି ନ ହେଲେ ଆକାଶ ଖସି ପ଼ଡିବନି, ଏଥିରେ କଣ ଏମିତି ଜରୁରୀ ସ୍ଥିତି ରହିଛି' ବୋଲି ଖଣ୍ଡପୀଠ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ।

ଆଇନଜୀବି ଅଜୟ କୁମାର ରାୟ ଏବଂ ଦିନେଶ କୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଯାଚିକା ଆଗତ କରାଯାଇ ତୁରନ୍ତ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଆବେଦନରେ କୁହାଯାଇଛି, ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟର ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଆର୍ଥିିକ ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ତଦନ୍ତ ସିବିଆଇ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ (SIT) ଦ୍ୱାରା କରାଯିବା ଉଚିତ୍ । ଏଥି ସହିତ ଏହି ମାମଲାରେ ଏଫଆଇଆର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଛି । ଯାଚିକାରେ କୁହାଯାଇଛି, 'ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦାନ ଚୋରି ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଭିଯୋଗର ରିପୋର୍ଟ ଶେଷରେ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉ କି ନ ହେଉ,ଏଭଳି ରିପୋର୍ଟ ଅଯୋଧ୍ୟା ଗୌରବର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିବା ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।'

କୌଣସି ଏଫଆଇଆର କିମ୍ବା ଅପରାଧିକ ମାମଲା ଦାଏର କରା ନ ଯାଇ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଏସଆଇଟି ଏହି ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବା ଯାଚିକାରେ କୁହାଯାଇଛି । ଏହି ଯାଚିକାରେ କୁହାଯାଇଛି, ସତ୍ୟତାର ଯାଞ୍ଚ ଏପରି ଏକ ପ୍ରଫେସନାଲ ଯାଞ୍ଚ ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା କରାଯିବା ଦରକାର ଯାହା ପାଖରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ଅପରାଧିକ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରିବା ପରି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦକ୍ଷତା, ସମ୍ବଳ ଏବଂ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବ ।

ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ମିଳିଥିବା ଦାନ ଗାଏବ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଜୁନ୍ ୧୩ ରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଏହି SIT ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏହି SIT ରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବିଭାଗୀୟ କମିଶନର ବିଜୟ ବିଶ୍ୱାସ ପନ୍ତ, ଆଇଜିପି (IGP) କିରଣ ଏସ୍ ଏବଂ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ବିଶେଷ ସଚିବ ନୀଲ ରତନ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।

ଏଠି କହି ରଖିବୁ, ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଚୋରୀ ମାମଲାର ଏକ ଲମ୍ବା ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ପରେ, ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଆଠ ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା । ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟର ନବନିଯୁକ୍ତ ଟ୍ରଷ୍ଟି କୃଷ୍ଣ ମୋହନଙ୍କ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଏହି ହାଇ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ମାମଲା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଏହି ମାମଲାରେ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଚମ୍ପତ ରାୟ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ଟ୍ରଷ୍ଟ ସଦସ୍ୟ ଅନିଲ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଧାରାରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଆତ୍ମସାତ ମାମଲା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଉଭୟ ଅଧିକାରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଆତ୍ମସାତ ବିବାଦ: ପଦ ଛାଡ଼ିଲେ ଚମ୍ପତ ରାୟ, ଅନିଲ ମିଶ୍ର

TAGGED:

SC REFUSES URGENT HEARING
SUPREME COURT
ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଦୁର୍ନୀତି
ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ
RAM TEMPLE DONATION ROW

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.