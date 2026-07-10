ETV Bharat / bharat

ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ବିବାଦ: ଜୁଲାଇ ୧୩ ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ୩ PILର ଶୁଣାଣି, ମୋଦିଙ୍କ ନୀରବତାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଶ୍ନ

CBI ତଦନ୍ତ, ଦାନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା ଏବଂ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନିଶ୍ଚିତ ପାଇଁ ୩ଟି ଆବେଦନ; ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନୀରବତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ କେ.ସି. ବେଣୁଗୋପାଳ

RAM TEMPLE DONATION CASE
CBI ତଦନ୍ତ, ଦାନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା ଏବଂ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନିଶ୍ଚିତ ପାଇଁ ୩ଟି ଆବେଦନ; ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନୀରବତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ କେ.ସି. ବେଣୁଗୋପାଳ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 10, 2026 at 7:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଯୋଧ୍ୟାର ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦାନ ଚୋରି, ଆତ୍ମସାତ୍ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ୩ଟି ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ୧୩ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ହେବ। ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି (CJI) ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ୩ ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ସମସ୍ତ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରିବେ।

ଆବେଦନ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟିରେ ମାମଲାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ କିମ୍ବା ଏସଆଇଟି ଦ୍ୱାରା ନିରପେକ୍ଷ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ତଦନ୍ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ।

ଗତ ମାସରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଅବକାଶକାଳୀନ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଜରୁରୀ ଶୁଣାଣିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ଖୋଲିବା ପରେ ଜୁଲାଇ ୧୩ରେ ମାମଲାକୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶ୍ୱାସନ ଦେଇଥିଲେ।

ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଧାକର ସିଂହଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଡଭୋକେଟ ସତ୍ୟମ ସିଂହ ରାଜପୁତ ଦାଖଲ କରିଥିବା ଆବେଦନରେ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି, ୨୦୨୦ ଫେବୃଆରୀ ୫ରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗଠନ ପରଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଥିବା ସମସ୍ତ ନଗଦ ଅର୍ଥ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର, ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ, ବିଦେଶୀ ଅନୁଦାନ, ସୁନା, ରୂପା, ଅଳଙ୍କାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ, ସେଗୁଡ଼ିକର ହିସାବ, ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।

ଆବେଦନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଏହା ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସହ ଜଡିତ ଥିବାରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି।

ଅନ୍ୟ ଏକ ଆବେଦନରେ ଆଡଭୋକେଟ ଅଜୟ କୁମାର ରାୟ ଦିନେଶ କୁମାର ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭକ୍ତଙ୍କ ଦାନର ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିଚାଳନା ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଅର୍ଥ ଦେଇଥିବା ଅସଂଖ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆସ୍ଥା, ଭାବନା ଓ ବିଶ୍ୱାସକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରୁଛି। ନିଖୋଜ ପାଣ୍ଠି, ହିସାବରେ ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଗଡ଼ବଡ଼ର ସତ୍ୟତା କେବଳ ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ବୃତ୍ତିଗତ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ହିଁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିପାରିବ।

ତୃତୀୟ ଆବେଦନରେ ଆଇନଜୀବୀ ନରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଗୋସ୍ୱାମୀ ରାମଲଲା ବିରାଜମାନଙ୍କ ନାମରେ ଭକ୍ତମାନେ ଦେଉଥିବା ନଗଦ ଅର୍ଥ, ସୁନା, ରୂପା, ଅଳଙ୍କାର, ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଡିଜିଟାଲ ଦାନକୁ ‘ପବିତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟ ସମ୍ପତ୍ତି’ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ସେଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପରିଚାଳନା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

ଏପଟେ କଂଗ୍ରେସ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ କେ.ସି. ବେଣୁଗୋପାଳ ଶୁକ୍ରବାର ଦେହରାଦୁନରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ନୀରବତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବିଜେପି, ଆରଏସଏସ ଓ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ରାମ ମନ୍ଦିର ନାମରେ ଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେହି ଅର୍ଥ ଓ ସୁନାକୁ ଆତ୍ମସାତ୍ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି।

ବେଣୁଗୋପାଳ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, "ଦାନ ଚୋରି ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ କାହିଁକି ନୀରବ ଅଛନ୍ତି ?"

ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିରୀକ୍ଷଣରେ ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିବା ସହ ସଂସଦରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପ୍ରମୁଖତାର ସହ ଉଠାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ କୁମାରୀ ଶୈଳଜା ଓ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଗଣେଶ ଗୋଡ଼ିଆଲ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ବେଣୁଗୋପାଳ କହିଛନ୍ତି, ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ସେ ରାଜ୍ୟର ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି, ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରି ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ସହ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବାବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ବିରୋଧରେ ଜନଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଗତ ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବେକାରୀ ଓ ପଳାୟନ ପରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାରେ ବିଜେପି ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଲଢ଼ିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ ଆଧାରରେ ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ "ମାନିଫେଷ୍ଟୋ କମିଟି" ଗଠନ କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ସମୀକ୍ଷା; ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି

TAGGED:

AYODHYA RAM MANDIR
RAM JANMABHOOMI TRUST
DONATION THEFT
RAM TEMPLE DONATION CASE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.