ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ହେରଫେର ମାମଲା: ଭୂମିକାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲା ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା, SBIର ଅନୁରୋଧରେ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିବା ଦାବି
ସଂସ୍ଥାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ୨୨ ଜଣଙ୍କୁ କେବଳ ହାଉସକିପିଂ କାମ ପାଇଁ SBIକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା; ପରେ କେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ସଂସ୍ଥାର କୌଣସି ଭୂମିକା ନଥିଲା
Published : July 1, 2026 at 8:49 PM IST
ବାରାଣସୀ: ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିରର ଦାନ ପରିଚାଳନା ସହ ଜଡିତ ନଗଦ ଅର୍ଥ ପରିଚାଳନା ୟୁନିଟ୍ରେ ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀ ଯୋଗାଇଥିବା ଏକ ବେସରକାରୀ ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା ଦାନ ହେରଫେର ଘଟଣାରେ ନିଜର କୌଣସି ଭୂମିକା ନଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ସଂସ୍ଥା କହିଛି ଯେ, ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (SBI)ର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ କେବଳ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା।
ରାମ ମନ୍ଦିରର ଦାନ ଅର୍ଥ ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ଜାରି ଥିବା ବେଳେ, ସ୍ପେଶାଲ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଟିମ୍ (SIT) ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ୮ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ୬ ଜଣ ଥିବାରୁ ଏହି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଆସିଛି।
ସୈନିକ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସର୍ଭିସେସ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଗୌରବ ସିଂହ ଆଜି(ବୁଧବାର) ଖବର ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା PTIକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସଂସ୍ଥା ୨୨ ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରି ଅଯୋଧ୍ୟାର SBI ଶାଖାକୁ ହାଉସକିପିଂ କାମ ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁ କାମରେ ନିୟୋଜିତ କଲା, ସେ ବିଷୟରେ ସଂସ୍ଥା କିଛି ଜାଣିନାହିଁ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, "ରାମ ମନ୍ଦିରର ଦାନ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ସହ ଆମ ସଂସ୍ଥାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆମେ ୨୨ ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରି ଅଯୋଧ୍ୟାର SBI ଶାଖାକୁ ହାଉସକିପିଂ କାମ ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁ କାମ ଦେଇଥିଲା, ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ।"
ଗୌରବ ସିଂହଙ୍କ ଦାବି ଅନୁସାରେ, ଅଯୋଧ୍ୟା SBI ଶାଖାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏହି ୨୨ ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଅଯୋଧ୍ୟା SBI ଶାଖାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧକ ଆମକୁ ଏହି ୨୨ ଜଣଙ୍କ ନାମ ଓ ବାୟୋଡାଟା ପଠାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସଂସ୍ଥାରେ କାମ କରୁଥିଲେ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କୌଣସି ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ସେବା ଦେଇନଥାଏ। କେବଳ SBI ଶାଖାକୁ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଯୋଗାଇଥିଲା। "ଆମକୁ କେବଳ ଅଯୋଧ୍ୟା SBI ଶାଖା ପାଇଁ ହାଉସକିପିଂ କର୍ମଚାରୀ ଯୋଗାଇବାକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଏହି କର୍ମଚାରୀମାନେ କେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳନ କଲେ ଏବଂ କାହିଁକି କଲେ, ତାହାର ଉତ୍ତର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।"
ଗୌରବ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, SIT ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ମାଗିଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି।
ଏହି ବିବୃତ୍ତିର ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ିଯାଇଛି, କାରଣ ଏହାପୂର୍ବରୁ SBIର ସୂତ୍ର PTIକୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ଦାନ ପରିଚାଳନାରେ ଅନିୟମିତତା ସନ୍ଦେହ କରି ପ୍ରାୟ ତିନି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଯୁକ୍ତ ନଗଦ ଗଣନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାହୁଁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏହି କର୍ମଚାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନୁମତି ଦେଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା।
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିବା SIT ତାହାର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ପରେ ଏହି କଥିତ ହେରଫେର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏହାପରେ ଜୁନ୍ ୨୫ ତାରିଖରେ ଏକ FIR ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ୮ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ କହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୬ ଜଣଙ୍କ ନିକଟରୁ ପ୍ରାୟ ୮୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗଦ ସହ କିଛି ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।