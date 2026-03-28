ରାମ ନବମୀରେ ପୁଣି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ହିଂସା; ରାଲି ବେଳେ ପଥରମାଡ଼, ଦୋକାନ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଓ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରଘୁନାଥଗଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା, ରାମ ନବମୀ ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ରାଲି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ।
Published : March 28, 2026 at 9:31 AM IST
ରଘୁନାଥଗଞ୍ଜ (ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ): ରାମନବମୀ ପାଳନ ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ମୁର୍ସିଦାବାଦର ରଘୁନାଥଗଞ୍ଜ ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା । ରାମ ନବମୀ ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ରାଲି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି । ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦୋକାନ ବଜାରରେ ନିଆଁ ଲଗାଯାଇ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରାଯାଇଥିବାର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି । ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଫଳରେ 10 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ।
'ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି' ଜଙ୍ଗିପୁର ପୋଲିସ:
ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ଠାରୁ ରଘୁନାଥଗଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି । ଆକ୍ରମଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଉଭୟ ଦଳ ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳଟି ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ 10 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତେଜନା ସ୍ଥାନରେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷାବାହିନୀ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ।
ଜଙ୍ଗିପୁର ପୋଲିସ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସୁରିନ୍ଦର ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ପୋଲିସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି । ହିଂସା ପଛର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।"
ରାଲି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ:
ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଓ ସ୍ଥାନୀୟବାସିନ୍ଦାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ରାମ ନବମୀ ଅବସରରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ରଘୁନାଥଗଞ୍ଜ ସ୍ଥିତ ମାକେନ୍ଞ୍ଜି ପାର୍କ ଠାରୁ ଏକ ରାଲି ନିଜ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଏହି ରାଲି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଫୁଲତାଲା କ୍ରସିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ କୋଠାଘର ଛାତ ଉପରୁ ରାଲି ଉପରେ ପଥର ଇଟା ଆଦି ମାଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ଦୋକାନଗୁଡିକୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ । କେତେକ ଦୋକାନ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ପଥରମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା ।
14 କମ୍ପୀନୀ ପୋଲିସ ମୁତୟନ:
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ରାପିଡ୍ ଆକ୍ସନ ଫୋର୍ସ ପୋଲିସ ଟିମ୍ଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା । ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ହେବାରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷାବଳଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଏହା ପରେ 14 କମ୍ପୀନୀ ପୋଲିସ ଉତ୍ତେଜନା ଘଟିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ 17 କମ୍ପୀନୀ ପୋଲିସ ଏଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ମୁତୟନ ରହିଥିଲେ । ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ସତ୍ତ୍ବେ ଏଠାରେ କାହିଁକି ହିଂସା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ।
ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (TMC) ଜାଙ୍ଗିପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଖଲିଲୁର୍ ରେହମାନ କହିଛନ୍ତି,"ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଦୁଃଖଦ । ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ପ୍ରତିଆକ୍ରମଣ କାହିଁକି ହେଲା, ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଆମେ ପୋଲିସକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ।" ]
ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଚିବ ସଖରଭ ସରକାର କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଆକ୍ରମଣ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି କରିଛି । ଆମର ଦଳର 10 ଜଣ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜର ସତ୍ତା ହରାଉଥିବା ଅନୁଭବ କରି ଏପରି ଆକ୍ରମଣର ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ ।"
ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ହିଂସାକାଣ୍ଡ:
ଗତବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ 8 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ରଘୁନାଥପୁରଗଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ୱକଫ୍ ଆଇନ୍ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଥିଲା । ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ପୋଲିସଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ପୋଲିସ ଗାଡି଼ରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣା ନିକସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳ ସମସେରଗଞ୍ଜକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିଥିଲା । ଯେଉଁଠି 2 ବାପା-ପୁଅଙ୍କୁ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ।