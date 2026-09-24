ETV Bharat / bharat

ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଚୋରି ମାମଲାରେ ୭୪ ହଜାର ପୃଷ୍ଠାର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ, ୮ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଉଲ୍ଲେଖ

୫ଟି ଲୁହା ବାକ୍ସରେ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ହେଲା ଚାର୍ଜସିଟ୍; ଜୁଡିସିଆଲ କଷ୍ଟଡିରେ ସମସ୍ତ ୮ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ୧୩୩ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚମ୍ପତ ରାୟ ଓ ଅନିଲ ମିଶ୍ର

RAM MANDIR DONATION THEFT CASE
FILE- Devotees visit Shri Ram Janmbhoomi Temple to offer prayers to the Lord (ANI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 24, 2026 at 3:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଅଯୋଧ୍ୟା: ଏଠାରେ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ମନ୍ଦିରର ଦାନ ଓ ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ସ୍ପେଶାଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଟିମ୍ (SIT) ପକ୍ଷରୁ ଆଠ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରିଭେନସନ୍ ଅଫ୍ କରପ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ ଅଧୀନରେ ସ୍ପେଶାଲ ଜଜ୍ ରଜତ ବର୍ମାଙ୍କ ଅଦାଲତରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି।

RAM MANDIR DONATION THEFT CASE
ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଚୋରି ମାମଲାରେ ୭୪ ହଜାର ପୃଷ୍ଠାର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ, ୮ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଉଲ୍ଲେଖ (ETV Bharat)

ପ୍ରାୟ ୭୪ ହଜାର ପୃଷ୍ଠା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଚାର୍ଜସିଟ୍‌କୁ ବୁଧବାର ତଦନ୍ତକାରୀ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ଆଶୁତୋଷ ତିୱାରୀ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ୫ଟି ଲୁହା ବାକ୍ସରେ ଏହାକୁ ଅଦାଲତରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ୧୦୧ଟି କେସ୍ ଡାଏରୀ ପେପର ଏବଂ ୧୩୩ ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ତାଲିକା ରହିଛି। ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବତନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଚମ୍ପତ ରାୟ, ପୂର୍ବତନ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଅନିଲ ମିଶ୍ର, ପୂର୍ବତନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପ୍ରଶାସକ ଗୋପାଳ ରାଓଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି।

ତଦନ୍ତ ପରେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରୁ ଘରେ ପଶି ଚୋରି କରିବା ଏବଂ ମାଲିକଙ୍କ ଘରୁ ଚାକର ଦ୍ୱାରା ଚୋରି କରାଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କିତ ଧାରାଗୁଡ଼ିକୁ ପୋଲିସ ହଟାଇ ଦେଇଛି।

ସେହିପରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁଭାଷ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ନିଜ କବ୍‌ଜାରେ ରଖିବା ସମ୍ପର୍କିତ BNSର ଧାରା ୩୧୭(୨) ମଧ୍ୟ ଚାର୍ଜସିଟ୍‌ରେ ସାମିଲ କରାଯାଇନାହିଁ।

RAM MANDIR DONATION THEFT CASE
ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଚୋରି ମାମଲାରେ ୭୪ ହଜାର ପୃଷ୍ଠାର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ, ୮ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଉଲ୍ଲେଖ (ETV Bharat)

ସୁଭାଷ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବଙ୍କ ବିରୋଧରେ BNSର ଧାରା ୩୧୬(୫), ୩୧୭(୫), ୬୧(୨) ଏବଂ Prevention of Corruption Actର ଧାରା ୧୩(୧)(a) ଓ ୧୩(୨) ଅଧୀନରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ୭ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ BNSର ଧାରା ୩୧୬(୫), ୩୧୭(୨), ୩୧୭(୫), ୬୧(୨) ଏବଂ Prevention of Corruption Actର ଧାରା ୧୩(୧)(a) ଓ ୧୩(୨) ଅଧୀନରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି।

ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଦସ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ମୋହନ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେ ଅନୁକଳ୍ପ ମିଶ୍ର, କରୁଣେଶ ପାଣ୍ଡେ, ମନୀଷ କୁମାର ଯାଦବ, ଲବକୁଶ ମିଶ୍ର, ରାମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଅବିନାଶ ଶୁକ୍ଳା, ରାମଶଙ୍କର ଯାଦବ ଓରଫ୍ ଟିନ୍ନୁ ଏବଂ ସୁଭାଷ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ।

ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ପକ୍ଷରୁ ଦାଖଲ ଆପତ୍ତି ଶୁଣିବା ପରେ କୋର୍ଟ ସାଧାରଣ ଅଭିପ୍ରାୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଧାରାକୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲେ।

RAM MANDIR DONATION THEFT CASE
ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଚୋରି ମାମଲାରେ ୭୪ ହଜାର ପୃଷ୍ଠାର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ, ୮ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଉଲ୍ଲେଖ (ETV Bharat)
  • ଚାର୍ଜସିଟ୍‌ରେ ୧୩୩ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ତାଲିକା

ଚମ୍ପତ ରାୟ, ଗୋପାଳ ରାଓ, ମନ୍ଦିର ସଂସ୍ଥାର ପୂର୍ବତନ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଅନିଲ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଅନ୍ତରୀଣ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ କୃଷ୍ଣ ମୋହନଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ ୧୩୩ ଜଣଙ୍କୁ ଚାର୍ଜସିଟ୍‌ରେ ସାକ୍ଷୀ ଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏପଟେ ଚାର୍ଜସିଟ୍‌ର ଯାଞ୍ଚ ଦାବିରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ବାର ଆସୋସିଏସନ୍‌ର ସଭାପତି କାଳିକା ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମେତ ଶତାଧିକ ଆଇନଜୀବୀ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ।

ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ନ ମିଳିବା ପରେ ବାର ଆସୋସିଏସନ୍‌ର ଜରୁରୀ ବୈଠକ ଡକାଯାଇଥିଲା। ବୈଠକରେ ମାମଲା ପାଇଁ ଗଠିତ ଆଇନଜୀବୀ କମିଟି କୋର୍ଟକୁ ଯାଇ ଚାର୍ଜସିଟ୍‌ର ଯାଞ୍ଚ କରିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। କମିଟି ସଦସ୍ୟମାନେ ଦଲିଲ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା।

ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପ୍ରିୟନାଥ ସିଂହ, କୃପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଖରେ ଓ ସୌରଭ ମିଶ୍ର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଜବତ ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କା କୃଷ୍ଣ ମୋହନଙ୍କ ଲକରରେ ରଖାଯାଇଥିଲା।

ଜୁନ୍ ୪ ତାରିଖରେ ଟଙ୍କା ଜବତ ହେବା ପରେ ଜୁନ୍ ୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଲକରରେ ରହିଥିଲା ବୋଲି କୋର୍ଟକୁ ଜଣାଯାଇଥିଲା।

ଆଇନଜୀବୀମାନେ SIT ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବରୁ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ୮୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଥିଲେ। ଏହି ଟଙ୍କା ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ନଥିବା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ଯେଉଁମାନଙ୍କଠାରୁ କଥିତ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା, ସେହିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସାକ୍ଷୀ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଇନଜୀବୀମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ।

ଗତ ମାସରେ SIT ଚମ୍ପତ ରାୟ ଓ ଅନିଲ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍‌ଚିଟ୍ ଦେଇଥିଲା। ମନ୍ଦିର ଦାନ ପରିଚାଳନାରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ଉଠିବା ପରେ ଉଭୟ ଜୁନ୍ ୨୭ ତାରିଖରେ ନିଜ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ଓ ଦାନ ସଂଗ୍ରହ ସମ୍ପର୍କିତ ତଦନ୍ତରେ SIT ଉଭୟଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା।

ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ରାୟ କଥିତ ଅନିୟମିତତାରେ ନିଜର କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଚୋରି ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ନିଜେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସେ ତଦନ୍ତକାରୀଙ୍କୁ କହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

ଚମ୍ପତ ରାୟ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଦାନ ସଂଗ୍ରହରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଓ ଅନିୟମିତତା ରୋକିବା ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱର ଅଂଶ ଥିଲା। କଥିତ ଅନିୟମିତତା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ସେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବା ମଧ୍ୟ ସେ କହିଥିଲେ।

ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ; ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଏୟାର ମାର୍ଶାଲ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ସୋମବାର ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ (CEO) ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନିକ ସମନ୍ୱୟ ଓ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨ ତାରିଖରେ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ CEO ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଏୟାର ମାର୍ଶାଲ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟର ନୂଆ ସିଇଓ ନିଯୁକ୍ତ

TAGGED:

RAM MANDIR
AYODHYA SIT CHARGESHEET
ଅଯୋଧ୍ୟା
ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଚୋରି ମାମଲା
RAM MANDIR DONATION THEFT CASE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.