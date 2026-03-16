10 ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମତଦାନ; ଓଡିଶା, ବିହାର ଓ ହରିୟାଣାରେ କଡା ଟକ୍କର

7ଟି ରାଜ୍ୟର 26 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 7ଜଣ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିବାବେଳେ କଂଗ୍ରେସର 5 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ।

Rajya Sabha proceedings during the Budget Session Rajya Sabha proceedings during the Budget Session (ANI)
ଚାଲିଛି ରାଜ୍ୟ ସଭା ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 16, 2026 at 1:33 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:10ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମତଦାନ । 37ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପାଇଁ ସୋମବାର ସକାଳ 9ଟାରୁ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି ବିଧାୟକ । ନିର୍ବାଚନରେ 7ଟି ରାଜ୍ୟର 26 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 7ଜଣ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିବାବେଳେ କଂଗ୍ରେସର 5 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି । ସେହିପରି ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର 4 ଜଣ, ଡିଏମକେର 3 ଜଣ, ଶିବସେନା, ଆରପିଆଇ (ଏ), ଏନସିପି, ଏନସିପି (ଏସପି), AIADMK, PMK ଏବଂ UPPLରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ।

ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରିପବ୍ଲିକାନ ପାର୍ଟି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ(ଅଠାୱାଲେ)ର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାମଦାସ ଅଠାୱାଲେ, କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ଅଭିଷେକ ମନୁ ସିଙ୍ଗଭି, ନାଶନାଲିଷ୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି(ଶରଦଚନ୍ଦ୍ର ପାୱାର) ସୁପ୍ରିମୋ ଶରଦ ପାୱାର, ତାମିଲନାଡୁ AIADMKର ଏମ୍ ଥାମ୍ବିଦୁରାଇ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଜେପିର ଜାତୀୟ ସାଧାରଣ ସଂପାଦକ ବିନେଦ ତାୱଡେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଟିଏମସିର ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାବୁଲ ସୁପ୍ରିୟୋ ଅଛନ୍ତି ।

ମତଦାନ ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ଯାଏ ଚାଲିବ । ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରେ ଭୋଟଗଣତି କରଯିବ । 37 ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 7, ତାମିଲନାଡୁର 6, ବିହାର ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ 5, ଓଡିଶାରୁ 4, ଆସାମରୁ 3, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଛତିଶଗଡ, ହରିଆଣାରୁ 2ଟି ଲେଖାଏ ଏବଂ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରୁ ଗୋଟିଏ ଆସନ ରହିଛି । ଏହି ସବୁ ଆସନରେ ଥିବା ସଦସ୍ୟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଏପ୍ରିଲରେ ଶେଷ ହେବ ।

ତେବେ 37 ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ 11 ଆସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେଉଛି । ଓଡିଶା ସମେତ ବିହାର ଓ ହରିଆଣାରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଚାଲିଛି । ଓଡିଶାରେ 4ଟି ଆସନ ଖାଲି ଥିବାବେଳେ 3ଟି ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତିବା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଛି । 4ର୍ଥ ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେଉଛି । ଏହି ଆସନ ପାଇଁ ବିଜେଡି-କଂଗ୍ରେସ କମନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡାକ୍ତର ଦତ୍ତେଶ୍ୱର ହୋତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ସମର୍ଥନରେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଛିଡା ହୋଇଛନ୍ତି । କହିବାକୁ ଗଲେ ଦତ୍ତେଶ୍ୱର ଓ ଦିଲ୍ଲୀୁପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରିତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେଉଛି ।

