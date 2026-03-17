ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ: ୧୧ଟି ଆସନରୁ ୯ଟିରେ NDA ବିଜୟୀ, ବିରୋଧୀଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରୟାସ ବିଫଳ
୧୦ଟି ରାଜ୍ୟର ୩୭ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ୨୬ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ୧୧ଟି ଆସନ ପାଇଁ ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା ।
Published : March 17, 2026 at 10:31 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହରିୟାଣା, ବିହାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୋମବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ୧୧ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରୁ NDA ୯ଟି ଆସନ ଜିତିଛି । ବିଜେପିର ରଣନୀତି, ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସକୁ ପଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି । ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ୨ଟି ଆସନ ଜିତିଛନ୍ତି । ବିଜେପି ପାଞ୍ଚଟି ଆସନ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସହଯୋଗୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଚାରିଟିରେ ଜିତିଛନ୍ତି । କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେଡି ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପାଇଛନ୍ତି ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ୪ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ଜିତିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ଜଣେ ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (ବିଜେଡି) ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଆସନ ଜିତିଥିଲେ । ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ସଚିବ ସତ୍ୟବ୍ରତ ରାଉତ ୪ ଜଣ ନବନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଅନ୍ୟ କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ।
ବିହାରର ସମସ୍ତ 5ଟି ଆସନରେ NDA ବିଜୟୀ
ବିହାରରେ ଶାସକ NDA ଦ୍ୱିବାର୍ଷିକ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ସମସ୍ତ ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ଜିତିଛି । ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର, ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାମନାଥ ଠାକୁର (JDU), ବିଜେପିର ଶିବେଶ କୁମାର ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଲୋକମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁଶୱାହା ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ଠାକୁର ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁଶୱାହା ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସଂସଦର ଉଚ୍ଚ ସଦନକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ବରିଷ୍ଠ JDU ନେତା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରବଣ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସମସ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚାରି ଜଣ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦର ଭୋଟ୍ ଆଧାରରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପସନ୍ଦର ଭୋଟ୍ ଆଧାରରେ ବିଜୟୀ ଘୋଷିତ ହୋଇଥିଲେ । ତଥାପି ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପସନ୍ଦର ଭୋଟ୍ ଆଧାରରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁମାନେ ଜିତିଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ନାହାନ୍ତି ।
ହରିୟାଣାରେ ବିଜେପିର ସଞ୍ଜୟ ଭାଟିଆ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର କରମବୀର ବୁଦ୍ଧ ନିର୍ବାଚିତ
ହରିୟାଣାରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ, ବିଜେପିର ସଞ୍ଜୟ ଭାଟିଆ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର କରମବୀର ସିଂ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ହରିୟାଣା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାୟବ ସିଂହ ସୈନି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉଭୟ ନେତାଙ୍କୁ ବିଜୟ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ । ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପାଞ୍ଚଟି ଭୋଟକୁ ଅବୈଧ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଚାରିଟି କଂଗ୍ରେସରୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବିଜେପିରୁ ।
ହରିୟାଣାରେ ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପାଇଁ ତିନି ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିଲେ । ବିଜେପିର ସଞ୍ଜୟ ଭାଟିଆ (୫୮), କଂଗ୍ରେସର କରମବୀର ସିଂ ବୁଦ୍ଧ (୬୧) ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସତୀଶ ନନ୍ଦଲ (୬୩) । ବିଜେପି ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ ନନ୍ଦଲ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୈଇନି ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ମୋଟ୍ ଭୋଟକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନନ୍ଦଲ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କଠାରୁ କମ୍ ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସୈଇନି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପାଞ୍ଚ ଜଣ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ କ୍ରସ୍-ଭୋଟ୍ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଚାରି ଜଣ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କ ଭୋଟକୁ ଅବୈଧ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।
ଫେବୃଆରୀ 18ରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଦ୍ୱିବାର୍ଷିକ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଯାହା 10ଟି ରାଜ୍ୟର 37ଟି ଖାଲି ଆସନ ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଆସାମ, ବିହାର, ଓଡ଼ିଶା, ଛତିଶଗଡ଼, ହରିୟାଣା, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ତାମିଲନାଡୁ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ତେଲଙ୍ଗାନାର 37 ଜଣ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଏପ୍ରିଲରେ ଶେଷ ହେଉଛି ।
ରାଜ୍ୟସଭାକୁ 26 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବିରୋଧରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ବିଜେପିରୁ 7 ଜଣ, କଂଗ୍ରେସରୁ 5 ଜଣ, ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସରୁ 4 ଜଣ, DMKରୁ 3 ଜଣ ଏବଂ ଶିବସେନା, RPI(A), NCP, NCP(SP), AIADMK, PMK, ଏବଂ UPPLରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ । ବିନା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶରଦ ପାୱାର, ଅଭିଷେକ ସିଂଘଭି, ତିରୁଚି ଶିବ, ବିନୋଦ ତାୱଡେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ