ରାଜ୍ୟସଭା ଯିବେ ନୀତୀଶ କୁମାର; ଭରିଲେ ନାମାଙ୍କନ, କିଏ ହେବେ ବିହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ?
ରାଜ୍ୟସଭା ଯିବେ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତୀଶ କୁମାର । ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସେ ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ଭରିଛନ୍ତି । ନୀତୀଶଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କିଏ ହେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ? ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି।
Published : March 5, 2026 at 2:08 PM IST|
Updated : March 5, 2026 at 2:31 PM IST
NITISH KUMAR ପାଟନା (ବିହାର): ବିହାର ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ । ରାଜ୍ୟସଭା ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର । ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ଭରିଛନ୍ତି ନୀତିଶ । ନୀତୀଶ ରାଜ୍ୟସଭା ଗଲେ, କିଏ ହେବେ ବିହାରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜାରି ରହିଛି ? ସେନେଇ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ବିଜେପି ହାତକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ ଯାଇପାରେ । ନୀତିଶଙ୍କ ପୁଅ ନିଶାନ୍ତ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ।
ଆଜି ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଭରିବାର ଶେଷ ଦିନ । ବିହାରର 10 ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଛନ୍ତି । ବିଜେପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନ ମଧ୍ୟ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି । ନାମାଙ୍କନ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
#WATCH | NDA's Rajya Sabha candidates from Bihar, including Nitish Kumar and Nitin Nabin, file their nomination in the presence of Union Minister Amit Shah in Patna. pic.twitter.com/VGtsX0xl3T— ANI (@ANI) March 5, 2026
ସଂସଦୀୟ ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭରୁ 'X'ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି JDU ସୁପ୍ରିମୋ ନୀତିଶ କହିଛନ୍ତି, "ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି, ଆପଣମାନେ ମୋ ଉପରେ ଲଗାତର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହି ବିଶ୍ବାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ବିହାର ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସେବା କରିଛୁ । ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ବିହାର ଆଜି ବିକାଶ ଏବଂ ସମ୍ମାନର ଏକ ନୂତନ ଦିଗକୁ ଯିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ।
ମୋର ସଂସଦୀୟ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ, ମୁଁ ବିହାର ବିଧାନସଭା ଏବଂ ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହର ସଦସ୍ୟ ହେବାର ମୋ ମନରେ ଏକ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ମୁଁ ଏଥର ହେବାକୁ ଥିବା ନିର୍ବାଚନରେ ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ।
पिछले दो दशक से भी अधिक समय से आपने अपना विश्वास एवं समर्थन मेरे साथ लगातार बनाए रखा है, तथा उसी के बल पर हमने बिहार की और आप सब लोगों की पूरी निष्ठा से सेवा की है। आपके विश्वास और समर्थन की ही ताकत थी कि बिहार आज विकास और सम्मान का नया आयाम प्रस्तुत कर रहा है। इसके लिए पूर्व में…— Nitish Kumar (@NitishKumar) March 5, 2026
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ବିଶ୍ବାସ ଦେଉଛି ଯେ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜାରି ରହିବ, ଏବଂ ଏକ ବିକଶିତ ବିହାର ଗଠନ ପାଇଁ ଏକାଠି କାମ କରିବାର ମୋର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଅତୁଟ ରହିବ । ଯେଉଁ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ହେବ ତାଙ୍କୁ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମିଳିବ ।"