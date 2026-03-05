ETV Bharat / bharat

ରାଜ୍ୟସଭା ଯିବେ ନୀତୀଶ କୁମାର; ଭରିଲେ ନାମାଙ୍କନ, କିଏ ହେବେ ବିହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ?

ରାଜ୍ୟସଭା ଯିବେ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତୀଶ କୁମାର । ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସେ ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ଭରିଛନ୍ତି । ନୀତୀଶଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କିଏ ହେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ? ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି।

Nitish Kumar
ରାଜ୍ୟସଭା ଯିବେ ନୀତୀଶ କୁମାର, ଭରିଲେ ନାମାଙ୍କନ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 5, 2026 at 2:08 PM IST

|

Updated : March 5, 2026 at 2:31 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

NITISH KUMAR ପାଟନା (ବିହାର): ବିହାର ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ । ରାଜ୍ୟସଭା ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର । ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ଭରିଛନ୍ତି ନୀତିଶ । ନୀତୀଶ ରାଜ୍ୟସଭା ଗଲେ, କିଏ ହେବେ ବିହାରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜାରି ରହିଛି ? ସେନେଇ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ବିଜେପି ହାତକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ ଯାଇପାରେ । ନୀତିଶଙ୍କ ପୁଅ ନିଶାନ୍ତ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ।

ଆଜି ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଭରିବାର ଶେଷ ଦିନ । ବିହାରର 10 ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଛନ୍ତି । ବିଜେପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନ ମଧ୍ୟ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି । ନାମାଙ୍କନ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

ସଂସଦୀୟ ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭରୁ 'X'ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି JDU ସୁପ୍ରିମୋ ନୀତିଶ କହିଛନ୍ତି, "ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି, ଆପଣମାନେ ମୋ ଉପରେ ଲଗାତର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହି ବିଶ୍ବାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ବିହାର ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସେବା କରିଛୁ । ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ବିହାର ଆଜି ବିକାଶ ଏବଂ ସମ୍ମାନର ଏକ ନୂତନ ଦିଗକୁ ଯିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ।

ମୋର ସଂସଦୀୟ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ, ମୁଁ ବିହାର ବିଧାନସଭା ଏବଂ ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହର ସଦସ୍ୟ ହେବାର ମୋ ମନରେ ଏକ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ମୁଁ ଏଥର ହେବାକୁ ଥିବା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ।

ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ବିଶ୍ବାସ ଦେଉଛି ଯେ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜାରି ରହିବ, ଏବଂ ଏକ ବିକଶିତ ବିହାର ଗଠନ ପାଇଁ ଏକାଠି କାମ କରିବାର ମୋର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଅତୁଟ ରହିବ । ଯେଉଁ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ହେବ ତାଙ୍କୁ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମିଳିବ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ବିହାର ରାଜନୀତି ସରଗରମ: ନୀତୀଶ ଯିବେ କି ରାଜ୍ଯସଭା ?

ନିଜ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳର ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠୁ ଗରିବ ନୀତିଶ କୁମାର; ଚାଷଜମି, ଇନ୍ସ୍ୟୁରାନ୍ସ କିଛି ନାହିଁ

Last Updated : March 5, 2026 at 2:31 PM IST

TAGGED:

BIHAR CM
RAJYA SABHA ELECTIONS 2026
NITISH KUMAR FILES NOMINATION
ନୀତୀଶ କୁମାର
NITISH KUMAR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.