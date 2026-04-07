ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କୁ ପଦରୁ ହଟାଇବା ସମ୍ପର୍କିତ ନୋଟିସ ଖାରଜ; ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ହେଲା ଉଭୟ ଗୃହରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ
୧୩୦ ଲୋକସଭା ଓ ୬୩ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ନୋଟିସକୁ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓ ରାଜ୍ୟସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ଯାନ; ସମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଧାରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ।
Published : April 7, 2026 at 11:30 AM IST|
Updated : April 7, 2026 at 11:58 AM IST
RAJYA SABHA CEC REMOVAL MOTION ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର (ସିଇସି) ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କୁ ପଦରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଆସିଥିବା ପୃଥକ ପୃଥକ ନୋଟିସକୁ ସୋମବାର ଦିନ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସି.ପି. ରାଧାକୃଷ୍ଣନ୍ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସିଇସିଙ୍କ ବିରୋଧରେ "ପଦାଧିକାରରେ ପକ୍ଷପାତପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣ", "ନିର୍ବାଚନୀ ଜାଲିଆତିର ତଦନ୍ତରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି" ଏବଂ "ଭୋଟଦାନରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା" ସମେତ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଉଠାଇଥିଲେ ।
ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଲୋକସଭାର ୧୩୦ ଜଣ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାର ୬୩ ଜଣ ସାଂସଦ ନୋଟିସରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ୩୨୪(୫) ଏବଂ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ନୋଟିସଗୁଡ଼ିକର ବିଚାର କରିବା ପରେ, ଉଭୟ ଗୃହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ରାଜ୍ୟସଭା ସଚିବାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ, ୧୨ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ତାରିଖରେ ୬୩ ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ସହ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ନୋଟିସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି, ଲୋକସଭାର ୧୩୦ ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ସହ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ନୋଟିସ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିଲା।
ଲୋକସଭା ସଚିବଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 324(5), ଧାରା 124(4) ସହିତ, ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର (ନିଯୁକ୍ତି, ସେବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ) ଆଇନ, 2023 ର ଧାରା 11(2) ଏବଂ ବିଚାରପତି (ଅନୁସନ୍ଧାନ) ଆଇନ, 1968 ଅନୁଯାୟୀ ଲୋକସଭାର 130 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ 12 ମାର୍ଚ୍ଚ, 2026 ରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ନୋଟିସ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ।
ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ସମୟରେ CEC ଉପରେ ଶାସକ ବିଜେପିକୁ ସହାୟତା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ବିଶେଷକରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (SIR) ସମୟରେ । ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କୁ ପଦରୁ ହଟାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କିମ୍ବା ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହ ସମାନ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କେବଳ "ପ୍ରମାଣିତ ଖରାପ ଆଚରଣ କିମ୍ବା ଅକ୍ଷମତା" ଆଧାରରେ ମହାଭିଯୋଗ ଆଣାଯାଇପାରେ ।