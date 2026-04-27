7 ଆପ୍ ସାଂସଦଙ୍କ BJPରେ ସାମିଲକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
ରାଜ୍ୟସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି (ଆପ୍)ର 7 ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସହିତ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।
Published : April 27, 2026 at 12:02 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଜ୍ୟସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର (ଆପ୍)ର 7 ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କ ବିଜେପିରେ ସାମିଲକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଆପ୍ର 7 ଜଣ ସାଂସଦ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସଂଖ୍ୟା 106ରୁ 113କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ସେପଟେ ଉଚ୍ଚ ସଦନରେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କ ଦଳର ସାଂସଦ ସଂଖ୍ୟା 10ରୁ 3କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଆପ୍ ଛାଡିଥିବା 7 ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 6 ଜଣ ପଞ୍ଜାବର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଥିଲେ ।
BJPରେ ସାମିଲକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ:
ଗତ 24 ଏପ୍ରିଲରେ, ଆପ୍କୁ ଏକ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଲାଗିଥିଲା । ଦଳର 10 ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 7 ଜଣ, ରାଘବ ଚାଢ଼ା, ଅଶୋକ ମିତ୍ତଲ, ହରଭଜନ ସିଂ, ସନ୍ଦୀପ ପଠକ, ବିକ୍ରମ ସାହନି, ସ୍ବାତୀ ମାଲିୱାଲ ଏବଂ ରାଜିନ୍ଦର ଗୁପ୍ତା ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଛାଡି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ପରେ 7 ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କୁ ବିଜେପି ସାଂସଦ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଶୁକ୍ରବାର ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।
ଆପ୍ ଛାଡ଼ିଥିବା ସାଂସଦମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଦଳ ଏହାର ନୀତି, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ମୂଳ ନୈତିକତାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି । ତେଣୁ ସେମାନେ ଦଳ ଛାଡୁଛନ୍ତି ।
ସେପେଟ ରବିବାର ଦିନ, ଆପ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ସଞ୍ଜୟ ସିଂହ କହିଥିଲେ ଯେ, ଦଳ ସମ୍ବିଧାନର ଦଶମ ଅନୁସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଶୁଣାଣି କରି ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆପ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ କପିଲ ସିବଲ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଲୋକସଭା ସଚିବ ଜେନେରାଲଙ୍କ ସମେତ ସମ୍ବିଧାନ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିଛି ଏବଂ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ "ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସାଂସଦମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟତା ପାଇଁ ଦାୟୀ"।