ବଢିବ ସେନାର ଶକ୍ତି: 114 ରାଫେଲ, P-8I ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କିଣିବ ଭାରତ, ଚୁକ୍ତିକୁ ମୋହର
ଭାରତର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିକୁ DACର ମଞ୍ଜୁରି । ଫ୍ରାନ୍ସ ଠାରୁ 114ଟି ରାଫେଲ ଓ 6ଟି P-8I ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କ୍ରୟ ଉପରେ ମଞ୍ଜୁରି ମିଳିଛି ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା । ଭାରତ ସରକାର 114 ରାଫେଲ କିଣା ଚୁକ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ଆଜି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରିଷଦ (DAC) ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ । ଏହି ବୈଠକରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଠାରୁ ଫାଇଟର ଜେଟ ରାଫେଲ କିଣିବା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଡିଲ୍ର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 3.25 ଲକ୍ଷ କୋଟିର ଅଟେ ।
3.25 ଲକ୍ଷ କୋଟିର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଡିଲ୍:
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଫ୍ରାନ୍ସ ଠାରୁ 114ଟି ନୂତନ ରାଫେଲ ବିମାନ କିଣିବା ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଡିଲ୍ ଆନୁମାନିକ 3.25 ଲକ୍ଷ କୋଟିର ଅଟେ । ଯେଉଁଥିରୁ 2.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ବିମାନ କିଣିବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ । ବାକି ଅର୍ଥ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ, ପାର୍ଟ୍ସ ଓ ଲଜିଷ୍ଟିକ ସପୋର୍ଟ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ । ଏହି ଚୁକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ ।
P-8I ସାମୁଦ୍ରିକ ନିରୀକ୍ଷଣ ବିମାନ କିଣିବ ଭାରତ:
ତେବେ କେବଳ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ନୁହେଁ ସାମୁଦ୍ରିକ ନୀରିକ୍ଷଣ ବିମାନ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ଯେଉଁଥିରେ 6ଟି P-8Iସାମୁଦ୍ରିକ ନୀରିକ୍ଷଣ ବିମାନ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି । ଏହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 28 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଟେ । ଉଚ୍ଚକ୍ଷମତା ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ 15 ହଜାର କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ଏହା ଦ୍ବାରା ନୌସେନା ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ ।
176ରେ ପହଞ୍ଚିବ ରାଫେଲ ସଂଖ୍ୟା:
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, 114 ବିମାନରୁ 18ଟି ରାଫେଲ ବିମାନ ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଆସିବ । ବାକି 96ଟି ରାଫେଲ ନିର୍ମାଣ ଭାରତରେ କରାଯିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଫ୍ରାନ୍ସିସ କମ୍ପାନୀ ଡସାଲ୍ଟ ଏଭିଏସନ ଭାରତ ସହ ମିଶି କାମ କରିବ । ଏହି ଚୁକ୍ତିକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିବା ପରେ ଭାରତରେ ରାଫେଲ ବିମାନ ସଂଖ୍ୟା 176ରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛି । ରାଫେଲ ବିମାନରୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଏହାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ଅଟେ ।
କେବେ ମିଳିବ ରାଫେଲ ?
ତେବେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରି ମିଳିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଚୁଡାନ୍ତ ମଞ୍ଜୁରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହେବାକୁ ଥିବା କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ସିସିଏସ ଦ୍ବାରା ମୋହର ମରାଯିବ । ତେବେ 2030 ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଭାରତକୁ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ରାଫେଲ ବିଶେଷ୍ବତ
- ଅତ୍ୟାଧୁନିକ AESA ରାଡାର ସିଷ୍ଟମ
- ଦୂରଗାମୀ Meteor ମିସାଇଲ
- SCALP ଷ୍ଟିଲ୍ଥ କ୍ରୁଜ୍ ମିସାଇଲ
- ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳର ଇଲୋଟ୍ରୋନିକ ବୋରଫେୟର ସୁଟ୍