19ରୁ ଜୟପୁରରେ ବ୍ରିକ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବୈଠକ; ନିବେଶ ପାଇଁ ଖୋଲିବ ନୂଆ ବାଟ
ବ୍ରିକ୍ସ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରାଜସ୍ଥାନ । ଅଗଷ୍ଟ 19ରୁ 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବ୍ରିକ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ବୈଠକ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବୈଠକ ।
Published : August 17, 2026 at 4:07 PM IST
ଜୟପୁର (ରାଜସ୍ଥାନ): ବ୍ରିକ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ବୈଠକ (BRICS Tourism Working Group Meeting) ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବୈଠକ ଅଗଷ୍ଟ 19ରୁ 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜସ୍ଥାନ ଜୟପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ବୈଠକରେ ବ୍ରିକ୍ସ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଗଦେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିବା ବେଳେ ରାଜସ୍ଥାନର ଐତିହ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ, ମରୁଭୂମି ଏବଂ ଆତିଥ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏହା କେବଳ ରାଜସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମାବେଶ ନୁହେଁ, ବରଂ ରାଜ୍ୟର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସହଭାଗୀତା, ନିବେଶ ଏବଂ ନୂତନ ବଜାର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଅଟେ ।
Three days to go for the BRICS Tourism Working Group Meeting in Jaipur, where heritage, innovation and global collaboration come together to shape a more resilient and sustainable future for tourism. #BRICS2026 #BRICSTourism #TourismWorkingGroup #Jaipur #RajasthanTourism… https://t.co/jOVGxlqx4h— Rajasthan Tourism (@my_rajasthan) August 15, 2026
ବ୍ରିକ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ବୈଠକ ଅଗଷ୍ଟ 19 ଏବଂ 20 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ବ୍ରିକ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକ ଅଗଷ୍ଟ 21 ଏବଂ 22 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ବ୍ରିକ୍ସ ସଦସ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ରଣନୀତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ଏହି ବୈଠକଗୁଡ଼ିକ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ କ୍ଷମତା ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିନିମୟ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ସୁବିଧା ଭଳି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ।
Only two days to go! Jaipur is all set for the BRICS Tourism Working Group Meeting.#BRICS2026 #BRICSIndia2026 #IndiaBRICSChairship— Ministry of Tourism (@tourismgoi) August 16, 2026
(1/2) pic.twitter.com/wpnaZ5RV0p
ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ ଏବଂ ସହଭାଗୀତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ:
ଏହି ବୈଠକ ମାଧ୍ୟମରେ, ବ୍ରିକ୍ସ ସଦସ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ ଏବଂ ସହଭାଗୀତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ । ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତାର ଭୂମିକା, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଅଭିଜ୍ଞତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ୍ ସୁବିଧା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ । ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବା ଏବଂ ଆନ୍ତଃଦେଶୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଗତିବିଧିକୁ ସହଜ କରିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବ ।
ଜୟପୁରରେ ଏହି ବୈଠକ ଆୟୋଜନ ରାଜସ୍ଥାନକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏହାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସମ୍ଭାବନାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ରାଜସ୍ଥାନର ଐତିହାସିକ ଐତିହ୍ୟ, ଦୁର୍ଗ ଏବଂ ପ୍ରାସାଦ, ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି, ମରୁଭୂମି, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ, ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିବ । ଫଳରେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବଜାର ଏବଂ ନିବେଶ ସୁଯୋଗ ଖୋଲିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଜନଲାଲ ଶର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରିଚୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏହାସହ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୀୟା କୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରର ବ୍ୟାପକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜସ୍ଥାନକୁ ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ରରେ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।
The countdown is on for the BRICS Tourism Ministers' Meeting in the Pink City - Jaipur!#BRICS2026 #BRICSIndia2026 #IndiaBRICSChairship— Ministry of Tourism (@tourismgoi) August 16, 2026
(1/2) pic.twitter.com/7CF8fUzNVM
କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଶେଖାୱତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ, ରାଜସ୍ଥାନର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହଯୋଗ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଯାଇପାରିବ । ରାଜ୍ୟ ବ୍ରିକ୍ସ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସହଭାଗୀତା ବିକଶିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହା କେବଳ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ନିବେଶ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ଡିଜିଟାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ମିଳିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ ।
ରାଜସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହିଛି । ରଣଥମ୍ବୋର, ସରିସ୍କା, କେଓଲାଦେଓ ଏବଂ ମରୁଭୂମି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଭଳି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ପ୍ରମୁଖ ବ୍ରିକ୍ସ ସଫାରି ଏବଂ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସହଯୋଗ ବିକାଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ-ଆଧାରିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଇପାରିବ ।
जयपुर में 17 अगस्त से 22 अगस्त तक BRICS टूरिज़्म वर्किंग ग्रुप और टूरिज़्म मंत्रियों की बैठक में BRICS सदस्य देश एक साथ आकर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे और टूरिज़्म के भविष्य को आकार देंगे।#BRICS2026 #BRICSIndia2026 #IndiaBRICSChairship@BricsIndia2026@my_rajasthan pic.twitter.com/X0Xm3yxhIT— AKASHVANI NEWS RAJASTHAN (@airnews_jaipur) August 13, 2026
ପର୍ଯ୍ୟଟନରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ବୈଠକର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ହେବ । ରାଜସ୍ଥାନରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା ଆଧାରିତ ଡିଜିଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ବହୁଭାଷୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସୁବିଧା, ସ୍ମାର୍ଟ ଗାଇଡ୍, ଡିଜିଟାଲ ଐତିହ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ସୂଚନା ପ୍ରଣାଳୀର ବିକାଶ କରାଯାଇପାରିବ । ଏହା ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଷା ଏବଂ ସୂଚନା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ।
ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରିଡର ପାଇଁ ରାଜସ୍ଥାନର ରୋଡମ୍ୟାପ୍:
ରୋଡ ଶୋ' ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ନେଟୱାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ବ୍ରିକ୍ସ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ନୂତନ ବଜାରକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ । ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଘରୋଇ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ସହଭାଗୀତା ମାଧ୍ୟମରେ, ଟୁର୍ ଅପରେଟର, ହୋଟେଲ, ଟ୍ରାଭେଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶୀଦାରମାନେ ବ୍ରିକ୍ସ ବଜାରରେ ରାଜସ୍ଥାନର ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଇପାରିବ ।
@BricsIndia2026 अंतर्गत जयपुर में 19 से 22 अगस्त 2026 तक अंतरराष्ट्रीय 'ब्रिक्स पर्यटन बैठकें आयोजित होंगी। #आपणो_अग्रणी_राजस्थान@RajGovOfficial @my_rajasthan pic.twitter.com/1sqLeNbtQf— AKASHVANI NEWS RAJASTHAN (@airnews_jaipur) August 11, 2026
2030-31 ସୁଦ୍ଧା ବ୍ରିକ୍ସ ରାଜସ୍ଥାନ ସମନ୍ୱିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରିଡରର ଧାରଣା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ । ଏଥିରେ ବ୍ରିକ୍ସ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବଜାର ସହିତ ରାଜସ୍ଥାନକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା, ମିଳିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ୟାକେଜ ବିକାଶ କରିବା, ନିବେଶକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ସଂଯୋଗୀକରଣ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦକ୍ଷତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି ।