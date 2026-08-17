ETV Bharat / bharat

19ରୁ ଜୟପୁରରେ ବ୍ରିକ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବୈଠକ; ନିବେଶ ପାଇଁ ଖୋଲିବ ନୂଆ ବାଟ

ବ୍ରିକ୍ସ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରାଜସ୍ଥାନ । ଅଗଷ୍ଟ 19ରୁ 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବ୍ରିକ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ବୈଠକ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବୈଠକ ।

BRICS TOURISM WORKING GROUP MEETING
19ରୁ ଜୟପୁରରେ ବ୍ରିକ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବୈଠକ; ନିବେଶ ପାଇଁ ଖୋଲିବ ନୂଆ ବାଟ (FILE PHOTO)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 17, 2026 at 4:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଜୟପୁର (ରାଜସ୍ଥାନ): ବ୍ରିକ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ବୈଠକ (BRICS Tourism Working Group Meeting) ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବୈଠକ ଅଗଷ୍ଟ 19ରୁ 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜସ୍ଥାନ ଜୟପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ବୈଠକରେ ବ୍ରିକ୍ସ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଗଦେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିବା ବେଳେ ରାଜସ୍ଥାନର ଐତିହ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ, ମରୁଭୂମି ଏବଂ ଆତିଥ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏହା କେବଳ ରାଜସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମାବେଶ ନୁହେଁ, ବରଂ ରାଜ୍ୟର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସହଭାଗୀତା, ନିବେଶ ଏବଂ ନୂତନ ବଜାର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଅଟେ ।

ବ୍ରିକ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ବୈଠକ ଅଗଷ୍ଟ 19 ଏବଂ 20 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ବ୍ରିକ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକ ଅଗଷ୍ଟ 21 ଏବଂ 22 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ବ୍ରିକ୍ସ ସଦସ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ରଣନୀତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ଏହି ବୈଠକଗୁଡ଼ିକ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ କ୍ଷମତା ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିନିମୟ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ସୁବିଧା ଭଳି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ।

ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ ଏବଂ ସହଭାଗୀତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ:

ଏହି ବୈଠକ ମାଧ୍ୟମରେ, ବ୍ରିକ୍ସ ସଦସ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ ଏବଂ ସହଭାଗୀତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ । ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତାର ଭୂମିକା, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଅଭିଜ୍ଞତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ୍ ସୁବିଧା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ । ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବା ଏବଂ ଆନ୍ତଃଦେଶୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଗତିବିଧିକୁ ସହଜ କରିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବ ।

ଜୟପୁରରେ ଏହି ବୈଠକ ଆୟୋଜନ ରାଜସ୍ଥାନକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏହାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସମ୍ଭାବନାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ରାଜସ୍ଥାନର ଐତିହାସିକ ଐତିହ୍ୟ, ଦୁର୍ଗ ଏବଂ ପ୍ରାସାଦ, ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି, ମରୁଭୂମି, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ, ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିବ । ଫଳରେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବଜାର ଏବଂ ନିବେଶ ସୁଯୋଗ ଖୋଲିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଜନଲାଲ ଶର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରିଚୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏହାସହ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୀୟା କୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରର ବ୍ୟାପକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜସ୍ଥାନକୁ ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ରରେ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।

କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଶେଖାୱତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ, ରାଜସ୍ଥାନର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହଯୋଗ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଯାଇପାରିବ । ରାଜ୍ୟ ବ୍ରିକ୍ସ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସହଭାଗୀତା ବିକଶିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହା କେବଳ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ନିବେଶ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ଡିଜିଟାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ମିଳିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ ।

ରାଜସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହିଛି । ରଣଥମ୍ବୋର, ସରିସ୍କା, କେଓଲାଦେଓ ଏବଂ ମରୁଭୂମି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଭଳି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ପ୍ରମୁଖ ବ୍ରିକ୍ସ ସଫାରି ଏବଂ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସହଯୋଗ ବିକାଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ-ଆଧାରିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଇପାରିବ ।

ପର୍ଯ୍ୟଟନରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ବୈଠକର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ହେବ । ରାଜସ୍ଥାନରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା ଆଧାରିତ ଡିଜିଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ବହୁଭାଷୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସୁବିଧା, ସ୍ମାର୍ଟ ଗାଇଡ୍, ଡିଜିଟାଲ ଐତିହ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ସୂଚନା ପ୍ରଣାଳୀର ବିକାଶ କରାଯାଇପାରିବ । ଏହା ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଷା ଏବଂ ସୂଚନା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ।

ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରିଡର ପାଇଁ ରାଜସ୍ଥାନର ରୋଡମ୍ୟାପ୍:

ରୋଡ ଶୋ' ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ନେଟୱାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ବ୍ରିକ୍ସ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ନୂତନ ବଜାରକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ । ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଘରୋଇ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ସହଭାଗୀତା ମାଧ୍ୟମରେ, ଟୁର୍ ଅପରେଟର, ହୋଟେଲ, ଟ୍ରାଭେଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶୀଦାରମାନେ ବ୍ରିକ୍ସ ବଜାରରେ ରାଜସ୍ଥାନର ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଇପାରିବ ।

2030-31 ସୁଦ୍ଧା ବ୍ରିକ୍ସ ରାଜସ୍ଥାନ ସମନ୍ୱିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରିଡରର ଧାରଣା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ । ଏଥିରେ ବ୍ରିକ୍ସ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବଜାର ସହିତ ରାଜସ୍ଥାନକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା, ମିଳିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ୟାକେଜ ବିକାଶ କରିବା, ନିବେଶକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ସଂଯୋଗୀକରଣ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦକ୍ଷତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ବ୍ରିଟେନରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହିଳା ସମ୍ମାନିତ; BCA-ଦି ପିପୁଲ୍ସ ଚଏସ୍ ପାଇଲେ ରେଖା ସେନାପତି, ପାଟଶାଢୀ ପିନ୍ଧି ଗ୍ରହଣ କଲେ ପୁରସ୍କାର

TAGGED:

TOURISM GROUP MEETING IN JAIPUR
BRICS TOURISM MINISTERS MEETING
BRICS
ଜୟପୁର ବ୍ରିକ୍ସ ବୈଠକ
BRICS TOURISM WORKING GROUP MEETING

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.