ଦିଲ୍ଲୀ-ମୁମ୍ବାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ୱେରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା: ପୋଲରୁ 20 ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସିଲା ଟ୍ରାଭେଲର୍ ଗାଡ଼ି, 7 ମୃତ, 10 ଆହତ
ଟ୍ରାଭେଲର ମିନି ବସ୍ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ଜୟପୁର ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା । ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଆଖି ଲାଗିଯିବାରୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଥିବା ଗାଡ଼ିଟି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଡିଭାଇଡର୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଏକ ନାଳ ଭିତରକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା ।
Published : October 17, 2026 at 9:40 AM IST
କୋଟା (ରାଜସ୍ଥାନ): ରାଜସ୍ଥାନର କୋଟା ସହରରେ ଆଜି (ଶନିବାର) ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଦିଲ୍ଲୀ-ମୁମ୍ବାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ୱେରେ ଘଟିଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 7 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ, 10 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଆଜି ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୭ଟା ସମୟରେ ରାଜସ୍ଥାନ ସୀମଳିୟା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି । ମୃତକମାନେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ନାଳକୁ ଖସିଲା ଟ୍ରାଭେଲର୍:
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ରାଜସ୍ଥାନ ଜୟପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ମିନି ବସ୍ (ଟ୍ରାଭେଲର୍) ହଠାତ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଏକ ଛୋଟ ପୋଲ ଉପରୁ ପ୍ରାୟ ୨୦ ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସି ଏକ ନାଳରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ, ଗାଡ଼ିର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି । ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବସିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଭୟରେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ । ଗୁରୁତର ଆହତମାନଙ୍କୁ ହସପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି ।
ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ନିଦ:
ସୀମାଲିୟା ଷ୍ଟେସନ୍ ହାଉସ୍ ଅଫିସର ନନ୍ଦ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, "'ଟ୍ରାଭେଲର୍' ଗାଡ଼ିଟି କରାଡ଼ିଆ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ଅତିକ୍ରମ କରି ସୁଲତାନପୁର ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ଗାଡ଼ଟି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ, ଡ୍ରାଇଭରକୁ ହଠାତ୍ ନିଦ ଲାଗିଗଲା । ଦ୍ରୁତ ଗତି ଯୋଗୁଁ ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ି ଉପରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇଥିଲେ । ଫଳରେ ଗାଡ଼ିଟି ଏକ ଡିଭାଇଡର୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଡିଭାଇଡର୍ ଭାଙ୍ଗି ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଛୋଟ ପୋଲର ମଝି ଭାଗରୁ ତଳେ ଥିବା ଏକ ନାଳ ମଧ୍ୟକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଏହି ମିନି ବସ୍ ।"
ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା:
ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ସମୟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ହୋଇଥିଲା । ତତ୍କ୍ଷଣାତ ନିକଟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ସୀମଳିୟା ପୋଲିସ, NHAI ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଏବଂ ଏକ ୧୦୮ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାରରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଟ୍ରାଭେଲର୍ ଗାଡ଼ିଟି ୨୦ ଫୁଟ ଗଭୀର ଏକ ନାଳରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥିଲା । ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନାଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ।
ଆହତଙ୍କୁ କୋଟାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର:
ସୁଲତାନପୁରର ବ୍ଲକ୍ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ରାଜେଶ ସାମର, ଖବର ପାଇବା ମାତ୍ରେ ତୁରନ୍ତ ଚାରିଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପଠାଇଥିଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ , "ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୭ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ କୋଟାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଯାତ୍ରୀ ଶୋଇଥିଲେ । ଗାଡ଼ିରେ ପ୍ରାୟ ୨୦ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ ।"
ଉପରୁ ଖସିପଡ଼ିବା ପରେ, 'ଟ୍ରାଭେଲର୍' ଟି ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ନାଳର କାନ୍ଥରେ ପିଟି ହୋଇ ସେଠାରେ ଫସି ହୋଇ ରହିଥିଲା । ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (NHAI) ତୁରନ୍ତ ଏକ କ୍ରେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଗାଡ଼ିଟିକୁ ନାଳ ଭିତରୁ ବାହାର କରିଥିଲା ବୋଲି ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଚାରି ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯିବା ବାଟରେ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଆହତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି । ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ, ସମସ୍ତ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୋଟା ମେଡିକାଲ କଲେଜର 'ନ୍ୟୁ ହସ୍ପିଟାଲ' ଏବଂ 'ଏମ୍ବିଏସ୍ (MBS) ହସ୍ପିଟାଲ'ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
କଟକ ସହରରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ରାସ୍ତାଘାଟ; ଆଗକୁ ଦଶହରା, ବିପଦକୁ ଡାକୁଛି ପ୍ରଶାସନ ! ମରାମତି ପାଇଁ ଦାବି
ଖୋରଧାରେ ଟ୍ରଲରକୁ ପିଟିଲା ଟ୍ରକ, ଡ୍ରାଇଭର ଓ ହେଲ୍ପର ମୃତ
ପଛରୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କ ଉପରେ ମାଡିଗଲା ଟ୍ରକ୍: ଜଣେ ମୃତ, ଚାରି ଆହତ
ଇଟିଭି ଭାରତ କୋଟା, ରାଜସ୍ଥାନ