ଝିଅ ବାହାଘରରେ 286 ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ହେଲମେଟ ଗିଫ୍ଟ; 'ସଡକ ସୁରକ୍ଷା' ନେଇ କରାଇଲେ ଶପଥ
ଜୀବନ ଓ ସୁରକ୍ଷାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ବରଯାତ୍ରୀରେ ଆସିଥିବା 286 ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ହେଲମେଟ୍ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି କନ୍ୟାଙ୍କ ପରିବାର ।
Published : December 1, 2025 at 5:51 PM IST
Janjhuwari Tradition କୁଚମନ ସିଟି (ରାଜସ୍ଥାନ): ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ କନ୍ୟା ପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିଆରା ଉପହାର ଦିଆଯାଇଛି । ଜୀବନ ଓ ସୁରକ୍ଷାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ବରଯାତ୍ରୀରେ ଆସିଥିବା 286 ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ହେଲମେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କନ୍ୟାଙ୍କ ପରିବାର । ଆଜିର ସମୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ବଢୁଛି । ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା ନେଇ ସଚେତନତା କରିବା ଦିଗରେ କନ୍ୟା ଘର ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ଏକ ନିଆରା ପଦକ୍ଷପ ନିଆଯାଇଛି । ଯାହାକୁ ସବୁଠି ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି ।
ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ହେଲମେଟ୍:
ତେବେ ରାଜସ୍ଥାନର 'ଜାନଝୁୱାରୀ' ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ, ବରଯାତ୍ରୀରେ କନ୍ୟା ଘକୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ । କନ୍ୟାର ପିତା କିମ୍ବା ଭାଇ ଉପହାର ଦେଇ ବରଯାତ୍ରୀରେ ଆସିଥିବା ଅତିଥିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରନ୍ତି । ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢି ଏହି 'ଜାନଝୁୱାରୀ' ପରମ୍ପରା ଚାଲି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ରାଜସ୍ଥାନର କୁଚାମନରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ବିବାହରେ ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ହେଲମେଟ୍ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ବରଯାତ୍ରୀରେ ଆସିଥିବା 286 ଜଣ ଅତିଥିଙ୍କୁ ହେଲମେଟ୍ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି କନ୍ୟା ଘର ଲୋକ ।
ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ୍ ହେଲମେଟ୍ ଗିଫ୍ଟ:
ଗତକାଲି (ରବିବାର), କୁଚାମନ ପଦମପୁର ରୋଡର ପଟୱାରୀ କି କୋଠିର ମନୋଜ ବାରୱାଲଙ୍କ ଝିଅ ସୋନୁ, ଯଶ ବେଦୱାଲଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ତେବେ 'ଜାନଝୁୱାରୀ' ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ, ବର ସହ ବରଯାତ୍ରୀରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଝିଅ ଘର ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ । ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ, କନ୍ୟା ପରିବାର ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ହେଲମେଟ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ ବର ପକ୍ଷ ପାରମ୍ପରିକ ଉପହାର ବଦଳରେ ଏଭଳି କିଛି ନୂଆ ଆଇଡିଆରେ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ । ବର-କନ୍ୟାଙ୍କ 'ବରମାଳା' ଉତ୍ସବ ପରେ, ତୁରନ୍ତ କନ୍ୟା ପିତା ମନୋଜ କୁମାର ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଯାଇ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ହାତରେ ଏକ ହେଲମେଟ ଦେଇଥିଲେ । ପରେ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ସବୁ ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ, ହେଲମେଟ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ ।
କନ୍ୟାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ହେଲମେଟ ଉପହାର ଦେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା, କାରଣ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଥିହା ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ । ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ, ଯଦି ଲୋକମାନେ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧି ଗାଡ଼ି ଚାଳନା କରନ୍ତି ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଏଡାଯାଇପାରିବ ।
ସଡକ ସୁରକ୍ଷା ଶପଥ:
କନ୍ୟାଙ୍କ ଜେଜେବାପା ରାମକରଣ କୁମାୱତ ବିବାହ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ହେଲମେଟ୍ ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ପରେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଅତିଥିଙ୍କୁ 'ସଡକ ସୁରକ୍ଷା ଶପଥ' କରାଇଥିଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଲୋକମାନେ ମୌଳିକ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଯୋଗୁଁ ଏତେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି । ଯଦି ଏହି ହେଲମେଟ୍ କାହାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ, ତେବେ ଆମର ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେବ ।"
ତେବେ କନ୍ୟା ଘର ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଏଭଳି ନିଆରା ପଦକ୍ଷପକୁ ସବୁ ମହଲରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି । ହେଲମେଟ୍ ବଣ୍ଟନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ସନ୍ଥ ବିଳାସୀ ଦାସ ବାଘୀ ମହାତ୍ମା ଭଗବାନ ଦାସ ମହାରାଜ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି "ଏହା କେବଳ ଏକ ଉପହାର ନୁହେଁ । ଏହା ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାର୍ତ୍ତା ।"
କନ୍ୟା ସୋନୁଙ୍କ ଭଉଣୀ ହେମଲତା କୁମାୱତ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଉପାୟ ଭାବିଥିଲୁ । ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ବିବାହରେ ଯୋଗ ହେଉଥିବା ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଛି ଭିନ୍ନ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ତେବେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଏହି ପୃଥିବୀ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେବ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ..
ନା ଥିଲେ ବରଯାତ୍ରୀ, ନା ପଡ଼ିଲା ହାତଗଣ୍ଠି... ସମ୍ଵିଧାନକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଲେ ପ୍ରୀତିପନ୍ନା ଓ ଭାନୁ
ପ୍ରେମ ପାଗଳିନୀ ଏନା; ସୁଦୂର ସ୍ଲୋଭାକିଆରୁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଆସି ରାଜୀବଙ୍କୁ କଲେ ବିବାହ
ବରଯାତ୍ରୀରେ ଆସିଥିବା ସରିତା କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ କମ୍ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧୁଥିଲି । କିନ୍ତୁ ବରଯାତ୍ରୀଭାବରେ ହେଲମେଟ୍ ପାଇବା ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା । ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ଏହାକୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଏବଂ ମୋ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ।"
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ