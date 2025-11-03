ଏକାଧିକ ଗାଡି ଉପରେ ମାଡିଗଲା ଡମ୍ପର, ଲିଭିଗଲା 14 ଜୀବନ ଦୀପ
ରାଜସ୍ଥାନ ଜୟପୁରରେ ଏକ ଡମ୍ପର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ 10ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଗାଡିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଘଟଣାରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ।
Published : November 3, 2025 at 8:30 PM IST
Rajasthan Accident ଜୟପୁର: ଅଶୁଭ ସୋମବାର ! ତେଲେଙ୍ଗାନା ଛାତିଥରା ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ କିଛି ଘଣ୍ଟା ନପୂରୁଣୁ ରାଜସ୍ଥାନରେ ସିରିଜ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ 10ରୁ ଅଧିକ ଗାଡିକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଡମ୍ପର । ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 14 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି । ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକ ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି ।
ରାଜସ୍ଥାନ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହି ଦୁଃଖଦ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 14 ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଆଜି ଦିନ ପ୍ରାୟ 1ଟା ସମୟରେ BKY ଅଞ୍ଚଳର ଲୋହାମଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏକ ଟ୍ରକ ଚାଳକ ଗାଡି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ପ୍ରାୟ 10 ଗାଡିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ କାର, ବାଇକ, ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ବି ରହିଥିଲା । ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗାଡିକୁ ଧକ୍କା ଦେବା ପରେ ଶେଷରେ 14 ନମ୍ବର ପୋଲ ନିକଟରେ ଏକ ଗାଡି ଧକ୍କା ଦେବା ପରେ ଅଟକି ଥିଲା ।
ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ:
ତେବେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଛାତିଥରା ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । କିଭଳି ଡମ୍ପର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗାଡିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ତାର ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଛି । ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ୍ଷଦର୍ଶୀ ରାଜେଶ କହିଛନ୍ତି, ‘ରାସ୍ତାରେ ଟ୍ରାଫିକ ସାମାନ୍ୟ ଥିଲା । ହେଲେ ଅଚାନକ ଡମ୍ପର ଆସି ସବୁକିଛି ଶେଷ କରିଦେଲା । ତେବେ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଲୋକେ ଚାଳକକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ:
ଏହି ଘଟଣାରେ ଆହତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ନେବା ସହ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଜନ ଲାଲ ଶର୍ମା । ଆହତଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ସେପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଡମ୍ପର ଚାଳକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ମୃତକଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ ଓ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ।
ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ:
Pained by the loss of lives due to a mishap in Jaipur, Rajasthan. My thoughts are with those who have lost their near and dear ones. I pray that the injured recover soon.— PMO India (@PMOIndia) November 3, 2025
ଏହି ସିରିଜ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 14 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ଏଥିସହ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ଆହତଙ୍କ ପାଇଁ 50 ହଜାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।