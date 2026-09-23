ETV Bharat / bharat

ରେଳ ଲାଇନ ପାର୍‌ ହେଉଥିଲେ: 5 ଛାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ମାଡିଗଲା ରାଜାରାଣୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ, 4 ମୃତ

ଶ୍ରୀକାକୁଲମ୍‌ ଜିଲ୍ଲାର ଟେକ୍କାଲି ମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରବିଭଲସା ନିକଟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । 4 ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା । ରିପୋର୍ଟ: ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ

Train Hits 4 student Dead
ମାଡିଗଲା ରାଜାରାଣୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 23, 2026 at 3:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଗଜପତି/ଶ୍ରୀକାକୁଲମ: ରେଳ ଧାରଣା ପାର୍‌ ବେଳେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ରାଜ୍ୟରାଣୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍‌ । ଫଳରେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 4 ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି । ଆଜି (ବୁଧବାର) ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀକାକୁଲମ୍‌ ଜିଲ୍ଲାର ଟେକ୍କାଲି ମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରବିଭଲସା ନିକଟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣା ।

5 ଛାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ମାଡିଗଲା ଟ୍ରେନ, 4 ମୃତ:

ରାଜ୍ୟରାଣୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍‌ ଧକ୍କାରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ୪ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବାବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ମୃତକମାନେ ହେଲେ ବିଶାଖ ରାଓ, ଦିଲୀପ କୁମାର, ଶିବା ଓ ଶରତ । ଆହତ ଯୁବକଙ୍କ ନାମ ସଲମନ ରଜୁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମୃତାହତମାନେ ଟେକ୍କାଲି ନିକଟସ୍ଥ ଡାମାରା ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା । ସେମାନେ ଏକ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ପାଠ ପଢୁଥିଲେ, ବୁଧବାର ସେମାନେ ରେଳ ଧାରଣା ନିକଟକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଉଛି ।

ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସର ଛାନଭିନ:

ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ରାଜ୍ୟରାଣୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍‌ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଯାଉଥିବାବେଳେ ରେଳ ଧାରଣା ନିକଟରେ ଥିବା ୫ ଜଣଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଟ୍ରେନ୍‌ ଧକ୍କାରେ ୪ ଜଣ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ । ସଲମନ ରାଜୁ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଛି । ଖବର ପାଇ ପୁଲିସ ଓ ରେଳବାଇ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗୁରୁତର ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଯାଇଛି । ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ।

ଶୋକର ଛାୟା:

ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିବା ଏହି ଛାତ୍ରମାନେ କାହିଁକି ରେଳ ଧାରଣା ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଠିକ୍‌ ସ୍ଥିତି କ’ଣ ଥିଲା, ତାହା ନେଇ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଡାମାରା ଅଞ୍ଚଳ ଓ ହଷ୍ଟେଲରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ମଣିପୁରରେ ଲୁଚିଥିଲେ ଦମ୍ପତି: ସୁଟକେସରୁ ହୟତୁନା ନିଶାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣାରେ ଗିରଫ

ପଳାଇଲା ଇଞ୍ଜିନ, ଆପେ ଆପେ ଗଡ଼ିଲା ବଗି.. ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁ ବର୍ତ୍ତିଗଲେ ଯାତ୍ରୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି

TAGGED:

SRIKAKULAM TRAIN HITS STUDENT
MAJOR TRAIN ACCIDENT
ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣା
ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଛାତ୍ର ଟ୍ରେନ ଧକ୍କା
RAJARANI EXPRESS TRAIN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.