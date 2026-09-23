ରେଳ ଲାଇନ ପାର୍ ହେଉଥିଲେ: 5 ଛାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ମାଡିଗଲା ରାଜାରାଣୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ, 4 ମୃତ
ଶ୍ରୀକାକୁଲମ୍ ଜିଲ୍ଲାର ଟେକ୍କାଲି ମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରବିଭଲସା ନିକଟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । 4 ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା । ରିପୋର୍ଟ: ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ
Published : September 23, 2026 at 3:30 PM IST
ଗଜପତି/ଶ୍ରୀକାକୁଲମ: ରେଳ ଧାରଣା ପାର୍ ବେଳେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ରାଜ୍ୟରାଣୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ । ଫଳରେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 4 ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି । ଆଜି (ବୁଧବାର) ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀକାକୁଲମ୍ ଜିଲ୍ଲାର ଟେକ୍କାଲି ମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରବିଭଲସା ନିକଟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣା ।
5 ଛାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ମାଡିଗଲା ଟ୍ରେନ, 4 ମୃତ:
ରାଜ୍ୟରାଣୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଧକ୍କାରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ୪ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବାବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ମୃତକମାନେ ହେଲେ ବିଶାଖ ରାଓ, ଦିଲୀପ କୁମାର, ଶିବା ଓ ଶରତ । ଆହତ ଯୁବକଙ୍କ ନାମ ସଲମନ ରଜୁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମୃତାହତମାନେ ଟେକ୍କାଲି ନିକଟସ୍ଥ ଡାମାରା ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା । ସେମାନେ ଏକ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ପାଠ ପଢୁଥିଲେ, ବୁଧବାର ସେମାନେ ରେଳ ଧାରଣା ନିକଟକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଉଛି ।
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସର ଛାନଭିନ:
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ରାଜ୍ୟରାଣୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଯାଉଥିବାବେଳେ ରେଳ ଧାରଣା ନିକଟରେ ଥିବା ୫ ଜଣଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କାରେ ୪ ଜଣ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ । ସଲମନ ରାଜୁ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଛି । ଖବର ପାଇ ପୁଲିସ ଓ ରେଳବାଇ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗୁରୁତର ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଯାଇଛି । ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ।
ଶୋକର ଛାୟା:
ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିବା ଏହି ଛାତ୍ରମାନେ କାହିଁକି ରେଳ ଧାରଣା ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଠିକ୍ ସ୍ଥିତି କ’ଣ ଥିଲା, ତାହା ନେଇ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଡାମାରା ଅଞ୍ଚଳ ଓ ହଷ୍ଟେଲରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ମଣିପୁରରେ ଲୁଚିଥିଲେ ଦମ୍ପତି: ସୁଟକେସରୁ ହୟତୁନା ନିଶାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣାରେ ଗିରଫ
ପଳାଇଲା ଇଞ୍ଜିନ, ଆପେ ଆପେ ଗଡ଼ିଲା ବଗି.. ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁ ବର୍ତ୍ତିଗଲେ ଯାତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି