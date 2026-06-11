ସିଗ୍ନାଲ୍ ଅବହେଳା ରୋକିବାକୁ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ତତ୍ପରତା ! ଜୁନ୍ ୨୫ ଯାଏଁ ବିଶେଷ ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ
ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଲାଇଟ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଚାଳନା ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ସମୀକ୍ଷା। ଆମ୍ବୁସ୍ ଚେକ୍ ସହ ଜୋରଦାର ହେବ ଫୁଟପ୍ଲେଟ୍ ଓ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ନିରୀକ୍ଷଣ । ଜୁନ୍ ୩୦ ସୁଦ୍ଧା ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
Published : June 11, 2026 at 7:10 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସମ୍ପ୍ରତି ଲାଇଟ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ (Light Engine) ସହ ଜଡିତ ଦୁଇଟି ସାଇଡ୍-କଲିଜନ୍ ଘଟଣା ପରେ ରେଳବାଇ ବୋର୍ଡ ଲାଇଟ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଚାଳନାକୁ ନେଇ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ସମୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏଣିକି ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଆମ୍ବୁସ୍ ଚେକ୍, ଫୁଟପ୍ଲେଟ୍ ନିରୀକ୍ଷଣ ଓ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ଯାଞ୍ଚକୁ ତୀବ୍ର କରାଯିବ। ଏହି ଯାଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସତର୍କତା, ସିଗ୍ନାଲ୍ ପାଳନ, ବ୍ରେକିଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସରଣ ଏବଂ ଲାଇଟ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦୁର୍ଘଟଣା କିମ୍ବା ଘଟଣାର ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଏହା ସହ ଟାୱାର୍ ୱାଗନ୍ ଓ ଟ୍ରାକ୍ ମେସିନ୍ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ଡିଭିଜନାଲ୍ ସ୍ତରରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯିବ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ତ୍ରୁଟି ଚିହ୍ନଟ କରି ପ୍ରତିରୋଧମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ।
ସମ୍ପ୍ରତି ଘଟିଥିବା ‘ସିଗ୍ନାଲ୍ ପାସ୍ଡ୍ ଆଟ୍ ଡେଞ୍ଜର୍’ (SPAD) ଘଟଣା ଓ ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାଇଡ୍-କଲିଜନ୍କୁ ନେଇ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରି ରେଳବାଇ ପୁଣିଥରେ ନେଟୱର୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଶାସନର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ ସିଗ୍ନାଲ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର କଡ଼ା ପାଳନ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗତିସୀମା ମାନିବା, ସମୟମତେ ବ୍ରେକ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ (ALP)ଙ୍କ ସତର୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ରେଳବାଇ କହିଛି ଯେ ଲାଇଟ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ସୁରକ୍ଷିତ ଚାଳନା, ଟ୍ରେନ୍ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବାରେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ।
- ୧୫ ଦିନିଆ ବିଶେଷ ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ
ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଜୁନ୍ ୧୧ରୁ ୨୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୫ ଦିନିଆ ବିଶେଷ ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଅଭିଯାନ ଚାଲିବ। ଏଥିରେ କ୍ରୁଙ୍କ କାଉନ୍ସେଲିଂ, ଫୁଟପ୍ଲେଟ୍ ନିରୀକ୍ଷଣ, ଆମ୍ବୁସ୍ ଚେକ୍ ଓ ‘YY’ ଏବଂ ‘Y’ ସିଗ୍ନାଲ୍ ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗତିସୀମା ପାଳନ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯିବ।
ଏଥି ସହ ସମୟମତେ ବ୍ରେକ୍ ପ୍ରୟୋଗ, ବ୍ରେକିଂ ପ୍ୟାଟର୍ନ ବିଶ୍ଳେଷଣ, RS ଭାଲ୍ଭ ବ୍ୟବହାର, ALPଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ରେକ୍ ପ୍ରୟୋଗ, ସିଗ୍ନାଲ୍ ଦେଖି ବାରମ୍ବାର କଲ୍-ଆଉଟ୍ ଓ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଦୀର୍ଘ ଡ୍ୟୁଟି ଘଣ୍ଟା, ଅତିରିକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଏବଂ କ୍ରୁଙ୍କ ସତର୍କତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖାଯିବ।
- ଜୁନ୍ ୩୦ ସୁଦ୍ଧା ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ରେଳବାଇ ସମସ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ୟୁନିଟ୍କୁ ଚାଲିଥିବା ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ସମାପ୍ତ କରି ଜୁନ୍ ୩୦ ସୁଦ୍ଧା ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ କହିଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ନିରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ତ୍ରୁଟି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା କିମ୍ବା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପଦକ୍ଷେପର ବିବରଣୀ ରହିବ।
- ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ ଓ ALPଙ୍କ ପାଇଁ କାଉନ୍ସେଲିଂ
ରେଳବାଇ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ (LP) ଓ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ (ALP)ଙ୍କ ପାଇଁ କାଉନ୍ସେଲିଂ ସେସନ୍ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ସିଗ୍ନାଲ୍ ନିକଟକୁ ଯିବାବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗତିସୀମା(Speed Limit)କୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ମାନିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବ।
ଏହି ଅଭିଯାନରେ ‘Y’ ସତର୍କ ସିଗ୍ନାଲ୍ ପାର୍ ହେବା ପରେ ଟ୍ରେନ୍ ପୂରାପୂରି ଅଟକିବା କିମ୍ବା ଆଗର ସିଗ୍ନାଲ୍ କ୍ଲିୟର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରମ୍ବାର “Red Ahead” କହିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଜୋର ଦିଆଯିବ। ସିଗ୍ନାଲ୍ ପାଳନ, ସତର୍କତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ଗତିସୀମା ନିୟମ ଅନୁସରଣରେ ଅଧିକ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
- ALPଙ୍କୁ RS ଭାଲ୍ଭ ବ୍ୟବହାରରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ
ଅଧିକାରୀମାନେ ALPଙ୍କୁ RS ଭାଲ୍ଭ ସମୟମତେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ କାଉନ୍ସେଲିଂ ଦେବା ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରେନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗତିସୀମା ଅତିକ୍ରମ କଲେ କିମ୍ବା ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ALPଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି।
ଏହାର ଅଂଶ ଭାବେ RS ଭାଲ୍ଭ ବ୍ୟବହାରର ବ୍ୟବହାରିକ ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବ୍ରେକ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାରେ ALPମାନଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଚାପପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ସଂଶୋଧନମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
- ବ୍ରେକିଂ ପ୍ୟାଟର୍ନର ହେବ ବିଶ୍ଳେଷଣ
ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡରେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ଲାଇଟ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ ସମୟରେ ଚିଫ୍ ଲୋକୋ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର୍ (CLI)ମାନେ LPଙ୍କ ସହ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ସେମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସୁରକ୍ଷା ନିୟମର କଡ଼ା ପାଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀର ନିକଟ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବ।
ଟ୍ରାଏଲ୍ ସମୟରେ ଡାଟାଲଗର୍ ଏବଂ ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ (RTIS)ରୁ ମିଳୁଥିବା ତଥ୍ୟର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯିବ। ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ପଦ୍ଧତି ଟ୍ରେନ୍ ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କିତ ମୂଲ୍ୟବାନ ତଥ୍ୟ ଦେବା ସହ ନିଷ୍ପକ୍ଷ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଓ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହେବ।
- ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ମାନଙ୍କ ମତ
ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲୋକୋ ରନିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାମ ରାଜ ଭଗତ କହିଛନ୍ତି, “ରେଳବାଇ ନିୟମିତ ଭାବେ ସୁରକ୍ଷା ସମୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି SPAD ଘଟଣା ବଢ଼ିଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବ ଏବଂ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ ଓ ALPମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ନ ମିଳିବା।”
ଉତ୍ତର ଜୋନ୍ର ଜଣେ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ ପରିଚୟ ଗୋପନ ରଖି ETV Bharatକୁ କହିଛନ୍ତି, “ଲାଇଟ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ କୌଣସି ଟ୍ରେନ୍ ଟାଣୁନଥିବାରୁ କିଛି ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରେଳବାଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଲାଇଟ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଚାଳନା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ମାନିବା ଆବଶ୍ୟକ।”
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦୁଇ ଟ୍ରେନ ମୁହାଁମୁହିଁ; ଅବହେଳା ହୋଇଛି, ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ କହିଲେ CPRO