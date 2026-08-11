ETV Bharat / bharat

ଏଣିକି 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହେବ ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ

ରେଳବାଇର ବଡ ଘୋଷଣା । ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଚୂଡାନ୍ତ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଲା ସମୟସୀମା ।

Railways directs officials to complete inquiries into train accidents within timeframe
ଏଣିକି 10 ଦିନରେ ଶେଷ ହେବ ରେଳବାଇ ଦୁର୍ଘଟଣା ତଦନ୍ତ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 11, 2026 at 8:43 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ବଡ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । ଏଣିକି କୌଣସି ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ମାତ୍ର 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆଜି ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏହା ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି ।

ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 10 ଦିନ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବା ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ରେଳବାଇ । ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଦାୟୀ କାରଣଗୁଡ଼ିକର ଶୀଘ୍ର ତଦନ୍ତ ଏବଂ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ଚିହ୍ନଟର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି ରେଳବାଇ ।

ରେଳବାଇ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଘଟଣା ତଦନ୍ତର ସମୀକ୍ଷା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ମାମଲାରେ ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ କରାଯାଉନାହିଁ । ରେଳବାଇ ଅଧିକାରୀମାନେ ତଦନ୍ତ କମିଟି ଗଠନରେ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା, ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ଠିକ ସମୟରେ ଶେଷ ନହେବାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ତଦନ୍ତ କମିଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥଳ ନିକଟରେ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସ୍ଥାନ କମିଟି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କାମ କରିବା, ବିଳମ୍ବ ନକରି ପ୍ରମାଣ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ସମନ୍ୱୟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ ବୋଲି ରେଳବାଇ କହିଛି ।

ରେଳବାଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣା ତଦନ୍ତର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କହିଛନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ତଦନ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବିବରଣୀ ସପ୍ତାହିକ ଭିତ୍ତିରେ ସମୀକ୍ଷା କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି ।

ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ରେଳବାଇ ବୋର୍ଡ 2019 ରେ କହିଥିଲା ​​ଯେ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ତଦନ୍ତର ବିଚାରବିମର୍ଶ ସମୟରେ, ଦୁର୍ଘଟଣାର ମୂଳ କାରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ଏବଂ ମାନବିକ ବିଫଳତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରାଯିବା ଉଚିତ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ରେଳ ଧାରଣାରେ 5 ବର୍ଷରେ ଗଲାଣି 400 ଜୀବନ: ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହେଉନି ସ୍ପଷ୍ଟ ! ଉତ୍ତର ରଖିଲା ରେଳବାଇ ପୋଲିସ

TAGGED:

RAILWAY ACCIDENT PROBE
ACCIDENT PROBE 10DAY TIMEFRAME
RAILWAY STIPULATED TIME FRAME
RAILWAY SAFETY RAILWAY BOARD
DEPARTMENTAL INQUIRY TRAIN ACCIDENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.