ଜୁନ୍ ୨୪ରେ ‘Demand Day’: ଦୀର୍ଘଦିନର ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ ରେଳ ସିଗ୍ନାଲ୍ ଓ ଟେଲିକମ୍ କର୍ମଚାରୀ
ଲେଭେଲ୍ କ୍ରସିଂ ଗେଟ୍ ମରାମତି ସମୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୨୪ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଦୀର୍ଘଦିନର ଦାବି ସମାଧାନ ନହେଲେ ନଭେମ୍ବର ୫ରେ ‘ଟୁଲ୍ ଡାଉନ୍’ ଆନ୍ଦୋଳନର ଚେତାବନୀ। ସନ୍ଦୀପ ଲୋହିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ
Published : June 22, 2026 at 6:16 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ରେଳର ସିଗ୍ନାଲ୍ ଓ ଟେଲିକମ୍ (S&T) ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଜମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘଦିନର ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ୨୪ରେ ସାରା ଦେଶରେ “ଡିମାଣ୍ଡ ଡେ” ପାଳନ କରି ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ। ଏସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲେଭେଲ୍ କ୍ରସିଂ ଗେଟ୍ ମରାମତି କରୁଥିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାବଶତଃ ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କାରେ ଦୁଇ ଡଜନରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି। ଏହାଛଡ଼ା, ସିଗ୍ନାଲ୍ ବିକଳ ହେଲେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଡ୍ୟୁଟି ରୋଷ୍ଟର ବିନା କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କାମକୁ ଡକାଯାଉଛି, ଯାହା ୨୦୦୫ର ‘ଆୱର୍ସ ଅଫ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରେଗୁଲେସନ୍’ (HOER) ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ବିପଦରେ ପଡ଼ୁଛି।
ସିଗ୍ନାଲ୍ ଓ ଟେଲିକମ୍ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସେମାନେ ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଅନେକଥର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ରେଳ ବୋର୍ଡଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି ଉଠାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସମାଧାନ ହୋଇନାହିଁ।
ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଳୱେ ସିଗ୍ନାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେଲିକମ୍ ମେଣ୍ଟେନର୍ସ ୟୁନିୟନ୍ (IRSTMU)ର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଆଲୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକାଶ କହିଛନ୍ତି, “ଆମର ସ୍ୱର ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭବ ମାର୍ଗ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିସାରିଛୁ। ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ରେଳ ବୋର୍ଡ ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଅନେକ ଚିଠି ଓ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛି।” ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଆଯାଇଥିବାରୁ ହଜାର ହଜାର କର୍ମଚାରୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଜୁନ୍ ୨୪ରେ ସାରା ଦେଶରେ ‘ଡିମାଣ୍ଡ ଡେ’ ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ। ଏହା କେବଳ ପ୍ରତିବାଦ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମ୍ମାନ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଦୀର୍ଘଦିନର ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ସାମୂହିକ ଆବେଦନ। ପ୍ରକାଶ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶେଷ ହେଉଛି। ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପ୍ରତି ଅବହେଳା ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ୫ ତାରିଖ ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨ଟାରୁ ୨ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ‘ଟୁଲ୍ ଡାଉନ୍’ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ।
ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, କର୍ମଚାରୀମାନେ ସବୁବେଳେ ଆଲୋଚନାର ମାର୍ଗ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ନୀରବ ରହେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ କାମ ବନ୍ଦ କରି ସାମୂହିକ ଭାବେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ରହିବ ନାହିଁ।
କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ମତରେ, ଏସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଚାପ କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟଭାରରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିଆଯାଉଥିବା ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି। ୟୁନିୟନ୍ ସଂଗୃହୀତ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଏସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟି ବିଭାଗରେ ଜାରି ହେଉଥିବା ପ୍ରାୟ ୭୦ ପ୍ରତିଶତ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ସିଗ୍ନାଲ୍ ମେଣ୍ଟେନର୍ସ (ESMs)ଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହା ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଅସମାନ ଚାପର ସୂଚନା ଦେଉଛି।
କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆହୁରି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ଓ ସୁନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଡ୍ୟୁଟି ରୋଷ୍ଟରର ଅଭାବ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଓ ପରିବାରିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେତୁ ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ ଡାଏବେଟିସ୍, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଓ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ମାନସିକ ଚାପ ପରି ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି।
ୟୁନିୟନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ମାରକପତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରଶାସନ ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ନ କରିବାରୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିଚାଲିଛି।
IRSTMUର ଜାତୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନବୀନ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦୀର୍ଘ ସଂଘର୍ଷ ନୁହେଁ, ବରଂ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ସମାଧାନ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆମ ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେବେ ଏବଂ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରୟାସ କରିବେ।”
ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନର ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୧୯ ଫେବୃଆରୀ ୯ରେ (S&T) କର୍ମଚାରୀମାନେ “ବ୍ଲାକ୍ ଡେ” ପାଳନ କରିଥିଲେ। ସେହି ପ୍ରତିବାଦ ପରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଓ ସୁରକ୍ଷା-ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ମେଣ୍ଟେନରମାନଙ୍କ ପାଇଁ “ରିସ୍କ ଆଣ୍ଡ ହାର୍ଡଶିପ୍ ଆଲାଉନ୍ସ” ଦାବିକୁ ନେଇ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା।
ନବୀନ କୁମାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, କମିଟି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରି ସୁପାରିସଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ପଠାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ରିପୋର୍ଟ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ପଠାଯାଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇନାହିଁ। ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ସରକାର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବେ ଏବଂ ଏସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟି କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁ କଠିନ ଓ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବେ।”