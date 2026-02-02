2.78 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ରେଳ ବଜେଟ୍, ଐତିହାସିକ କହିଲେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ
ରେଳବାଇ ପାଇଁ 2.78 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ ଓ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସହ ଅଧିକ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ ଚଲାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ।
Published : February 2, 2026 at 11:20 AM IST
Railway Budget 2026 ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରେଳବାଇ ପାଇଁ 2.78 ଲକ୍ଷ କୋଟିର ଐତିହାସିକ ବଜେଟ । ଦେଶରେ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ ହେବ ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି । ନିର୍ମାଣ ହେବ 7ଟି ହାଇସ୍ପିଡ୍ ରେଳ କରିଡର । ଏହା କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ଗମନାଗମନକୁ ସୁଗମ୍ୟ କରିବ ତାହା ନୁହେଁ ମାଲ୍ ପରିବହନରେ ମଧ୍ୟ ଐତିହାସିକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ । ରବିବାର ସଂସଦରେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ବେଳେ, ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏକ୍ସରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
रेलवे के लिए ₹2.78 लाख करोड़ का ऐतिहासिक बजट। प्रधानमंत्री @narendramodi जी और वित्त मंत्री @nsitharaman जी का हार्दिक आभार।— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) February 1, 2026
इस बजट से रेलवे सुरक्षा, modernisation और यात्री सुविधा के कार्यों को और गति मिलेगी। pic.twitter.com/BhcrCIyDn9
ରେଳବାଇ ପାଇଁ 2.78 ଲକ୍ଷ କୋଟି:
2026-2027 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ 2.78 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଛି । ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, "ଚଳିତ ବର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରେଳବାଇ ପାଇଁ ଐତିହାସିକ ବଜେଟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । 7ଟି ହାଇସ୍ପିଡ୍ ରେଳ କରିଡର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ । ଯାହା ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ପୁନେ, ପୁନେରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଚେନ୍ନାଇ, ଚେନ୍ନାଇରୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବାରାଣସୀ ଏବଂ ବାରାଣସୀରୁ ସିଲିଗୁଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସଂଯୋଗକାରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ଏହା କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପୁଡୁଚେରୀ ବ୍ୟତୀତ ପାଞ୍ଚଟି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଯେପରିକି କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେବ । "
'ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ନେଟୱର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବ ରେଳ କରିଡର'
"ଏହି କରିଡରଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ପରିବହନକୁ ସକ୍ଷମ କରି, ସେମାନେ ସାମଗ୍ରିକ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ନେଟୱାର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବ । ଏହି କରିଡରଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବସାୟ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସୁଗମ୍ୟ କରିବା ସହ ଦେଶର ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ସଡ଼କ ପରିବହନରୁ ଏହି କରିଡରଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତର ପ୍ରାୟ 95ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀ ପରିବହନ ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ " ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ।
#ViksitBharatBudget:— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) February 1, 2026
7 High-Speed Rail Corridors as growth connectors between cities ⬇️
🚅 Mumbai to Pune
🚅 Pune to Hyderabad
🚅 Hyderabad to Bengaluru
🚅 Hyderabad to Chennai
🚅 Chennai to Bengaluru
🚅 Delhi to Varanasi
🚅 Varanasi to Siliguri pic.twitter.com/XY5PEVge1y
ଟ୍ରେନରେ ଲାଗିବ ସିସିଟିଭି:
ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି," ଏଥର ରେଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି । ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧,୨୦,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରାଯିବ ଏବଂ ପୂର୍ବ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଆଧାର କରି, ସୁରକ୍ଷାରେ ପ୍ରାୟ ୯୫ ପ୍ରତିଶତ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ୯୫ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି । ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି । ମୂଳ କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିବା, ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି । ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ, ରେଳବାଇ ଟ୍ରାକ୍, ୱାଗନ୍, କୋଚ୍ ଏବଂ ଲୋକୋମୋଟିଭ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ । କବଚ ସିଷ୍ଟମ୍, ଦୁର୍ଘଟଣା ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଆଣ୍ଟି-କଲିସନ୍ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଟ୍ରେନରେ ସିସିଟିଭି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ।"
ଅଧିକ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଗଡ଼ିବ:
ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି,"ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ବନ୍ଦେ ଭାରତ, ଅମୃତ ଭାରତ ଏବଂ ନମୋ ଭାରତ ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବ । ବଜେଟରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପର ରୂପରେଖା ଦିଆଯାଇଛି, ବିଶେଷ କରି ମାଲ ପରିବହନ କରିଡର, ଜଳପଥର ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ରେଳ କରିଡରର ବିକାଶ ଏବଂ ଟାୟାର-୨ ଏବଂ ଟାୟାର-୩ ସହର ଗୁଡ଼ିକର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।"
