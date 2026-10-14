ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପାର୍ବଣ ବୋନସ ; ୭୮ ଦିନର ପିଏଲବି ପାଇବେ 11 ଲକ୍ଷ 40 ହଜାର ଅଣ ଗେଜେଟେଡ୍ କର୍ମଚାରୀ
ରେଳ ବିଭାଗର 11,40,770 କର୍ମଚାରୀ ପାଇବେ 78 ଦିନିଆ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଲିଙ୍କଡ ବୋନସ-PLB ।ଦଶହରା ଏବଂ ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ।
Published : October 14, 2026 at 4:43 PM IST
Railways Bonus Approved,
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇ ୧୧,୪୦,୭୭୦ ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ୨୦୦୯.୬୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ୭୮ ଦିନର ପିଏଲବି (Productivity Linked Bonus- PLB) ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା/ଦଶହରା ଛୁଟି ପୂର୍ବରୁ ଯୋଗ୍ୟ ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପିଏଲବି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧୧.୪୦ ଲକ୍ଷ ଅଣ-ଗେଜେଟେଡ୍ ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ୭୮ ଦିନର ପାରିଶ୍ରମିକ ସମକକ୍ଷ ପିଏଲବି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ରେଳ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ରେଳର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ପିଏଲବି ପ୍ରଦାନ ଏକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସ୍ୱରୂପ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ।
ପ୍ରତି ଯୋଗ୍ୟ ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ୭୮ ଦିନ ପାଇଁ ଦେୟ ପରିମାଣ ୧୭,୯୫୧ ଟଙ୍କା । ଉପରୋକ୍ତ ପରିମାଣ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଯେପରିକି ଟ୍ରାକ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣକାରୀ, ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍, ଟ୍ରେନ୍ ପରିଚାଳକ (ଗାର୍ଡ), ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର, ସୁପରଭାଇଜର, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ସହାୟକ, ପଏଣ୍ଟସମ୍ୟାନ୍, ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରୁପ୍ 'ସି କର୍ମଚାରୀ ।
#WATCH | Delhi: Union Cabinet approves Productivity Linked Bonus (PLB) for 78 days to Railway Employees Union Minister Ashwini Vaishnaw says, "In today's Cabinet meeting, the first decision taken was the approval of a performance-linked bonus equivalent to 78 days' wages for approximately 11,40,770 railway employees. This is a Diwali gift for all the hardworking railway staff who toil day and night; while the rest of us celebrate festivals, they are out in the field on the tracks, amidst the public, or in workshops working tirelessly. This bonus is for all those railway employees. The total bonus payout amounts to approximately ₹2,009 crore. Massive recruitment is currently underway in the railways; around 165,000 vacancies have been announced, and examinations for these are ongoing..."— ANI (@ANI) October 14, 2026
କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ପରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ସୁଚନା ପ୍ରଦାନ କରି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ବୋନସ୍ ହେଉଛି ଦିନ ରାତି ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ପରିଶ୍ରମୀ ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦୀପାବଳି ଉପହାର ।"
ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଆମ ପରିବାର ସହିତ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ, ଏହି କର୍ମଚାରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ, ରେଳ ଟ୍ରାକରେ, ଲୋକୋମୋଟିଭ୍ ଭିତରେ ଏବଂ କର୍ମଶାଳାରେ ଦିନ ରାତି ନିଜର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ମୋଟ୍ ବୋନସ୍ ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ 2,009 କୋଟି ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।"
2025-26 ବର୍ଷରେ ରେଳବାଇର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା । ରେଳବାଇ 1670 ନିୟୁତ ଟନ୍ ର ରେକର୍ଡ ମାଲ ପରିବହନ କରିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାୟ 7.41 ବିଲିୟନ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ କରିଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଯନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପରେ ସୌରଭ ଦାସ, ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ସିନ୍ଦେ ଓ ଆଶୁତୋଷ ରାଙ୍କା ଗିରଫ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ନିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ମାମଲାରେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କଲା ସିବିଆଇ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନରେ ବୋମା ଆତଙ୍କ; ଜୟପୁରରେ କଲା ଜରୁରୀ ଅବତରଣ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ