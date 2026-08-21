ETV Bharat / bharat

ପୀଡିତ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଦାବି କଲେ ରାହୁଲ, ସଂସଦ ମାର୍ଗ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ବାହାରେ ଧାରଣା

ଆହତ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ।

Lok Sabha Leader of Opposition Rahul Gandhi on Friday outside the Parliament Street Police Station in Delhi
ସଂସଦ ମାର୍ଗ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଭିମୁଖେ ରାହୁଲ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 21, 2026 at 3:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଧାରଣା ଦେଲେ ଲୋକସଭା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ । ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ସଂସଦ ମାର୍ଗ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ବାହାରେ ଗଣଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ । ନିଟ୍‌ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍‌ ନେଇ ଗତ ଜୁଲାଇ 20 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ପେଲେଟ୍‌ ମାଡ କରିଥିଲା । ଏଥିରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ପୀଡିତଙ୍କ ପାଇଁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ରାହୁଲ । ପୋଲିସ ମାଡରେ ଆହତ ଯୁବକ ସାହିଲ ଲୋଚାବଙ୍କୁ ନେଇ ରାହୁଲ ପ୍ରଥମେ ମନ୍ଦିର ମାର୍ଗ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯାଇ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ସେଠାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସେ ସଂସଦ ମାର୍ଗ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯାଇ ଡିସିପିଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ।

ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ରାହୁଲଙ୍କ ଧାରଣା

ଡିସିପିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଲୋକସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ । ଲୋଚାବଙ୍କ ଆଖି ଏବଂ ପେଟରେ ପେଲେଟ୍ ମାଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା । ପରେ ସେ ଏମ୍ସ ଟ୍ରମା ସେଣ୍ଟରରେ ନିଜର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଇଥିଲେ । ଏଏନଆଇ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଲୋଚାବ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ୧୪ରେ ନିଜ ଓକିଲଙ୍କ ସହ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପୋଲିସ କଥିତ ଭାବେ କୌଣସି ଆଇ/ଓ ନମ୍ବର ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲା ।

ଅଗଷ୍ଟ 17ରେ ଇମେଲ୍ ଏବଂ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ପୁଣି ଥରେ ଦୋହରା ଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଆଇ/ଓ ନମ୍ବର ଏଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଇନଥିଲା । ଫଳରେ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକରଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦାବି କରି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଲୋଚାବଙ୍କ ସହ ଡିସିପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯାଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଡିସିପି ପୁନର୍ବାର କେସ ଅଫିସରଙ୍କ ବିବରଣୀ କିମ୍ବା ଆଇ/ଓ ନମ୍ବର ପ୍ରଦାନ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ।

ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଘଟଣା ଏକ ସଂଜ୍ଞେୟ ଅପରାଧ ଓ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତ ଜୁଲାଇ ୨୫ରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ । ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ପେଲେଟ୍ ଗନ୍‌ର ବ୍ୟବହାର ସହ ଅତ୍ୟଧିକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଦାୟୀ କରିଥିଲେ ରାହୁଲ । ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଶାହା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ସହ ଏହାକୁ ସଂସଦରେ ଏକ ମୌଳିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ।

ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗତ ଜୁଲାଇରେ ହୋଇଥିବା ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଶର ବିଫଳ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗଣମାଧ୍ୟମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସିଧାସଳଖ ପରିଣାମ । ଛାତ୍ର ମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଦି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ । କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଛାତ୍ର ପ୍ରତିବାଦ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଥିଲା । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶକୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବେ ବିବେଚନା କରିବା ବନ୍ଦ କରିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି । ଯଦି ସରକାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରିବା ଜାରି ରଖନ୍ତି ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କର ସଂସଦକୁ ଆସିବାର ସାହସ ନାହିଁ: ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ସ୍ୱର ଉଠାଇବା ଅପରାଧ ନୁହେଁ: ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ

TAGGED:

RAHUL GANDHI PROTEST
RAHUL GANDHI ON STUDENT PROTEST
CJP PROTEST RAHUL GANDHI
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସଂସଦ ମାର୍ଗ ଧାରଣା
RAHUL SITS ON DHARNA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.