ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବାକୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ, ସମ୍ବିଧାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ପରାଜିତ ହେବେ
ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତରମନ୍ତରରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP)ର ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ବୟାନ; ମୋଦୀ ଓ ଆରଏସଏସର ମୂଳ ଚରିତ୍ର ‘ଭୀରୁତା’।
Published : October 10, 2026 at 6:41 PM IST
ଚେନ୍ନାଇ: ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ନିଜର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଶନିବାର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି। ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଏହି ସରକାର ଏବଂ ଏହାର ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
I’ve been fighting Narendra Modi and the RSS for over a decade now. I understand them like you would understand your opponent - inside out, like the back of my hand. The core characteristic of these people is cowardice. Narendra Modi, Amit Shah, Mohan Bhagwat, Gyanesh Kumar and Ajit Doval, the villains of this story, are slowly finding the space closing around them. We are closing that space. Mr. Modi, do whatever you want. Call out all the police: 10,000, 20,000, 50,000, whatever you want. Arrest all the leaders. Arrest all the young people. Arrest us all. We are surrounding you, and we are not going to back down. Mark my words: we already have the information we need. We are going to defend our Constitution. We are going to protect the voice of the Indian people. And we are going to ensure that what was done to India over the last 10-15 years will never, ever be done again. Youth of India, I am proud of you. Keep protesting. We are standing with you. We are going to ensure that this regime and the people who have attacked our Constitution are defeated. मैं नरेंद्र मोदी, RSS और इनसे जुड़े लोगों के ख़िलाफ़ एक दशक से भी ज़्यादा समय से लड़ रहा हूँ। मैं अपने विरोधियों को उतनी अच्छी तरह समझता हूँ, जितना कोई भी अपने प्रतिद्वंद्वी को समझता है। मैं इन्हें अंदर तक जानता हूँ, इनकी हर चाल से वाक़िफ़ हूँ। इन लोगों की सबसे बड़ी पहचान है - कायरता। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, ज्ञानेश कुमार, अजीत डोभाल - इस कहानी के खलनायक - अब धीरे-धीरे घिरते जा रहे हैं। इनके चारों तरफ़ से दायरा सिमट रहा है। जो करना है, कर लीजिए। जितनी पुलिस बुलानी है, बुला लीजिए - 10 हज़ार, 20 हज़ार, 50 हज़ार, जितनी चाहें बुला लीजिए। सारे नेताओं को गिरफ़्तार कर लीजिए। सारे युवाओं को गिरफ़्तार कर लीजिए। हम सबको गिरफ़्तार कर लीजिए। घबराइये मत - हम आपको चारों तरफ़ से घेर रहे हैं, और हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। मेरी बात याद रखिए - हमें जो जानकारी चाहिए, वह हमारे पास पहले से है। हम अपने संविधान की रक्षा करेंगे। हम हिंदुस्तान की जनता की आवाज़ की हिफ़ाज़त करेंगे। और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि पिछले 10-15 सालों में हिंदुस्तान के साथ जो हुआ है, वह दोबारा कभी, किसी भी सूरत में न हो। हिंदुस्तान के युवाओं, मुझे आप पर गर्व है। अपना विरोध जारी रखिए। हम आपके साथ खड़े हैं। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इस सरकार और हमारे संविधान पर हमला करने वालों को शिकस्त मिले।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 10, 2026
ଚେନ୍ନାଇରେ ନିଜର ‘ଛାତ୍ରୋଁ କି ଗୁଞ୍ଜ’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଆସିଥିବା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ (ଆରଏସଏସ)ର ମୂଳ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ‘ଭୀରୁତା’।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, ଆରଏସଏସ ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ, ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଏବଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଉପଦେଷ୍ଟା ଅଜିତ ଡୋଭାଲଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଥାନ ସଙ୍କୁଚିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଏକ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ଆରଏସଏସ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି। ଯେପରି ଜଣେ ନିଜ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କୁ ଭିତରୁ ବାହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ହାତ ପାପୁଲି ପରି ଭଲ ଭାବେ ଚିହ୍ନିଛି।”
ଲୋକସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କର ମୂଳ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ‘ଭୀରୁତା’।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ, ଅମିତ ଶାହ, ମୋହନ ଭାଗବତ, ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଏବଂ ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି କାହାଣୀର ଖଳନାୟକ। ସେମାନଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ସ୍ଥାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଙ୍କୁଚିତ ହେଉଛି। ଆମେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଆହୁରି ସଙ୍କୁଚିତ କରୁଛୁ।”
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, “ଶ୍ରୀ ମୋଦୀ, ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ପୁଲିସକୁ ଡାକନ୍ତୁ। ୧୦ ହଜାର, ୨୦ ହଜାର କିମ୍ବା ୫୦ ହଜାର, ଯେତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡାକନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ନେତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରନ୍ତୁ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାରିପଟୁ ଘେରି ସାରିଛୁ ଏବଂ ଆମେ ପଛକୁ ହଟିବୁ ନାହିଁ।”
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ମୋ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମ ପାଖରେ ଆବଶ୍ୟକ ସୂଚନା ପୂର୍ବରୁ ରହିଛି। ଆମେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ସୁରକ୍ଷା କରିବୁ। ଭାରତୀୟ ଜନତାଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବୁ। ଗତ ୧୦ରୁ ୧୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ସହ ଯାହା କରାଯାଇଛି, ତାହା ଯେପରି ଆଉ କେବେ ବି ନହୁଏ, ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବୁ।”
ଭାରତର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜେ ଗର୍ବିତ ବୋଲି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି କହିଛନ୍ତି। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେବା ସହ ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଠିଆ ହୋଇଛୁ।” ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ସରକାର ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ପୁଣିଥରେ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନିଜର ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଶନିବାର ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତରମନ୍ତରଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP) ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ଜନ୍ତରମନ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ୩,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଅପରାଧିକ ରେକର୍ଡ ଥିବା ୬୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା।
ପୁଲିସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇନଥିଲା ଏବଂ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଷେଧାଦେଶ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା।