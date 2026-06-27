ETV Bharat / bharat

'ଛାତ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱର' ଅଭିଯାନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ କଂଗ୍ରେସର ସମସ୍ତ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ

'ଦମନମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା' ବିରୋଧରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ରାହୁଲଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ। ଦଳର ସମସ୍ତ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ, ରାଜ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ସହର କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତିମାନଙ୍କୁ ଚିଠି

CHHATRON KI GOONJ
ରାଜସ୍ଥାନର କୋଟାରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ପେପର ଲିକ୍ ଏବଂ ଯୁବ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଅଭିଯାନର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ 'ଛତ୍ରୋଁ କି ଗୁଞ୍ଜ' ରାଲିରେ ଲୋକସଭା ବିଧାୟକ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ହାତ ହଲାଇଛନ୍ତି। ବୁଧବାର, ଜୁନ ୧୭, ୨୦୨୬ (PTI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 27, 2026 at 5:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ "ଦମନ ଓ ଶୋଷଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା" ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଏହା ବିରୋଧରେ କଂଗ୍ରେସର ଯୁବ ସଂଗଠନ ଏବଂ ଏନଏସୟୁଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱର (Chhatron Ki Goonj) ଅଭିଯାନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଶନିବାର ସମସ୍ତ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ଲୋକସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି

ଦଳର ସମସ୍ତ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ, ରାଜ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ସହର କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତିମାନଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ଏକ ଚିଠିରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି କହିଛନ୍ତି ଯେ, 'ଛାତ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱର' ଅଭିଯାନକୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଜନଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ କରାଯାଉ ଏବଂ ଏଭଳି ଏକ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରାଯାଉ, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ।

ଚିଠିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଭାରତର ଯୁବପିଢ଼ି ଏବେ ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍, ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ୍, ବାରମ୍ବାର ପୁନଃପରୀକ୍ଷା, ନିଯୁକ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ, ସରକାରୀ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିବା, ବଢ଼ୁଥିବା ବେକାରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚର ବୃଦ୍ଧି ଯୁବକ-ଯୁବତୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଗଭୀର ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପକାଇଛି।"

ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଗତ ଜୁନ୍ ୧୭ ତାରିଖରେ କୋଟାରେ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରଥମ 'ଛାତ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱର' ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ପ୍ରୟାଗରାଜ, ପାଟନା ଓ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସମାନ ରାଲିଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବେ।

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୁବପିଢ଼ି ଉପରେ ଅସହ୍ୟ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସେମାନେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବା ଓ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ତିଆରି କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଋଣ, ନିରନ୍ତର ମାନସିକ ଚାପ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଚକ୍ରରେ ଫସାଇ ଦେଉଛି।"

ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତର ଯୁବପିଢ଼ି ଯେଉଁ ଦମନ ଓ ଶୋଷଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ସେହି ସତ୍ୟକୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଣିବା ସହ ସମନ୍ୱିତ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ଏହି ସନ୍ଦେଶକୁ ସାରା ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।"

ଚିଠିର ଶେଷରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କାମ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇ କହିଛନ୍ତି, "ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଏହି ଦମନମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଓ ସହଯୋଗ ମିଳିବା ଉଚିତ, ସେହିପରି ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବା।"

ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ରାଲିଗୁଡ଼ିକ ଦଳର ଏକ ବ୍ୟାପକ ରଣନୀତିର ଅଂଶ। ବିଶେଷକରି NEET ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣା ଏବଂ CBSE ଅନ୍-ସ୍କ୍ରିନ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବିବାଦ ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଜେନ୍-ଜି (Gen Z) ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରି କେନ୍ଦ୍ରର ମୋଦୀ ସରକାର ବିରୋଧରେ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏହି ଅଭିଯାନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ବିଫଳତା ପାଇଁ ଇସ୍ତଫା ବି ଦିଅନ୍ତୁ : ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ

TAGGED:

RAHUL GANDHI
CONGRESS
EDUCATION SYSTEM
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ
CHHATRON KI GOONJ

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.