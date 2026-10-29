‘ଚଲୋ ଦିଲ୍ଲୀ ରାମଲୀଳା ମାର୍ଚ୍ଚ’ରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ, ଜାରି କଲେ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା
ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ ସମ୍ବିଧାନର ସୁରକ୍ଷା ସହ ‘ଭୋଟ୍ ଚୋରି’ ବିରୋଧରେ ନଭେମ୍ବର ୧ରେ ଆନ୍ଦୋଳନ; ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଓ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନାଗରିକଙ୍କୁ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଅପିଲ୍
Published : October 29, 2026 at 2:11 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲୋକସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆଜି(ଗୁରୁବାର) ଦେଶର ନାଗରିକ ଓ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସହ ଜଡ଼ିତ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ‘ଚଲୋ ଦିଲ୍ଲୀ ରାମଲୀଳା ମାର୍ଚ୍ଚ’ରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ନଭେମ୍ବର ୧ରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ ସମ୍ବିଧାନର ସୁରକ୍ଷା ସହିତ କଥିତ ‘ଭୋଟ୍ ଚୋରି’କୁ ବିରୋଧ କରିବା ଆନ୍ଦୋଳନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘X’ରେ ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ସେୟାର କରି ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦଯାତ୍ରା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସ୍ଥିତି ଓ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାରକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
नमस्कार, चलो दिल्ली रामलीला मार्च, लोकतंत्र को बचाने का, वोट चोरी को रोकने का, संविधान को बचाने का मार्च है। यह किसी एक राजनीतिक पार्टी का मार्च नहीं - यह हिंदुस्तान की आत्मा का मार्च है। सब लोग जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार से तंग हैं। सब लोग जो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, आप सब आइए। एक ही protest है - देश का protest है। Don't worry about the police, don't worry about lathis - the BJP will not have the guts to try any of their antics. Come march with us - we will walk together to protect the Constitution, to protect the Indian nation. घबराने की जरूरत नहीं है। I urge all student groups, regardless of your political affiliation - if you feel that India is under attack, if you feel you are under attack, your expression, your ideas, your way of thinking is under attack, come and join us. It will be a fantastic march, and it's a march for the soul of this country. Looking forward to seeing all of you there. 🗓️ 1 नवंबर 📍 रामलीला मैदान, नई दिल्ली #ChaloDilli— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 29, 2026
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି, “ଚଲୋ ଦିଲ୍ଲୀ ରାମଲୀଳା ମାର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା, ଭୋଟ୍ ଚୋରି ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ପଦଯାତ୍ରା। ଏହା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପଦଯାତ୍ରା ନୁହେଁ; ଏହା ଭାରତର ଆତ୍ମାର ପଦଯାତ୍ରା।”
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର (CEC) ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଯେଉଁମାନେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଅମିତ ଶାହ ଏବଂ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନର ସୁରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ।”
ପୁଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରୁଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁଲିସ କିମ୍ବା ଲାଠିମାଡ଼କୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ପୁଲିସକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଲାଠିକୁ ନେଇ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଜେପିର ସେଭଳି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସାହସ ହେବ ନାହିଁ। ଆମ ସହ ପଦଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ସମ୍ବିଧାନର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ଏକାଠି ଚାଲିବା।”
ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଏବଂ ସେମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେବା ଉଚିତ ବୋଲି ରାହୁଲ ପୁଣିଥରେ କହିଛନ୍ତି।
ଲୋକସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା କହିଛନ୍ତି, “ତେଣୁ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହା ଦେଶର ପଦଯାତ୍ରା, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ପଦଯାତ୍ରା। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ। ଆମେ ଏକାଠି ହୋଇ ସମ୍ବିଧାନର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା।”
ଛାତ୍ର ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଯୁବକଯୁବତୀମାନେ ନିଜର ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ବିଚାରଧାରା ବିପଦରେ ଥିବା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଆନୁଗତ୍ୟକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଆପଣ କେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସହ ଜଡ଼ିତ, ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ମତ ପ୍ରକାଶ, ଆପଣଙ୍କ ବିଚାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ସହ ଯୋଗଦିଅନ୍ତୁ।”
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ପଦଯାତ୍ରା ହେବ ଏବଂ ଏହା ଦେଶର ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଏକ ପଦଯାତ୍ରା। ସେଠାରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି।”
- ନିର୍ବାଚନୀ ତାଲିକା ସଂଶୋଧନକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଜନା
ନଭେମ୍ବର ୧ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପଦଯାତ୍ରା ଓ ସମାବେଶ ବିରୋଧୀ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ସେହି ଅଭିଯାନର ଅଂଶ, ଯେଉଁଥିରେ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗଭୀର ସଂଶୋଧନ (Special Intensive Revision ବା SIR) ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କଥିତ ଅନିୟମିତତାକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି।
ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ରାମଲୀଳା ମଇଦାନରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ସେଠାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସମାବେଶ ଆୟୋଜନ କରିବେ।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ ନିଜ ବାସଭବନରେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ସାଂସଦମାନଙ୍କ ସହ ଏକ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ଅକ୍ଟୋବର ୩୦ରେ ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଥିବା ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ସଂସଦୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ଏହି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା।
ନିର୍ବାଚନୀ ତାଲିକାରେ କଥିତ ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କୁ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବେ ‘ମହାଭିଯୋଗ’ କରିବା ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।
ଏହି ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ସଂସଦୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ନଭେମ୍ବର ୧ରେ ପଦଯାତ୍ରା ଓ ସମାବେଶ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏହାକୁ ‘ଭୋଟ୍ ଚୋରି’ ବିରୋଧରେ ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଅଭିଯାନ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ବୈଠକରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରା, କେ.ସି. ବେଣୁଗୋପାଳ, ମୀରା କୁମାର, ଜୟରାମ ରମେଶ, ପବନ ଖେଡ଼ା ଏବଂ ଗୌରବ ଗୋଗୋଇ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମହୁଆ ମାଞ୍ଝୀ, ଜନ୍ ବ୍ରିଟାସ୍, ଡେରେକ୍ ଓ'ବ୍ରାଏନ୍, ଆରଜେଡି ନେତା ଅଭୟ ସିହ୍ନା ଏବଂ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ନେତା ହରେନ୍ଦ୍ର ମଲିକଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏକ ସଂସଦୀୟ ଅଧିବେଶନ ଭଳି ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସଂସଦୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଅନୁସାରେ ଗଠନ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ସାଂସଦମାନେ ଉଭୟ ଶାସକ ଦଳର ଆସନ (Treasury Benches) ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ନିଜ ନିଜର ମତ ରଖିବେ।